Pluie de buts attendue lors des matchs de Liverpool entre défense poreuse et attaque de feu

Andoni Iraola cherche encore la formule pour consolider sa défense, ce qui laisse une valeur considérable sur le marché des buts.

Marché Sélection Cote Les deux équipes marquent & Plus de 2,5 buts Liverpool vs Nottingham Forest 1,96 Les deux équipes marquent & Plus de 2,5 buts Liverpool vs Ipswich Town 2,00

Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Nouvelle saison, mêmes problèmes

Les fébrilités défensives de Liverpool aperçues la saison dernière semblent s'être invitées dans ce nouvel exercice de Premier League. Les Reds ont concédé le nul 2-2 contre Newcastle lors de la première journée, devant revenir deux fois au score pour arracher un point. Malgré une domination dans la possession et au nombre de tirs, ils se sont montrés très vulnérables sur les contres adverses, ce dont les Magpies ont parfaitement su profiter.

Andoni Iraola aura besoin de temps pour façonner un collectif rodé tout en gérant une arrière-garde perméable. Newcastle n'a cadré que quatre tirs mais a trouvé le chemin des filets à deux reprises, illustrant la facilité avec laquelle la défense des Reds s'est laissée transpercer. Les hommes d'Iraola ont d'ailleurs encaissé un but dès la cinquième minute sans opposer de réelle résistance.

Les locaux ont simplement transpercé l'axe du terrain après avoir récupéré le ballon près de leur propre surface. La vitesse de Newcastle a complètement étouffé la ligne arrière de Liverpool, à tel point que les deux buts encaissés sont de véritables copier-coller. Malgré 61 % de possession et le chiffre impressionnant de 27 tirs tentés, la fragilité de Liverpool saute aux yeux. Leurs prochains adversaires ne manqueront pas d'exploiter cette brèche.

Le plan de jeu idéal

L'appétence de Liverpool pour les matchs prolifiques n'est pas née par enchantement à St James' Park la semaine dernière. Le fait que les deux équipes aient marqué lors de 68 % de leurs rencontres de championnat la saison passée témoignait déjà d'une réelle fragilité défensive. L'option des buts ne repose pas sur l'idée d'un Liverpool dominé dans le jeu, puisqu'ils ont conservé la maîtrise du match. Le vrai problème réside dans leur trop grande exposition sur le plan défensif.

Leur hégémonie dans la possession met fréquemment en lumière des manques dans leur repli défensif à la perte du ballon. Si la dernière passe échoue dans le dernier tiers, l'équipe manque de vitesse pour se replacer et reformer un bloc solide. Virgil van Dijk n'est plus tout jeune, et il ne dispose pas encore d'un partenaire fixe en charnière centrale, Iraola continuant d'évaluer Jeremy Jacquet et Ronald Araujo.

Cela laisse d'immenses espaces dans le dos de la défense pour les attaquants adverses. Les deux buts de Newcastle l'ont clairement démontré, tout comme l'hésitation des défenseurs à commettre des fautes tactiques. Ryan Gravenberch avait l'opportunité de couper la contre-attaque de Yoane Wissa mais a préféré s'abstenir, probablement pour éviter un carton jaune. Un joueur à vocation plus défensive aurait pris ce risque.

Avant qu'Iraola ne parvienne à corriger ces dysfonctionnements, Liverpool risque d'offrir des prestations similaires lors de ses prochaines sorties. Or, le marché continue de fixer les cotes en se basant sur la supposée supériorité des Reds. Forest et Ipswich s'apprêtent ainsi à affronter une équipe censée confisquer le ballon, se procurer des occasions et l'emporter.

Le hic, c'est que l'unique match de championnat disputé par Liverpool à ce jour a déjà accouché de deux buts marqués, deux encaissés, avec l'option « les deux équipes marquent » et plus de 2,5 buts validés. Une seule rencontre ne suffit pas à établir une tendance sur toute une saison, mais elle offre une fenêtre d'opportunité idéale à court terme pour les parieurs. Newcastle a montré la voie à suivre pour se procurer des occasions, un enseignement que Forest et Ipswich n'auront pas manqué de noter.

L'approche offensive de Liverpool les fragilise en transition

Iraola s'est montré très pragmatique après la rencontre face à Newcastle, expliquant que les deux buts concédés découlaient de phases de transition, bien que pour des raisons distinctes. Il a même souligné que ses joueurs étaient en nombre suffisant pour mieux défendre sur le second but et qu'ils auraient dû éviter cette réalisation.

Dans le schéma offensif actuel de Liverpool, Gravenberch et Dominik Szoboszlai viennent prêter main-forte à la ligne d'attaque, tandis que les latéraux évoluent très haut sur le terrain. Cela reflète la philosophie qu'Iraola affectionnait à Bournemouth, où elle avait porté ses fruits dans une certaine mesure. Néanmoins, un tel système exige des joueurs capables de se projeter rapidement vers l'arrière pour casser les contres.

Le nouvel entraîneur a d'ailleurs insisté sur la nécessité d'être plus agressif sur le porteur du ballon, quitte à couper l'action plus tôt. Il s'agit donc d'un problème d'animation défensive collective qui pourrait prendre du temps à être réglé. Cela ne prouve pas pour autant que le système est fondamentalement défaillant après seulement une journée.

On ne peut pas non plus occulter la puissance de feu offensive de Liverpool. Alexander Isak est un buteur confirmé, tandis que Florian Wirtz commence à prendre ses marques en Premier League. Bradley Barcola pourrait débarquer pour prendre le relais de Mo Salah, sans oublier Szoboszlai, toujours aussi redoutable à distance et sur coups de pied arrêtés. Avec une telle armada offensive, les Reds devraient continuer à faire souffrir la plupart des défenses du championnat.

Des buts en vue pour les deux prochains matchs

Nottingham Forest et Ipswich Town pourraient bien être les prochaines formations à tirer profit des faiblesses défensives de Liverpool avant que le tir ne soit rectifié. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour valider le pari concernant Forest. Bien qu'ils se soient inclinés 1-0 à domicile contre Leeds lors de la première journée, ils ont tout de même trouvé le chemin des filets lors de trois de leurs cinq dernières confrontations face à Liverpool.

Le dernier déplacement de Forest à Anfield incite d'ailleurs à l'optimisme. Ils y avaient affiché un xG de 1,58 contre 1,93 pour Liverpool, ce qui n'a pas empêché les Tricky Trees de s'imposer sur le score net de 3-0. Une rencontre qui avait suivi un scénario similaire à celui du match face à Newcastle : des Reds dominateurs mais punis défensivement. Parier sur un nombre élevé de buts offre une marge appréciable dans un match où Liverpool peut dominer tout en concédant au moins une réalisation.

Ipswich présente un profil encore plus adéquat pour le pari « les deux équipes marquent ». Leur premier match de championnat s'est soldé par un succès 2-1 à domicile contre Sunderland ; leur unique référence cette saison a donc déjà validé les options « les deux équipes marquent » et « plus de 2,5 buts ». Lors de la dernière opposition entre les deux clubs, Liverpool avait inscrit quatre buts. De plus, trois de leurs quatre derniers duels en championnat ont généré au moins quatre réalisations.

L'option la plus sûre

Si Liverpool conserve cette vulnérabilité dans les phases de transition lors des prochains matchs, le pari « les deux équipes marquent » peut passer sans qu'il soit nécessaire que l'outsider ne prenne des points. C'est la raison pour laquelle cette option s'avère plus sûre que de tenter un pari plus audacieux. La qualité et le talent de Liverpool ne font aucun doute : ils sont tout à fait capables de remporter ces rencontres tout en encaissant au passage.

Miser sur le marché « plus de 2,5 buts » constitue également une très bonne alternative. La saison dernière, 61 % des matchs de championnat de Liverpool ont dépassé la barre des deux buts. C'est seulement un match de moins que quatre autres clubs de l'élite et deux de moins que Chelsea, qui trônait en tête de cette statistique.

Il existe évidemment un risque résiduel à cette analyse : Iraola a déjà ciblé les points faibles de son équipe. La valeur de la cote s'envolera rapidement si Liverpool corrige le tir en transition plus vite que prévu. Toutefois, au vu du match nul 2-2 concédé face à Newcastle, miser sur le fait que les deux équipes trouvent le chemin des filets apparaît comme le choix le plus judicieux pour exploiter les matchs prolifiques de Liverpool avant que les bookmakers n'ajustent leurs cotes.

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