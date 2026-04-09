Les outsiders à soutenir en Ligue Europa

Après trois journées de phase de poules, seules trois équipes ont encore un parcours parfait, dont les inattendues Midtjylland et Braga.

Marché Ligue Europa - classement top 8 Cotes Braga bat Genk 1.59 FC Midtjylland bat Celtic 1.94 Dinamo Zagreb bat Celta Vigo 2.55

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Une saison de surprises en Ligue Europa

Cette saison de Ligue Europa a été riche en surprises. Même les favoris du tournoi, comme Aston Villa, ont subi une défaite majeure lors de la troisième journée, perdant 2-1 à l'extérieur contre une équipe impressionnante des Go Ahead Eagles. Les géants italiens de la Roma ont subi deux défaites consécutives à domicile dans la compétition contre Lille et Viktoria Plzen. Pendant ce temps, Nottingham Forest n'a sécurisé que quatre points et a été étonnamment battu à domicile par Midtjylland plus tôt ce mois-ci.

De tels résultats suggèrent que cette compétition pourrait être très ouverte. De nombreux grands clubs choisissent de faire tourner leur effectif pendant la phase de poules, donc les huit premières places pourraient inclure des équipes inattendues.

Actuellement, le top huit comprend seulement Lyon et le peu attendu Fribourg des cinq grands championnats européens. Les autres équipes du top huit sont Midtjylland, Braga, Viktoria Plzen, Dinamo Zagreb, Ferencvaros et Brann. Pendant ce temps, Go Ahead Eagles et Young Boys suivent de près, car les deux ont six points après leurs trois premiers matchs.

La situation actuelle représente un grand changement par rapport à la saison dernière. Les six premières places de la phase de groupes 2024/25 ont toutes été occupées par des clubs des grands championnats européens. Man Utd et Tottenham se sont qualifiés malgré leur mauvaise forme en Premier League, tandis que la Lazio et l'Athletic Club ont décroché les deux premières positions.

Quels outsiders surprenants termineront dans le top huit ?

Puisque ce nouveau format n'en est qu'à sa deuxième saison, il est encore incertain combien de points seront nécessaires pour atteindre le top huit. La saison dernière, les Rangers ont à peine réussi avec 14 points, tandis que Bodo/Glimt, Anderlecht et FCSB ont accédé aux barrages de phase à élimination directe avec le même total.

Avec déjà neuf points sécurisés, Braga et Midtjylland semblent avoir un chemin clair vers les 15. Les deux ne seront qu'à une victoire s'ils gagnent leurs matchs à domicile favorables lors de la quatrième journée.

La défense de Braga semble suffisamment solide pour les voir progresser et potentiellement aller loin dans cette compétition. Ils sont l'une des deux seules équipes à ne pas avoir encaissé de but en phase de groupes. L'équipe portugaise n'a concédé que 1,3 xG jusqu'à présent, ce qui est également le meilleur record.

Les données sous-jacentes de Midtjylland sont moins impressionnantes, mais ils ont remporté sept victoires consécutives en Ligue Europa, y compris les tours de qualification. Les matchs à domicile restants contre le Celtic, Genk et Dinamo Zagreb en difficulté suggèrent qu'ils assureront au moins deux autres victoires. Soutenir les Danois pour terminer dans le top huit offre une véritable valeur avec une probabilité implicite de seulement 44,4 %.

Dinamo Zagreb pourrait également être un prétendant lorsque les clubs se rencontreront lors de la dernière journée. Les Croates ont déjà collecté sept points, avec un total xGA de 1,4, le deuxième meilleur record derrière Braga. Ayant déjà battu une solide équipe de Fenerbahce, ils ont de bonnes chances avec trois de leurs cinq derniers matchs à domicile. Avec une faible probabilité implicite de 18,2 %, Dinamo pourrait également valoir la peine d'être soutenu pour sécuriser une place dans le top huit.

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