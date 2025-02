Pariez sur des matchs avec plus de 2,5 buts en Europa League !

Au stade des huitièmes de finale de l'Europa League, plusieurs équipes doivent faire quelque chose pour renverser la situation.

Les matches aller des barrages à élimination directe ont été riches en émotions. Les matches retour de l'Europa League pourraient-ils produire encore plus de buts ?

Paris - Plus de 2.5 buts Cotes Anderlecht vs Fenerbahce 1.61 Galatasaray vs AZ Alkmaar 1.42

Le désespoir des équipes se traduira-t-il par plus de spectacle ?

L'enjeu est de taille pour la plupart des équipes de ce tour de barrage à élimination directe, et certaines d'entre elles ont beaucoup de travail devant elles. Sept des huit matches ont vu un vainqueur à l'aller, ce qui signifie que sept équipes auront à cœur de combler leur retard avant les matches retour.

Certaines seront plus désespérées que d'autres, puisque deux équipes sont menées par trois buts d'écart. Anderlecht et Galatasaray se sont tous deux inclinés par trois buts d'écart à l'aller, mais ils auront l'avantage du terrain au retour.

Avec le soutien de leur public respectif, ces deux équipes ont toute la motivation nécessaire pour tenter de combler leur retard. Toutefois, cela comporte des risques, car elles pourraient être vulnérables aux contre-attaques.

Même si c'est le cas, cela ne les empêchera pas d'avoir besoin de buts. Qu'ils soient menés de trois, quatre ou cinq buts sur l'ensemble des deux matches, ils devront continuer à aller de l'avant. Cela rendra les matches très ouverts et pourrait donner lieu à de nombreux buts.

Les bookmakers ont compris cette tendance et les matchs d'Anderlecht et de Fenerbahçe sont les moins chers à plus de 2,5 buts. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de valeur sur le marché des dépassements pour les six autres matches.

Cinq des huit égalités sont soit égales, soit séparées par un seul but, ce qui signifie qu'il pourrait bien s'agir de matches à suspense. Les données historiques suggèrent que ce pourrait être le cas, puisque 26 buts ont été marqués lors du match retour des barrages de la saison dernière.

Les égalités serrées suscitent-elles une mise en garde ?

Beaucoup d'égalités se décident actuellement par un seul but, ce qui incite à une certaine prudence à l'égard du marché des surallocations. Les équipes qui détiennent une avance peuvent hésiter à aller de l'avant, ce qui pourrait conduire à des matchs très serrés.

Cependant, les équipes qui doivent renverser des leaders devront toujours adopter une approche offensive, ce qui laisse présager des matchs divertissants. Un but précoce dans l'un de ces matches pourrait donner de l'élan à la rencontre, quelle que soit l'issue du match.

C'est un aspect que les bookmakers ont peut-être négligé, car les plus de 2,5 buts sont évalués juste en dessous du pair pour la plupart des matchs retour. Il pourrait s'agir d'un marché à explorer pour les parieurs, étant donné la richesse de l'histoire des buts dans cette compétition.

Les trois équipes qui ont marqué le plus de buts jusqu'à présent en Europa League seront toutes présentes sur le terrain jeudi soir. De plus, six des dix équipes qui ont tenté le plus de tirs sont également présentes, ce qui laisse présager de nombreux buts.

Lors du dernier tour de la phase de championnat, 50 % des matches ont été marqués par plus de 2,5 buts, et beaucoup d'entre eux ont fait l'objet d'enjeux importants. Comme on peut s'attendre à quelque chose de similaire ici, quatre pronostics de plus de 2,5 buts sont la voie à suivre.