Cinq outsiders à soutenir à travers l'Europe ce week-end

Qu'il s'agisse de victoires éclatantes ou simplement de marquer contre toute attente, nous avons sélectionné cinq matchs intéressants dans les grandes ligues européennes.

Outsiders à soutenir ce week-end Cotes Sunderland pour battre Burnley 3.28 Majorque pour battre le Celta Vigo 2.92 Juventus vs Parme BTTS 1.76 PSG vs Angers BTTS 2.01 Bayern vs Leipzig BTTS 1.57

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Sunderland pour battre Burnley

Sunderland a réalisé le meilleur début de saison de toute l'équipe en Premier League. Bien qu'ils aient eu un excellent été sur le front des transferts, personne ne s'attendait à ce qu'ils dominent West Ham United 3-0 lors de leur premier match. Jouer à l'extérieur sera différent, mais ils semblent être en bonne forme. Burnley verra cela comme une grande opportunité après leur lourde défaite contre Tottenham Hotspur, mais pourrait ne pas avoir assez. Ils ont eu du mal contre les Spurs, et si les Black Cats jouent bien, ils pourraient à nouveau souffrir. La confiance de l'équipe de Régis Le Bris sera très haute, et ils viseront trois points supplémentaires.

Majorque pour battre le Celta Vigo

Majorque et le Celta Vigo ont mal commencé leur campagne en Liga le week-end dernier. Les premiers sont en bas du tableau après avoir perdu 3-0 contre Barcelone, tandis que les seconds ont été battus 2-0 à domicile par Getafe. Cependant, ils ont tous deux terminé dans le top 10 en 2024/25 et sont attendus pour rebondir. Avec l'avantage de jouer à domicile, les Majorquins pourraient avoir une meilleure chance ici, malgré leur statut d'outsider. Ils ont lutté dur contre le Barça, comme d'autres équipes. Jagoba Arrasate pourrait surprendre le Celta avec une victoire à domicile, et cela ne serait pas un grand choc, donc il y a de la valeur à prendre.

Juventus vs Parme - BTTS

La Juve est clairement favorite pour ce match. Si Parme peut éviter la défaite au stade Allianz, ce sera une grande réussite pour eux, surtout lors de la première journée. Cependant, une chose qu'ils peuvent certainement faire est de marquer des buts. Aucune équipe en Serie A n'a eu plus de matchs où les deux équipes ont marqué la saison dernière, avec 25 de leurs 38 matchs, soit 66 %. Les deux équipes ont trouvé le filet lors de deux de leurs trois dernières rencontres avec la Vieille Dame, et Parme a marqué dans chacune d'elles. Cette rencontre la saison dernière à Turin s'est terminée par un match nul 2-2, avec un total de quatre buts. Le même résultat est probable ce week-end.

Paris Saint-Germain vs Angers - BTTS

Bien qu'ils aient dominé la Ligue 1 la saison dernière, le PSG n'a pas gardé beaucoup de feuilles propres. Aucune équipe de toute la Ligue 1 n'a participé à plus de matchs BTTS en 2024/25, avec cela se produisant dans 79 % de leurs 34 matchs. Angers a également marqué deux fois contre eux. Ainsi, bien que l'équipe de Luis Enrique soit largement favorite ici, surtout à domicile, les visiteurs verront une opportunité de poser des problèmes. Les Parisiens sont sans aucun doute plus forts et pourraient gagner largement. Cependant, il y a des inquiétudes concernant leur défense et Lucas Chevalier. Le SCO n'a pas trouvé le filet très souvent la saison dernière, mais Estéban Lepaul visera un autre but contre les champions de France à Paris.

Bayern Munich vs Leipzig - BTTS

Le Bayern à domicile en Bundesliga est l'un des plus grands favoris du football. Même contre un RB Leipzig qui a terminé septième la saison dernière, les bookmakers s'attendent à une victoire confortable à domicile. Die Bayern peut être marqué, cependant, comme Leipzig le sait très bien. Un total de 12 buts ont été marqués lors des deux matchs entre ces deux équipes la saison dernière, et les deux équipes ont marqué lors de leurs quatre dernières rencontres. Les deux équipes n'ont pas marqué dans seulement un de leurs 10 derniers affrontements. Il pourrait y avoir des feux d'artifice à l'Allianz Arena.

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