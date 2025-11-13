Pronostic Pologne vs Pays-Bas 14/11/2025 : moment décisif de la Coupe du monde à Varsovie

Les Polonais bénéficient de l'avantage du terrain et ont des raisons d'être optimistes, mais nous prévoyons une victoire des Oranje au Stadion Narodowy.

+

Pronostic Pologne vs Pays-Bas : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Pologne vs Pays-Bas

Victoire des Pays-Bas avec une cote de 1,58 sur Winamax

Les deux équipes marquent avec une cote de 1,56 sur Winamax

Memphis Depay marque ou assiste avec une cote de 1,72 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Pologne 1-2 Pays-Bas

Pronostic des buteurs : Pologne – Robert Lewandowski ; Pays-Bas – Memphis Depay, Cody Gakpo

Les Pays-Bas ont connu un solide début d'année 2025. Ils ont remporté cinq de leurs huit matchs, leur seule défaite étant survenue contre l'Espagne lors d'une séance de tirs au but. Ils ont inscrit huit buts sans en encaisser contre Malte et la Finlande le mois dernier, et ils sont sur le point de se qualifier pour la Coupe du monde.

La Pologne ne s'en est pas mal sortie non plus. Une défaite surprise contre la Finlande a été leur seul mauvais résultat, et ils ont gagné six matchs au cours de l'année. Ils pourraient devoir se contenter d'une place en barrages, mais ils espèrent garder leurs chances de qualification automatique en battant les Néerlandais à Varsovie.

Les effectifs probables pour Pologne vs Pays-Bas

Composition attendue de Pologne : Grabara, Kędziora, Ziółkowski, Kiwior, Cash, Kozłowski, Zieliński, Skóraś, Szymański, Kamiński, Lewandowski

Composition attendue de Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, Timber, van Dijk, van de Vin, Gravenberch, de Jong, Malen, Reijnders, Gakpo, Depay

Les Pays-Bas ont l'avantage face aux inquiétudes polonaises

La dernière rencontre entre la Pologne et les Pays-Bas s'est terminée par un match nul 1-1 à De Kuip à Rotterdam en septembre. Depuis, les deux équipes ont maintenu un parcours parfait, et à ce stade, il y a une chance pour chaque camp de terminer en tête du groupe. Les Néerlandais ont cependant l'avantage, car ils ont trois points d'avance sur leurs adversaires.

La situation est difficile pour Jan Urban, qui doit faire face à de nombreux problèmes de sélection alors qu'ils accueillent les Oranje en Pologne. Łukasz Skorupski, Jan Bednarek et Krzysztof Piątek ont tous été écartés, ce qui sera un coup dur pour l'équipe locale. De plus, Jakub Wiśniewski et Bartosz Slisz sont suspendus, donc les Aigles devront s'adapter.

Les visiteurs, quant à eux, n'ont aucun souci de blessure et pourraient aligner la même équipe qui a écrasé la Finlande 4-0. Ronald Koeman espère que son équipe pourra profiter des problèmes des hôtes pour sceller une place en Coupe du monde.

Pronostic 1 Pologne vs Pays-Bas : Victoire des Pays-Bas avec une cote de 1,58 sur Winamax

La menace offensive des Biało-Czerwoni

Les Polonais peuvent être privés de certains joueurs clés, mais ils restent une menace offensive. Robert Lewandowski est évidemment le joueur phare. Il a contribué à trois buts et trois passes décisives lors de ses deux dernières apparitions pour son pays, en plus de son bilan à Barcelone. Ils disposent également d'Adam Buksa, Michał Skóraś et Matty Cash.

L'équipe d'Urban a marqué lors de ses 15 derniers matchs, depuis septembre 2024, et elle sera confiante à domicile. La grande question, cependant, est de savoir si elle pourra surpasser son adversaire en forme, qui a certainement trouvé son rythme. L'équipe de Koeman a marqué deux buts ou plus dans tous ses matchs de 2025 sauf un, et elle en a inscrit 3+ lors de ses trois derniers matchs.

Beaucoup de buts pourraient être inscrits dans ce match, mais l'équipe visiteuse devrait l'emporter à la fin.

Pronostic 2 Pologne vs Pays-Bas : Les deux équipes marquent avec une cote de 1,56 sur Winamax

La forme internationale impressionnante de Depay

Memphis Depay s'avère être un élément clé de la campagne de qualification des Pays-Bas pour la Coupe du monde. Il a marqué dans tous ses matchs internationaux sauf un lors de ses sept dernières apparitions, et s'est imposé comme le meilleur buteur de tous les temps de la nation. Avec 11 buts/passes décisives en six matchs de qualification, il attire certainement l'attention.

Cette année, il n'y a eu qu'un seul match des Pays-Bas où l'ancien attaquant des Corinthians n'a pas directement contribué à un but. La Pologne est bien consciente de la menace qu'il représente, ayant préparé le but d'ouverture lors de leur dernière rencontre il y a quelques mois. Statistiquement, il n'y a pas de buteur néerlandais plus probable à ce moment.