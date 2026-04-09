La crise des blessures au PSG crée une opportunité de pari unique

L'équipe de Luis Enrique avait tendance à souffrir sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué la saison dernière. Ainsi, d'autres joueurs devront bien performer au cours des prochaines semaines.

Marchés PSG Cotes Bradley Barcola marque à tout moment contre Lens 1,99 PSG vs Atalanta - Atalanta ou Match Nul 3,50 Marseille vs PSG - Marseille ou Match Nul 1,90 PSG termine entre la 9e et la 24e place en phase de groupes de la Ligue des Champions 2,88

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Comment le PSG se débrouille-t-il sans Dembélé et Doué ?

Dembélé et Doué étaient des éléments vitaux de l'équipe du PSG qui a remporté le triplé en 2024/25. Rien qu'en Ligue des Champions, le duo offensif a inscrit un total combiné de 13 buts et neuf passes décisives. Cependant, les deux joueurs sont écartés pendant plusieurs semaines en raison de blessures.

Luis Enrique est préoccupé par le fait que les blessures pourraient être un problème récurrent cette saison. L'effectif du PSG a à peine eu de pause en 2025, ayant joué la finale de la Coupe du Monde des Clubs. Le technicien espagnol a souvent fait tourner l'effectif la saison dernière, ce qui suggère comment les Parisiens pourraient se débrouiller sans deux de leurs stars.

Lors de leur campagne réussie de Ligue 1 2024/25, le PSG avait une moyenne de 2,71 buts et 2,61 xG par match au total. Cependant, ces chiffres ont diminué à 2,40 et 2,62 respectivement lors des cinq matchs où ni Dembélé ni Doué n'ont débuté. Aucun de ces matchs n'était contre des clubs qui ont fini dans le top six, et ils ont perdu des points dans trois des cinq.

Le PSG a commencé cette saison avec Dembélé et Doué sur le banc contre Nantes. Ils n'ont pas réussi à marquer pendant les 61 premières minutes avant de les faire entrer.

Gonçalo Ramos et Bradley Barcola devraient bénéficier le plus des blessures du duo offensif du PSG. Ils devraient compléter le trio offensif aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia lors des prochains matchs. Cependant, Kang-in Lee et Ibrahim Mbaye devraient également avoir des opportunités.

Les champions d'Europe en difficulté avec un calendrier chargé ?

La supériorité du PSG en Ligue 1 suggère qu'une crise majeure de blessures ne compromettrait pas leurs ambitions de titre. Cependant, ils pourraient encore être vulnérables lors de certaines de leurs prochaines rencontres domestiques.

Les parieurs devront prêter une attention particulière à leurs deux prochains matchs de championnat à l'extérieur. Ce sont deux matchs difficiles, car ils affrontent Marseille et Lille. Dembélé devrait manquer ces deux déplacements, tandis que Doué pourrait être présent pour le second, mais il est peu probable qu'il joue lors du Classique.

Bien que le Marseille de Roberto De Zerbi ait eu un début de saison difficile dans l'ensemble, ils ont marqué cinq buts lors de leur premier match à domicile contre le Paris FC. Après quelques transactions tardives, et avec une grande foule au Vélodrome derrière eux, il pourrait être intéressant de miser sur les Phocéens pour obtenir un résultat.

L'équipe de Luis Enrique pourrait être la plus vulnérable en Ligue des Champions. Le PSG a hérité du deuxième tirage le plus difficile de la phase de ligue de cette année, selon Opta. Leurs quatre premiers adversaires sont l'Atalanta, Barcelone, Bayer Leverkusen et le Bayern Munich.

Même avec un effectif frais et en pleine forme, ils pourraient être à risque de manquer à nouveau le top huit. Compte tenu de l'absence du favori du Ballon d'Or et du précoce Doué, l'Atalanta a une chance de gagner au Parc des Princes lors de la première journée. Ils ont une probabilité implicite de 30,8 % d'éviter la défaite.

Pendant ce temps, le PSG a une chance de 38,1 % de terminer entre la 9e et la 24e place lors de la phase initiale. Étant donné la difficulté de leur calendrier, cela semble être un pari intéressant.

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