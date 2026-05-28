Finale LDC : comment parier sur le choc entre la meilleure défense et la meilleure attaque ?

Fait intéressant : le PSG a remporté ses deux dernières confrontations face aux Gunners, en ne concédant qu'un seul petit but au passage. Et si la défense parisienne était, elle aussi, sous-estimée ?

Cotes de la finale de la Ligue des champions 25/26 Cote Les deux équipes marquent (oui) 1,72 Plus de 2,5 buts 1,88 Plus de 1,5 buts (1ère mi-temps) 2,50

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Les filets devraient trembler des deux côtés

Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de quatre de leurs six dernières confrontations directes. Bien que l'historique récent affiche un taux de réussite de 66 % pour le tip « Les deux équipes marquent », les marchés des paris sportifs n'estiment cette probabilité qu'à 55,56 % pour ce week-end. Un value-bet à ne pas manquer ?

Sacrés champions en Premier League, les Gunners devraient aborder ce rendez-vous avec un peu plus de sérénité et de relâchement. Dès lors, on peut s'attendre à voir les deux équipes se livrer un duel sans complexe à Budapest.

Sur la route de la finale, le PSG a concédé 22 buts. C'est presque quatre fois plus qu'Arsenal. Pourtant, une statistique clé suggère que la solidité défensive des Londoniens pourrait être en trompe-l'œil.

En effet, Arsenal affiche une nette surperformance par rapport à ses métriques de buts concédés, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. À l'Emirates, les Gunners n'encaissent que 0,33 but par match, alors que leurs expected goals against (xGA) s'élèvent à 0,93 par rencontre. Loin de leurs bases, ils concèdent exactement 1 but par match, contre un xGA de 1,36.

Le PSG ayant fait trembler les filets lors de chaque match de Ligue des champions cette saison, et Arsenal n'étant resté muet que dans 10 % de ses rendez-vous européens, le pari « Les deux équipes marquent » s'impose comme le spot le plus évident du week-end.

Un choc de philosophies opposées

Avec une probabilité de 50 % pour le « Plus de 2,5 buts », les bookmakers considèrent ce marché comme un pur "coin flip" (une chance sur deux). Le match pourrait tout aussi bien s'emballer que rester très fermé ce samedi soir.

Ce sont précisément les identités de jeu de chaque équipe qui divisent les parieurs. L'attaque ultra-fluide du PSG est la plus prolifique de la compétition cette saison. À l'inverse, l'Arsenal de Mikel Arteta s'est de plus en plus installé dans une approche pragmatique et défensive.

Regardons d'abord le bilan comptable du PSG. Les Parisiens n'ont eu aucun mal à trouver la faille lors de la phase à élimination directe. Ils en ont passé sept au Bayer Leverkusen, cinq lors de leur demi-finale aller face au Bayern Munich, et ont littéralement corrigé Chelsea en inscrivant huit buts sur l'ensemble des deux manches.

Si la cote du « Plus de 2,5 buts » n'est pas plus basse, c'est évidemment en raison du verrou défensif d'Arsenal. Plusieurs grosses affiches des Gunners en LDC cette saison se sont terminées avec moins de 2,5 buts, à l'image de leur victoire 1-0 en demi-finale face à l'Atlético de Madrid ou de leur succès 1-0 en quart contre le Sporting. De plus, les finales ont naturellement tendance à se crisper en raison de l'enjeu dramatique.

Si le PSG parvient à imposer son tempo, la rencontre devrait facilement accoucher de trois buts ou plus. Si Arsenal parvient à cadenasser le match, le score sera probablement très serré. La cote proche du double (2,00) reflète parfaitement cette incertitude.

Néanmoins, cela ne prend pas en compte le fait que les deux équipes ont inscrit en moyenne au moins un but en première mi-temps cette saison dans la compétition. De surcroît, le PSG a marqué en seconde période dans 90 % de ses matchs.

Une grosse value sur les buts en 1ère mi-temps

Selon les bookmakers, ce pronostic s'apparente à notre "gros coup" ou "long-shot". Pourtant, nous cochons avec confiance le « Plus de 1,5 but en première mi-temps » ce week-end. La probabilité implicite de ce pari se situe autour de 33 % au vu des cotes actuelles.

Le premier argument en faveur de ce pari est l'habitude du PSG d'entamer ses matchs à haute intensité, quel que soit l'adversaire. Et face à Arsenal, c'est souvent le cas : lors de la demi-finale aller de la saison dernière, Ousmane Dembélé avait débloqué la situation dès la 4e minute de jeu.

Par ailleurs, Arsenal s'est révélé être un partant particulièrement redoutable dans cette campagne européenne. Les Gunners ont marqué en première période dans 80 % de leurs matchs de Ligue des champions. C'est un pourcentage encore plus élevé que celui du PSG, qui voit 60 % de ses rencontres s'animer avec au moins un but avant la pause.

Les deux formations tournant à une moyenne d'un but inscrit par première mi-temps en LDC cette saison, la probabilité de 33 % estimée par les bookmakers sous-évalue nettement le potentiel offensif des deux équipes dès le coup d'envoi.

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