Pronostic Pay-Bas vs Malte 09/06/2025 : Valeur sur une première mi-temps serrée

Pays-Bas vs Malte

Découvrez 3 pronostics et conseils de paris pour Pays-Bas vs Malte avant leur 2e match de qualifs à la Coupe du Monde 2026, le 10/06 à 20h45.

+

Pronostic Pay-Bas vs Malte : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Pay-Bas vs Malte

Pays-Bas moins de 3,5 buts à une cote de 2,10 avec Winamax

Cody Gakpo buteur à tout moment à une cote de 1,66 avec Winamax

Pays-Bas par 1 (écart de victoire en 1ère mi-temps) à une cote de 3,00 avec Winamax

Les Néerlandais devraient s'imposer 3-0 contre Malte.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Pays-Bas accueillent Malte pour leur deuxième match de qualification du Groupe G pour la Coupe du Monde 2026 à Groningue mardi soir. Une victoire et un match sans encaisser de but pourraient propulser les Néerlandais en tête du classement.

Les Néerlandais ont débuté leur campagne par une victoire confortable 2-0 à l'extérieur en Finlande samedi soir. Ils ont marqué deux buts dans les 25 premières minutes mais ont ensuite contrôlé le jeu sans chercher à marquer davantage.

Les Oranje de Ronald Koeman ont atteint les quarts de finale de la Ligue des Nations plus tôt cette année. Ils ont donné une vraie frayeur à l'Espagne en quart de finale, avant de finalement s'incliner lors d'une séance de tirs au but.

Malte n'a pas gagné depuis quatre matchs et n'a pas réussi à marquer lors de ces quatre rencontres. À leur crédit, ils ont réussi à tenir la Lituanie en échec 0-0 à La Valette samedi.

Les Maltais ont reçu des cartons rouges lors de trois de leurs quatre derniers matchs compétitifs, y compris lors de leurs deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde contre la Finlande et la Pologne.

Les effectifs probables pour Pay-Bas vs Malte

Composition attendue de Pay-Bas : Flekken ; Dumfries, Aké, van Dijk, van Hecke, Gravenberch, de Jong, Reijnders, Frimpong, Gakpo, Depay

Composition attendue de Malte : Bonello ; Muscat, Camenzuli, Carragher, Pepe, Guillaumier, Satariano, Jones, J. Mbong, Teuma, P. Mbong

Les Oranje de Koeman jouent la sécurité

Les joueurs des grandes nations européennes sont souvent fatigués et épuisés après des calendriers nationaux chargés. À bien des égards, cette double confrontation pour les qualifications à la Coupe du Monde ne favorise pas les plus grandes nations.

Les Pays-Bas étaient satisfaits de leur avance de deux buts en première mi-temps en Finlande samedi. Ils ont défendu leur avantage et ont conclu le match en seconde période sans difficulté.

Nous prévoyons un résultat similaire mardi soir. Les Oranje de Ronald Koeman prendront probablement une avance rapide et joueront un jeu solide et contrôlé avec peu de risques. Certains des joueurs clés de Koeman conserveront leur énergie en vue de la prochaine Coupe du Monde des clubs, donc le match ne devrait pas être joué à un rythme effréné.

Pronostic 1 Pay-Bas vs Malte : Pays-Bas moins de 3,5 buts à une cote de 2,10 avec Winamax

Soutenir Gakpo pour marquer à tout moment

Cody Gakpo de Liverpool a en moyenne environ un but tous les trois matchs pour les Pays-Bas durant son temps avec l'équipe nationale. Gakpo a marqué lors du premier match des quarts de finale de la Ligue des Nations des Pays-Bas contre l'Espagne en mars.

Il n'a pas trouvé le chemin des filets lors du deuxième match et n'a réussi qu'une passe décisive lors de la victoire 2-0 de son équipe en Finlande le week-end dernier. C'est pourquoi nous nous attendons à ce qu'il se distingue contre Malte à Groningue.

Gakpo a l'habitude de marquer contre les petites nations. Il a marqué contre Gibraltar lors des qualifications pour l'Euro 2024, une équipe classée 196e mondialement comparée au 169e rang de Malte. Sans Coupe du Monde des clubs pour lui ou Liverpool, il peut se permettre de jouer avec plus de liberté.

Pronostic 2 Pay-Bas vs Malte : Cody Gakpo buteur à tout moment à une cote de 1,66 avec Winamax

Les Maltais tenaces au début

Il n'y a pas de doute sur l'écart de niveau entre les Pays-Bas et Malte. Les deux équipes ne se sont jamais affrontées, donc il n'y a pas de données de confrontations directes à considérer ici. Malte a gardé sa cage inviolée contre la Lituanie samedi, ce qui leur donnera sûrement confiance dans leur structure défensive.

La probabilité de seulement 33,33 % pour que les hôtes mènent par un but à la mi-temps semble quelque peu faible. Malte arrivera à Groningue avec une seule intention : défendre et frustrer dès la première minute. Nous considérons cela comme le choix de valeur de notre trio de prédictions Pays-Bas vs Malte.

Si Malte adopte une approche plus ouverte, les Oranje de Koeman sont susceptibles de créer de nombreuses occasions. Adopter un bloc bas pourrait rendre plus difficile pour des joueurs comme Depay, Gakpo et Frimpong de passer derrière la défense maltaise. Nous pensons que les Néerlandais feront la percée dans les 45 premières minutes, mais probablement qu'une seule fois.