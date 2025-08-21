PSG & Chelsea : après la Coupe du Monde des Clubs, des paris intéressants ce week-end

Après des étés chargés, il n'est pas surprenant qu'aucune des deux équipes n'ait semblé affûtée dans le dernier tiers après des présaisons limitées.

Paris sur les buts du vendredi Cotes Chelsea marque moins de 1.5 but contre West Ham 2.00 PSG marque moins de 2.5 buts contre Angers 2.55

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Le PSG et Chelsea sont-ils encore en mode présaison ?

En atteignant la finale à New Jersey en juillet, le PSG et Chelsea ont tous deux considérablement augmenté leurs comptes en banque. Cependant, la préoccupation était que le véritable coût de leur participation au tournoi de la FIFA se ferait sentir lors de la saison 2025/26. Il est encore très tôt, mais les premiers signes suggèrent que les deux souffrent déjà d'une gueule de bois de la Coupe du Monde des Clubs.

Les champions du monde Chelsea n'ont pas réussi à marquer contre Crystal Palace lors de leur premier match de Premier League. Malgré une domination du jeu, leur finition était médiocre, avec seulement deux tirs cadrés sur 19 tentatives. Bien qu'ayant enregistré un xG de 1,61, l'équipe d'Enzo Maresca n'a pas su concrétiser.

Le PSG n'a pas été beaucoup plus convaincant lors de son ouverture en Ligue 1 à Nantes. Les détenteurs de la Ligue des champions ont tiré 18 fois au but, mais n'ont cadré que quatre fois. Ils ont réussi à gagner 1-0 grâce à une frappe de Vitinha mais ont sous-performé par rapport à leur total xG de 1,43.

Le Real Madrid, un autre club européen ayant atteint le dernier carré aux États-Unis, a rencontré des difficultés similaires mardi soir. Les Blancos ont battu Osasuna 1-0 lors de leur premier match de La Liga, mais seulement grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Ils n'ont pas réussi à marquer sur leurs 17 tirs en jeu ouvert.

Le schéma est clair : les équipes qui sont allées loin dans la Coupe du Monde des Clubs sont encore rouillées, n'ayant suivi que de brèves campagnes de présaison.

Les champions européens peu susceptibles d'atteindre leur vitesse de croisière en août

Quant au PSG, qui n'a pas disputé de matchs amicaux avant la Supercoupe de l'UEFA contre les Spurs, cela fait peut-être partie d'une stratégie délibérée. Après leur victoire historique en Ligue des champions, Luis Enrique semble avoir un œil sur le long terme.

Le patron du PSG était clairement désireux que ses stars bénéficient d'un vrai repos après la Coupe du Monde des Clubs. Il a même laissé des joueurs comme Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Nuno Mendes sur le banc à Nantes. Ces joueurs pourraient n'être réintroduits que progressivement au cours des semaines à venir, août servant de sorte de présaison prolongée.

Étant donné que les Parisiens ont remporté la Ligue 1 avec une marge confortable de 19 points la saison dernière, ils peuvent probablement se permettre de reconstruire lentement leur condition physique et leur acuité en match.

Les marchés ne semblent pas avoir réagi à cette tendance potentielle. Cela pourrait offrir des opportunités de pari intéressantes. En effet, il semble y avoir une grande valeur à parier que le PSG marquera moins de 2,5 buts contre Angers vendredi. L'équipe d'Alexandre Dujeux a gardé une feuille propre lors de son premier match contre le Paris FC, et elle n'a pas encaissé de but en six matchs, y compris des matchs amicaux. Elle semble capable de frustrer au moins ses illustres adversaires.

En revanche, parier que Chelsea marquera moins de 1,5 but à West Ham n'offre pas beaucoup de valeur. Cela est principalement dû à la mauvaise performance des Hammers lors de leur défaite 3-0 le week-end d'ouverture contre le promu Sunderland.

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