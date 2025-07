Paris FC, l’équipe value sur laquelle parier cette saison?

Le Paris FC débarque en Ligue 1 avec des moyens et des ambitions claires. Et s’il devenait l’équipe surprise de la saison?

Montée ambitieuse, mercato actif, investisseurs solides : le Paris FC arrive en Ligue 1 avec des ambitions claires dès la première journée.

Paris Cotes Victoire du Paris FC face à Angers 2,60

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Une première surprise d’entrée

Le Paris FC entame sa saison de Ligue 1 par un duel important face au SCO d’Angers, le 17 août prochain. Pour les Parisiens, cette rencontre constitue bien plus qu’un simple match de reprise : c’est une occasion en or de poser les bases d’une saison qui s’annonce ambitieuse. Avec un mercato déjà bien rempli et les arrivées notables de Nhoa Sangui et Moses Simon et encore d’autres cibles à venir au cours de l’été, l’organisation interne du club impressionne pour son premier mercato dans l’élite français.

En face, Angers reste sur une année poussive avec un maintien en Ligue 1 honorable et un effectif encore en construction.

Avec une cote de 2,60 pour une victoire du Paris FC lors de cette première journée, cela semble être une belle opportunité à exploiter tant la dynamique semble favorable aux hommes de Stéphane Gilli. Les matchs de préparation dans les prochaines semaines donneront une première indication du niveau de cette équipe qui aura évidemment besoin de se roder.

Une première victoire à l’extérieur en ouverture face à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien (ou mieux) serait un signal fort envoyé au reste du championnat, et une belle occasion pour les parieurs de tenter un coup dès la première journée.

Des ambitions claires pour un promu pas comme les autres

Contrairement à d'autres promus qui visent uniquement le maintien, le Paris FC affiche une ambition assumée pour cette saison 2025-2026. Fort d’une structure désormais soutenue par des investisseurs ambitieux, le club a effectué un recrutement intelligent, en misant sur des profils d’expérience comme la volonté de faire venir le joueur de Lille, Benjamin André, pour encadrer les jeunes talents prometteurs.

Le staff dirigé par Stéphane Gilli a misé sur la continuité du jeu rapide et offensif, tout en renforçant l’assise défensive avec notamment la récente prolongation de contrat de Timothée Kolodziejczak, cadre de cette défense la saison dernière.

Objectif à moitié avoué du côté des dirigeants du club : s’installer dans la première moitié du tableau, voire mieux si la dynamique se crée rapidement.

Les paris long terme sur une saison réussie du Paris FC peuvent intéresser les parieurs à la recherche d’une opportunité à suivre tout au long d’une saison qui s’annonce palpitante pour les supporters du nouveau voisin du PSG. Le Paris FC ne devrait pas tarder à rapidement mettre en place ses armes pour tenter de bousculer la hiérarchie et de devenir l’équipe surprise de cette nouvelle saison de Ligue 1.