Quel est le bonus de parrainage Betclic actuel ?

En partageant un lien d’invitation Betclic, vous avez la possibilité de remporter 10 € de paris gratuits (feebets offerts). Pour que le montant vous soit versé, il faut que le lien soit utilisé pour l’inscription et qu’un premier dépôt soit réalisé. 10 € vous seront offerts en paris gratuits et 10 € seront aussi offerts pour le filleul.

Avantages pour le parrain (Feebets)

Après avoir partagé son code parrainage Betclic 2026 et avoir vu le filleur s’inscrire puis réaliser un premier dépôt, le parrain peut recevoir son offre. Il obtient une valeur de 10 € en feebets par filleul inscrit. Par an, il est possible d’inviter jusqu’à 5 amis qui peuvent aussi profiter de cette opportunité pour augmenter leur bankroll avec 10 € de paris gratuits.

Avantages pour le filleul (Bonus de bienvenue cumulable)

Le filleul, invité par le parrain, a la chance de pouvoir bénéficier de l’offre de parrainage, tout en profitant du bonus de bienvenue offert avec le code promo Betclic BCGOAL. Après un premier dépôt avec le code de parrainage, il est possible de recevoir les 10 € de feebets, plus l’assurance sur le premier pari perdant remboursé jusqu’à 100 €.

Comment parrainer un ami sur Betclic ?

Parrainer un ami sur Betclic se fait simplement. Une fois connecté sur votre compte joueur, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Se diriger sur son compte et l’onglet « Parrainer un ami » Partager le code de parrainage avec le futur filleul Le filleul entre le code lors de son inscription sur Betclic La validation du compte et un premier dépôt doivent être réalisés Le bonus de parrainage est crédité pour le parrain et le filleul

Les feebets de 30 € sont crédités séparément sur le compte de l’argent du dépôt et sont ensuite déduits des gains nets en cas de pari gagnant.

Les conditions d'éligibilité pour valider son parrainage

Le bonus de parrainage de Unibet est régi par des conditions d’éligibilité qu’il faut respecter à la lettre pour en profiter. Cela concerne des informations sur le dépôt à réaliser, la validation du compte ou encore l’utilisation des paris gratuits obtenus.

💰Le dépôt minimum

L’activation du bonus de parrainage passe par un dépôt minimum de 10 € réalisé par le filleul avec l’utilisation du code fourni par le parrain.

✔️La validation du compte

Le nouveau compte créé doit être validé par le filleul avec l’envoi des documents obligatoires demandés par Betclic.

👥Les limites de parrainage par mois/an

Chaque joueur inscrit sur Betclic peut inviter jusqu’à 5 amis par an et bénéficier de 150 € de paris gratuits avec cette promotion.

💸L’utilisation des feebets

Les paris gratuits obtenus sont jouables uniquement sur les paris sportifs de Betclic. Ils ne peuvent pas être utilisés pour le poker ou les paris hippiques.

⌛Délai de validité

Les feebets sur Betclic peuvent être utilisés sur une période de six mois. Le filleul doit valider son inscription dans les 60 jours pour que l’offre soit activée.

Pourquoi le parrainage Betclic ne fonctionne pas ? (Erreurs fréquentes)

Il est possible que le parrainage sur Betclic ne fonctionne pas lors de l’activation de l’offre. Plusieurs données sont à prendre en compte pour cette impossibilité d’en profiter. Voici une liste des erreurs possibles :

Limite atteinte : vous avez déjà invité la limite maximale de 5 personnes par an.

: vous avez déjà invité la limite maximale de 5 personnes par an. Dépôt non réalisé : le filleul n’a pas encore effectué le dépôt minimum de 10 €.

: le filleul n’a pas encore effectué le dépôt minimum de 10 €. Validation du compte : le filleul n’a pas encore validé son compte pour activer l’offre.

: le filleul n’a pas encore validé son compte pour activer l’offre. Code non utilisé : votre ami s’est inscrit mais n’a pas entré le code de parrainage.

Toutes ces erreurs peuvent arriver et vous avez la possibilité de contacter le service client de Betclic pour en apprendre plus. Ils vous répondront rapidement avec des détails sur les problèmes que vous avez rencontré.

Comparatif : le parrainage Betclic vs Winamax et Unibet

Bookmaker Bonus (Parrain & Filleul) Conditions Limites de parrainage Betclic 10 € en freebets Dépôt min. 10 € + validation du compte 5 par an Winamax 40 € en freebets Dépôt min. 10 € + validation du compte 5 par mois Unibet 10 € en freebets Dépôt min. 10 € + validation compte + 1er pari de 10 € 5 par an

❔FAQ sur le code parrainage Betclic

Puis-je partager mon code de parrainage directement après mon inscription ?

Comment sont calculés les gains avec les feebets de parrainage Betclic ?

Est-il possible de recevoir deux bonus de parrainage dans la même journée ?

+

Oui, il est possible de partager votre code de parrainage Betclic directement après votre inscription. Votre filleul doit ensuite suivre la procédure pour activer le bonus et pour recevoir 30 € de paris gratuits chacun.Les gains des paris gratuits avec le bonus de parrainage sont calculés comme pour les autres feebets. Vous remportez les gains nets de votre ticket, moins le montant du paris gratuit. Par exemple, un pari gratuit de 10 € sur une cote de 2,5 vous fera remporter 15 € (10 € x 2,5 = 25 € - 10 € (paris gratuit) = 15 €.Oui, vous pouvez activer jusqu’à cinq bonus de parrainage par an. Ils peuvent être activés pendant la même journée tant que vous ne dépassez pas cette limite annuelle.