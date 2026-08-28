L'OM a tiré un trait sur ses turbulences sous l'ère Genesio

Bruno Genesio a déjà solidifié l'arrière-garde phocéenne, et ce début de saison réussi laisse penser que l'OM peut légitimement viser le top 3. La cote actuelle pourrait ne pas rester aussi attrayante bien longtemps.

Marché Sélection Cote Vainqueur Ligue 1 Marseille sur le podium (Top 3) 2,20 Monaco vs Marseille Victoire de Marseille 2,35

Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Genesio peut redresser la barre

La saison de Marseille a viré au cauchemar après le départ de Roberto De Zerbi en février. L'entraîneur italien avait menacé à plusieurs reprises de démissionner durant son passage sur le banc phocéen. Habib Beye a ensuite pris les rênes de l'équipe pour les derniers mois de la compétition, mais n'a remporté que six de ses 13 derniers matchs de Ligue 1.

En conséquence, les Olympiens sont sortis des places qualificatives directes pour la Ligue des champions. Marseille a également laissé filer la quatrième place, devant se contenter du cinquième rang et d'un billet pour la Ligue Europa cette saison. Échouer à un petit point du podium a incité la direction du club à engager Bruno Genesio en provenance de Lille.

La saison dernière, Genesio avait guidé le LOSC vers la troisième place et une qualification en C1, terminant deux longueurs devant son nouveau club. Son impact s'est immédiatement fait sentir lors de la victoire éclatante 4-0 contre Strasbourg en ouverture du championnat. Désormais, le déplacement de dimanche à Monaco offre une belle opportunité de pari, Marseille affichant une cote très séduisante pour empocher les trois points.

Capitaliser sur le potentiel offensif de l'OM

L'an dernier, Marseille affichait le troisième plus grand nombre d'expected goals (xG) de Ligue 1 avec 60,28. Ils ont inscrit 63 buts, surperformant ainsi leur total d'xG. L'équipe a tenté 512 tirs, dont 193 cadrés, ce qui la plaçait au deuxième rang du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Toutefois, leur défense a péché, encaissant 45 buts, soit une moyenne de 1,32 but par match.

L'OM s'est classé septième au niveau des xGA (expected goals contre) avec 44,90, mais a tout de même concédé plus de buts que prévu. La marge de progression dans le secteur défensif est immense, et Genesio pourrait bien être l'homme de la situation. Son équipe de Lille affichait la deuxième meilleure défense théorique (xGA) de Ligue 1 la saison passée, avec seulement 36,11.

Le nouvel entraîneur a clairement exprimé sa volonté de voir l'OM pratiquer un jeu de pression haute et résolument tourné vers l'attaque. Il a notamment déclaré : « J'exige une attitude proactive, avec un bloc haut, un pressing intense, des principes offensifs et une identité de jeu claire pour l'équipe. » Cependant, le mandat de Genesio n'en est qu'à ses débuts, et du travail reste à accomplir.

De plus, Facundo Medina, Timothy Weah et Hamed Traoré sont arrivés pour renforcer l'effectif olympien cet été.

La première sortie de Marseille face à Strasbourg a montré des signes très encourageants. Les Phocéens ont généré un xG de 1,86 tout en limitant leurs adversaires à seulement 0,19. Les hommes de Genesio ont confisqué le ballon avec 67 % de possession et ont signé huit tirs cadrés, contre seulement deux pour Strasbourg.

Amine Gouiri apporte un point d'ancrage naturel à l'attaque marseillaise. Son doublé lors de cette rencontre s'inscrit dans la continuité de sa campagne 2025-2026, durant laquelle il avait cumulé huit buts et trois passes décisives en 22 apparitions. Si Marseille parvient à mieux structurer son animation offensive, Gouiri en sera le maillon essentiel.

Un test grandeur nature à Monaco

Les cotes font de Monaco un léger favori. Pourtant, la première journée laisse penser que l'écart entre les deux formations est minime. Monaco s'est imposé 1-0 au Havre grâce à une réalisation matinale d'Eric Dier, mais la prestation s'est révélée bien moins convaincante que celle de l'OM. Les Monégasques ont certes cadré sept tirs contre quatre pour Le Havre, mais ils ont peiné à concrétiser leurs occasions.

De plus, Monaco s'est procuré six grosses occasions pour un seul but inscrit, étalant un manque de réalisme devant la cage. À l'inverse, Marseille a maîtrisé l'occupation du terrain, la possession et la qualité des occasions comme Monaco n'a pas su le faire.

Monaco reste un obstacle plus coriace que Strasbourg, d'autant que l'OM s'y est incliné 2-1 en avril dernier. Le calendrier joue toutefois un rôle crucial : Marseille a bénéficié de huit jours de repos entre le succès contre Strasbourg et ce choc. À l'inverse, Monaco a dû affronter le Górnik Zabrze jeudi en qualification pour la Ligue Conférence avant d'enchaîner en championnat ce dimanche.

L'effectif olympien est quasiment au complet, Leonardo Balerdi étant le seul absent confirmé. Du côté monégasque, l'infirmerie est plus remplie : Folarin Balogun, Takumi Minamino, Mohammed Salisu et Jordan Teze sont tous forfait.

S'il est encore trop tôt pour juger définitivement des chances de qualification de Marseille en Ligue des champions, les voyants sont au vert. Genesio a déjà insufflé davantage de rigueur à cette équipe sans altérer son potentiel offensif, et la démonstration 4-0 face à Strasbourg constitue une excellente rampe de lancement. Après avoir hissé Lille sur la troisième marche du podium la saison passée, il sait parfaitement comment mener une équipe dans le top 3. Parier sur l'OM à cette cote offre donc une réelle valeur.

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