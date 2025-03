Parier sur le nombre de buts dans les matchs de Barcelone en Ligue des Champions !

Les Blaugrana ont été prolifiques en Liga. Est-il possible de miser sur eux pour qu'ils continuent à marquer dans les matches à élimination directe ?

Barcelone a marqué le plus grand nombre de buts lors de la phase de groupes de la Ligue des champions et se retrouve en huitièmes de finale.

Paris Benfica vs Barcelona Cotes Plus de 2.5 buts 1.34 Plus de 3.5 buts 1.85 Plus de 4.5 buts 2.82

Le FC Barcelone a été le premier à s'amuser

Parmi les huit meilleurs buteurs du tableau principal de la Ligue des champions de cette saison, le FC Barcelone a disputé deux matches de moins que les sept autres. Malgré cela, il a marqué plus de buts que n'importe quel autre club dans la phase de championnat et les matches à élimination directe jusqu'à présent.

Avec 28 buts marqués, il devance de deux unités le Real Madrid, deuxième, qui a disputé dix matches. L'équipe la plus proche, qui n'a disputé que huit matches, est l'Atlético de Madrid, qui n'a marqué que 20 buts jusqu'à présent.

Les buts n'ont pas seulement volé d'un côté, car le Barça a tendance à encaisser beaucoup de buts. Parmi les 16 premiers de la phase de championnat, aucune équipe n'a encaissé plus de 13 buts que le Barça. Cela explique pourquoi les cotes de leurs matches sont si bas pour voir des buts.

La finition clinique du FC Barcelone est sans doute sa caractéristique la plus impressionnante, car il ne s'est pas nécessairement créé beaucoup d'occasions. Le club catalan ne se classe qu'au 14e rang des tentatives de but en Ligue des champions jusqu'à présent. En fait, il a effectué 90 tirs de moins que le Bayern Munich, qui est en tête de ce classement avec 10 matches joués contre 8 pour le Barça.

L'équipe de Hansi Flick a également surpassé son xG dans la compétition de cette saison. Leur xG est de 20,8, mais ils ont marqué 28 buts, ce qui prouve à quel point ils sont efficaces.

Il y a aussi beaucoup d'autres preuves à ce sujet. Le Barça s'est créé 34 grosses occasions depuis le début du tournoi, soit le sixième plus grand nombre d'occasions jusqu'à présent. Ils en ont manqué 14, ce qui les place au 17e rang et signifie qu'ils ont tendance à saisir les grosses occasions de manière plus efficace que les autres équipes de la compétition.

Cette nature clinique a certainement joué un rôle majeur dans le fait que les matches de Barcelone sont si divertissants. Bien qu'ils marquent généralement la majorité des buts, leurs matches de Ligue des champions cette année ont été marqués en moyenne par plus de cinq buts par match, ce qui signifie qu'ils en ont également encaissé un certain nombre.

Est-il intéressant de miser sur les buts lors des matchs du Barça ?

En bref, il y a encore de la valeur sur le marché des buts lors des matches de Ligue des champions du FC Barcelone. Le match le plus prolifique auquel ils ont participé en phase de championnat a été une victoire 5-4 à l'extérieur contre Benfica lors de la 8e journée. Leur premier match à élimination directe ? Un match à l'extérieur contre Benfica.

Il est évidemment très improbable que ce match à neuf buts se reproduise, mais les buts ont été une constante pour Barcelone. Leurs 11 derniers matches en Ligue des champions ont tous été marqués par plus de 2,5 buts.

Avec un prix de 1,34, il n'y a que peu d'intérêt à mettre plus de 2,5 buts pour le match aller contre Benfica, mais il y a de meilleures opportunités sur d'autres marchés. Le Barça a marqué plus de 2,5 buts lors de quatre de ses cinq derniers matches de Ligue des champions à l'extérieur. Ils sont évalués à 2,35 pour marquer plus de 3 buts ici par Unibet.

Si l'on ajoute à cela le fait que le Barça a encaissé au moins deux buts lors de ces cinq matches à l'extérieur, le marché des buts est très intéressant. Si vous pensez que le Barça va encaisser plus de 2 buts dans ce match, Betway l'évalue à 2,00.

Miser sur plus de 4,5 buts à 2,82 n'est certainement pas hors de question, et plus de 3,5 buts aux alentours du pair semble être une excellente occasion de doubler votre argent. C'est d'autant plus vrai que Barcelone a marqué plus de 3,5 buts lors de neuf de ses 11 derniers matches de Ligue des champions. Les Barcelonais ont récemment été impliqués dans un match nul 4-4 contre l'Atletico Madrid, ce qui prouve que leurs matches les plus importants ont tendance à produire beaucoup de buts.