Fond de classement : dénichez de la valeur sur les marchés de la relégation

Il reste sept journées en Espagne, six en Angleterre et en Italie, et seulement cinq en Allemagne. Partout en Europe, la lutte pour le maintien entame son sprint final le plus frénétique.

Marché de paris Cote Burnley termine dernier de Premier League 2.20 Heidenheim gagne ou fait nul contre Fribourg 3.25 Relégation de la Cremonese (Serie A) 1.83 Relégation d'Elche (La Liga) 2.50

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Quatre championnats, une seule hantise : la descente

En Premier League, le scénario est devenu totalement imprévisible. Tottenham fait face à la menace réelle d'une relégation, une première pour le club depuis 1977. Cependant, la lutte pour la "lanterne rouge" semble se résumer à un duel entre Burnley et Wolverhampton.

Burnley n'a remporté qu'un seul de ses 23 derniers matchs (3-2 face à Crystal Palace en février). À six journées de la fin, les hommes de Scott Parker comptent 12 points de retard sur le premier non-relégable. Si leur sort ne sera pas scellé mathématiquement ce week-end, l'écart pourrait grimper à 15 points lors de leur déplacement chez une équipe de Nottingham Forest invaincue depuis six rencontres.

Avec une différence de buts de -30, Burnley reste dans une situation critique. Wolverhampton, l'actuel dernier, pointe à trois points derrière avec une différence de buts de -34, mais bénéficie d'un calendrier bien plus clément. Les Wolves pourraient être officiellement relégués dès ce week-end si Leeds s'impose face à eux et que, dans le même temps, Tottenham batte Brighton. Même sans victoire des Spurs, un nul ou une victoire de West Ham (17ème) combiné à une défaite des Wolves scellerait le destin de ces derniers dès lundi.

En Bundesliga, le suspense demeure. Heidenheim occupe la dernière place avec 19 points en 29 matchs, à deux unités de Wolfsburg et six de St. Pauli. Pour espérer éviter la relégation directe, le club du Bade-Wurtemberg doit impérativement remporter au moins quatre de ses cinq derniers matchs. Wolfsburg, de son côté, affrontera successivement Fribourg, le Bayern Munich et St. Pauli ; ce dernier duel face aux Kiezkicker sera crucial.

En Italie, la bataille fait rage. Hellas Vérone et Pise semblent presque condamnés, mais ne peuvent pas encore tomber mathématiquement ce week-end. Lecce et la Cremonese sont à égalité avec 27 points, juste au-dessus de la zone rouge. Le déplacement de Lecce au Stadio Marc'Antonio Bentegodi lors de la 33ème journée sera décisif, malgré l'écart de neuf points qui les sépare actuellement des deux derniers.

Enfin, La Liga offre le spectacle le plus serré : seuls six points séparent la 10ème de la 18ème place. Elche, Levante et le Real Oviedo occupent les trois dernières places, mais ne sont séparés que par cinq points. Alavés et Elche sont les principaux candidats pour le troisième strapontin vers l'étage inférieur, et leur confrontation directe au stade Martínez Valero devrait faire office de juge de paix.

Analyse de la valeur : miser sur les condamnés

Le calendrier de Burnley pour le sprint final est un véritable calvaire. Après Nottingham Forest, ils devront défier Manchester City, Leeds, Aston Villa, Arsenal et enfin les Wolves. Avec trois adversaires du top 4, la tâche semble insurmontable. À l'inverse, Wolverhampton n'affronte que des équipes de seconde moitié de tableau. Le calendrier étant le facteur clé, la cote pour que Burnley finisse à la 20ème place est particulièrement attrayante.

Du côté de l'Allemagne, Heidenheim a besoin d'un miracle. Cela commence par un résultat à l'Europa-Park Stadion contre Fribourg. Fribourg, bien calé en milieu de tableau, n'a plus grand-chose à jouer. Fort d'une série de trois matchs sans défaite et poussé par l'énergie du désespoir, Heidenheim est un outsider dangereux. Un pari "Double Chance" (Nul ou Heidenheim) est une couverture intelligente.

Pour la Cremonese, bien qu'à égalité avec Lecce, le calendrier s'annonce périlleux avec des confrontations contre le Napoli, la Lazio et le Torino. Quatre de leurs six derniers adversaires figurent dans le top 10. Lecce a un parcours bien plus abordable et possède l'expérience du maintien. Les Violini sont donc logiquement les favoris pour la descente.

En Espagne, la lutte entre Elche et Alavés est intense. Si Alavés a un calendrier complexe (Real Madrid, Barça), l'équipe affiche une meilleure forme. Elche doit encore affronter l'Atlético Madrid et Oviedo. La confrontation directe à l'Estadio Nuevo Carlos Tartiere en J32 sera le tournant de leur saison. Au vu de la dynamique actuelle, nous pensons qu'Elche ne tiendra pas la distance. Miser sur leur relégation offre une excellente valeur.

Nous avons analysé quatre championnats pour quatre paris ciblés. La clé ici est de surveiller la difficulté du calendrier et le "facteur désespoir" des équipes. Ce sont des failles de marché avec des potentiels de retour sur investissement très intéressants.

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