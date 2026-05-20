Finale de la Coupe de France : pourquoi miser sur Lens face à un Gym focus sur le maintien

Le coup d’envoi de la 108e finale de la Coupe de France sera donné ce vendredi. D’un côté, des Lensois en pleine bourre ; de l’autre, des Niçois qui ont déjà les yeux rivés sur les barrages de relégation.

Finale de la Coupe de France 2026 Cote Lens gagne & Les deux équipes marquent 2,80 Total de buts de Lens : Plus de 2.5 2,60 Florian Thauvin buteur (buteur à tout moment) 2,60

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Une finale de Coupe de France inédite : le contexte qui change tout

Nice a arraché la 16e place de la Ligue 1 après un triste nul (0-0) face à Metz, déjà relégué, lors de la dernière journée. Un dénouement qui a provoqué la colère de l'Allianz Riviera, les Ultras de la Populaire Sud envahissant la pelouse au coup de sifflet final. Conséquence de cette saison ratée : le Gym devra disputer un barrage aller-retour ultra-décisif contre Saint-Étienne, 3e de Ligue 2.

Le problème ? Ce barrage capital se jouera seulement quatre jours après la finale de la Coupe de France. Le club azuréen, qui avait pourtant commencé sa campagne européenne en Ligue Europa, joue désormais sa survie dans l'élite.

Le président Jean-Pierre Rivère n'a pas caché la vérité, même si ses propos cachent peut-être une part de bluff médiatique : « La Coupe de France n'est pas une priorité », a-t-il lâché lors de sa dernière sortie. « Le plus important, c'est le maintien en Ligue 1. »

Une déclaration choc. Voir un président de club dévaluer publiquement une finale nationale à quelques jours de l'échéance est rarissime. Mais quand on sait que Nice n’a plus quitté l’élite depuis la saison 2002/2003, l'argument se défend.

En coulisses, les rumeurs évoquent une vraie crainte de prendre une valise au Stade de France. La situation est si critique que Claude Puel songerait sérieusement à faire tourner massivement son effectif afin de préserver ses cadres pour le choc face aux Verts.

À l'inverse, Lens sort d'une saison magistrale. Les Sang et Or ont accroché la deuxième place du championnat, à seulement six points du Paris Saint-Germain – une véritable prouesse compte tenu de l'écart de budget. Pour clôturer leur exercice de Ligue 1, les hommes de l’Artois ont écrasé Lyon (4-0). Les protégés de Pierre Sage n'ont d'ailleurs concédé qu'une seule défaite lors de leurs sept dernières sorties.

Historiquement, le RC Lens n'a jamais soulevé la Coupe de France, échouant trois fois sur la dernière marche. Leur dernière finale remonte à la saison 1997/1998, l'année de leur unique titre de champion de France. Sevré de trophée majeur depuis 17 ans (leur titre en Ligue 2 remontant à 2009), le Racing a faim. Certes, Nice compte trois Coupes de France à son palmarès, mais le passé pèse bien peu quand le présent impose d'autres priorités.

C'est le premier affrontement entre les deux clubs en Coupe depuis 72 ans. Leur unique confrontation remonte à 1954, marquée par une démonstration niçoise (5-0) sous l’impulsion de Just Fontaine.

Plus récemment, le Gym n'a remporté qu'un seul de ses quatre derniers duels face à Lens. La dynamique actuelle des Aiglons est d'ailleurs inquiétante : quatre matchs de rang sans victoire, dont un nul (1-1) face à ces mêmes Lensois au début du mois. Leur unique succès sur leurs neuf dernières rencontres a été décroché en demi-finale de Coupe de France face à Strasbourg.

Lens est sur un nuage, Nice est en pleine chute libre. Tous les voyants sont au vert pour une finale spectaculaire entre deux équipes aux dynamiques diamétralement opposées.

Le favori devrait s’imposer dans un match ouvert

Hormis quelques légers accrocs, Lens a été impressionnant de régularité cette saison. Les Nordistes ont remporté quatre de leurs sept derniers matchs, ne s'inclinant que face au PSG. En demi-finale le mois dernier, ils ont corrigé Toulouse (4-1), avant d'infliger le même tarif (4-0) à Lyon pour la clôture de la Ligue 1.

Cependant, l’arrière-garde lensoise reste perméable. Les Sang et Or n’ont réalisé que deux "clean sheets" lors de leurs dix derniers matchs officiels. Nice, malgré sa crise de résultats, conserve un potentiel offensif non négligeable. Pour leur première finale depuis 1997, et même avec l'esprit ailleurs, les Niçois ont les armes pour planter un but.

Si six des sept derniers matchs de Nice ont généré moins de 2,5 buts, ces stats sont celles d'une équipe tétanisée par l'enjeu du maintien en championnat. Une finale offre un tout autre contexte, et Nice devrait sauver l'honneur. On s'attend à voir des buts des deux côtés au Stade de France, mais Lens reste le grand favori pour soulever sa première Coupe de France.

Un secteur offensif lensois prêt à punir une défense aux abois

Lens a empilé 16 buts en 5 matchs de Coupe de France cette saison, soit une moyenne impressionnante de plus de 3 buts par rencontre. Après en avoir collé quatre à Toulouse en demie, ils ont récidivé face à l'OL, pliant le match avec trois buts inscrits dès la première période.

La défense des Aiglons semble totalement déarmée face à un tel rouleau compresseur. Avec 60 buts encaissés en 34 journées de Ligue 1, Nice possède la deuxième pire défense du championnat derrière Metz. Le bloc de Claude Puel a affiché ses limites tout au long de la saison.

Les matchs de Lens en championnat ont tourné cette année à 3 buts de moyenne par rencontre. Face à un onze niçois remanié et fragilisé, la défense du Gym risque de prendre l'eau. Vu la forme des attaquants artésiens, la cote d'un festival offensif lensois est clairement surévaluée par les bookmakers.

L'attaquant tricolore pour poursuivre sa série folle

Florian Thauvin marche sur l'eau en ce moment. L'attaquant français s'est offert un but et une passe décisive lors de la démonstration face à Lyon (4-0). Il avait déjà signé la même performance en demi-finale face au Téfécé (4-1). Sur ses huit dernières apparitions, "Flotov" compile 4 buts et 4 passes décisives.

L'ancien Marseillais affiche un niveau de vivacité et de tranchant que peu de défenses de l'Hexagone parviennent à contenir. Deux des cinq derniers matchs de Lens ont dépassé la barre des 3,5 buts, et Thauvin a trouvé le chemin des filets à chaque fois. Son historique face à Nice est plutôt discret (3 buts et 1 passe décisive en 15 confrontations), mais toutes ses statistiques avaient été établies sous les couleurs de l'OM.

Depuis son arrivée à Lens, Thauvin n’a pas encore été décisif en deux matchs face au Gym. La série noire devrait prendre fin ce week-end. Dans le match le plus important de la saison, alors que Lens court après un trophée majeur depuis 17 ans, l'international français a le talent pour endosser le costume de héros.

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