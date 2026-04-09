Pourquoi les parieurs de Ligue 1 devraient prêter attention au Paris FC

Ils n'ont peut-être gagné que deux de leurs cinq matchs, mais les Parisiens sont divertissants à regarder. Nous examinons comment les parieurs peuvent en tirer parti.

Buts au Paris FC Cotes Nice vs Paris - Plus de 2,5 buts et BTTS 1.92 Paris vs Lorient - Plus de 2,5 buts et BTTS 2.18

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Le Paris FC fait le spectacle

L'équipe de Stéphane Gilli a marqué neuf buts et en a concédé 12 en cinq matchs cette saison. C'est plus que les leaders du championnat, Monaco, qui en ont vingt. De plus, les Bleus ont un xG (8,92) supérieur à celui des champions en titre, le Paris Saint-Germain (7,92). Ils ont également le quatrième plus haut xGA (10,85), donc il n'est pas surprenant de voir des buts des deux côtés du terrain.

Ilan Kebbal s'est bien adapté à l'élite, ayant marqué trois buts et réalisé deux passes décisives en cinq matchs. Moses Simon, quant à lui, a trois G/A en 355 minutes et s'avère être un véritable défi pour les équipes adverses. Ils seront satisfaits de leur position actuelle en milieu de tableau pour leur première saison de retour dans l'élite.

La formation 4-3-3 de Gilli s'avère excellente vers l'avant, mais préoccupante à l'arrière. Ils ont marqué dans quatre de leurs cinq matchs jusqu'à présent, mais ont concédé dans chacun d'eux. De plus, tous les matchs sauf un ont abouti à plus de 2,5 buts marqués.

Paris s'apprête à jouer contre deux équipes avec des défenses tout aussi faibles, donc ils se soutiendront eux-mêmes. Par conséquent, on s'attend à ce que plus de buts soient marqués, mais Nice et Lorient verront également une opportunité.

Buts des deux côtés

Paris se rendra à Nice pour son prochain match. Jusqu'à présent, Nice a concédé neuf buts en cinq matchs, dont quatre contre Brest lors de leur dernier match. Ils ont également perdu 2-1 contre la Roma en milieu de semaine, donc ils ne seront pas aussi frais que les visiteurs. Les Aiglons n'ont gardé qu'un seul clean sheet en huit matchs toutes compétitions confondues, mais ont été légèrement meilleurs à domicile.

De plus, quatre des cinq derniers matchs de Nice ont également abouti à plus de 2,5 buts et ont vu les deux équipes marquer. Cela devrait être assez ouvert à l'Allianz Riviera, et les deux équipes se soutiendront.

Pendant ce temps, le FC Lorient a le pire bilan défensif de toute la Ligue 1. Ils ont un xGA légèrement inférieur à celui de Paris, mais de peu (10,34/10,85), mais ont concédé un but de plus (13/12). La principale différence, cependant, est que les matchs des Merlus ne comportent généralement pas de buts des deux côtés. Cela n'est arrivé que deux fois jusqu'à présent.

Avec 20 buts lors des quatre derniers matchs de Paris et 10 lors de leurs deux précédents matchs à domicile, quelques-uns pourraient être marqués au Stade Jean-Bouin. Aiyegun Tosin est l'homme à surveiller pour les visiteurs, et il sera impatient d'ajouter à son total dans la capitale.

Cependant, les hôtes ont posé des problèmes à la fois à Marseille et à Strasbourg, même dans la défaite, donc ils seront confiants de faire de même aux hommes d'Olivier Pantaloni.

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