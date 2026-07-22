Pourquoi Manchester City est la vraie value pour le titre en Premier League

Les champions en titre ont rendu 19 clean sheets la saison dernière, le meilleur total du championnat. Pourtant, les pépins physiques de cadres défensifs pourraient enrayer la machine dans la course à leur propre succession.

Vainqueur de la Premier League Cotes Arsenal 2,50 Manchester City 3,50

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

La solidité défensive d'Arsenal d'entrée sous pression

Tout argument en faveur d'un pari sur City repose sur un principe simple : les Citizens ne deviennent l'option la plus intelligente que si la cote d'Arsenal reste plus basse. Le statut de favori des Gunners s'explique facilement après un exercice 2025/26 maîtrisé grâce à un bloc défensif de fer. Les hommes de Mikel Arteta n'ont encaissé que 27 buts, signant 19 clean sheets et remportant 17 matchs sans encaisser le moindre but (45 %) la saison passée.

Dès lors, les moindres soucis dans le secteur défensif prennent une tout autre dimension pour Arsenal que pour ses concurrents au titre. William Saliba a disputé 31 matchs de Premier League (30 titularisations) la saison dernière, enregistrant un clean sheet dans 52 % de ses apparitions. Or, ses problèmes de dos pourraient bien l'éloigner des terrains pendant une période significative au lancement du championnat.

La gravité exacte de la blessure et la durée de son indisponibilité restent floues. Il ne faut donc pas encore parler de crise confirmée à long terme. Quoi qu'il en soit, les champions en titre devront lancer la défense de leur couronne sans le pilier central de leur arrière-garde. Statistiquement, depuis les débuts du français lors de la saison 2022/23, Arsenal gagne 68,7 % de ses matchs de championnat lorsqu'il est présent, contre seulement 47,6 % en son absence.

La cote d'Arsenal est donc à prendre avec des pincettes, même s'ils restent sur le papier la meilleure équipe du royaume. Leur quête de doublé repose en grande partie sur la continuité de leur assise défensive ; le moindre grain de sable initial rendrait le statut de favori face à Manchester City plus difficile à justifier. D'autant que Ben White et Jurriën Timber sont également incertains pour le coup d'envoi de la saison, tous deux touchés en fin d'exercice précédent.

Un calendrier de rentrée loin d'être un cadeau

Arsenal n'aura pas droit au retard à l'allumage. Leur duel lors du Community Shield face à City est programmé le 16 août : l'occasion idéale de se tester d'entrée face à leur principal rival pour le titre. Un revers au Principality Stadium n'aura rien de dramatique sur le plan comptable pour les Gunners, mais cela pourrait mettre en lumière de premières failles.

Les champions lanceront ensuite leur saison de championnat à domicile face au promu Coventry City, avant d'enchaîner un triptyque corsé : Aston Villa, Chelsea et Sunderland. Un enchaînement déjà exigeant sur le papier, qui pourrait tourner au piège si Arsenal cherche encore sa cohésion défensive.

Le calendrier initial de City semble un peu plus abordable pour aborder le marché du vainqueur final. Les hommes de Manchester accueillent Bournemouth, avant deux déplacements à Crystal Palace et Manchester United, entrecoupés par la réception de Coventry.

Si un choc périlleux les attend à Old Trafford, la bande d'Enzo Maresca a une réelle opportunité de créer une dynamique positive avant ce rendez-vous. Les derniers affrontements directs confirment d'ailleurs que le vent tourne : les Cityzens ont battu les Gunners 2-1 en championnat en avril, après leur avoir déjà infligé un 2-0 en finale de la Coupe de la Ligue (EFL Cup) en mars.

Après deux saisons de domination londonienne, City a repris le dessus dans cette rivalité lors du premier semestre 2026. Les deux cadors devaient à nouveau se livrer une bataille acharnée pour le trône. Ces premières journées pourraient rapidement faire bouger les cotes, surtout si les doutes défensifs d'Arsenal enrayent leur dynamique dès le départ.

City représente une alternative à forte valeur ajoutée

Sur le strict plan sportif, le dossier en faveur d'un sacre de City est particulièrement solide. Certes, l'arrivée de Maresca comporte les risques naturels liés à toute transition sur le banc. Mais l'Italien ne repart pas de zéro : ancien adjoint de Pep Guardiola lors de la saison du triplé, il garantit une forme de continuité tactique et culturelle.

Maresca prend les commandes d'un effectif pétri de talents offensifs. La saison dernière, City a inscrit 77 buts en championnat pour un total d'xG (buts attendus) de 70,96. Même avec la fin de l'ère Guardiola, ces métriques restent celles d'un candidat naturel au titre.

Erling Haaland demeure le moteur numéro un des ambitions de City. Le cyborg norvégien a compilé 27 buts et 8 passes décisives en 35 apparitions de Premier League lors du dernier exercice. Avec de tels standards individuels, City n'a pas besoin d'être parfait partout ailleurs : tant qu'Haaland tourne à ce rythme, le club sera dans la course.

Le retour en forme de Rodri vient renforcer un milieu de terrain qui avait manqué de fraîcheur la saison passée. Le stratège espagnol a retrouvé son meilleur niveau durant la Coupe du Monde, glanant le Ballon d'Or de la compétition tout en soulevant le trophée avec la Roja. Maresca pourra également s'appuyer sur la recrue Elliott Anderson pour densifier l'entrejeu mancunien.

Tous ces éléments font de City une option particulièrement séduisante aux cotes actuelles. Arsenal doit impérativement régler ses soucis défensifs s'il veut confirmer son statut. Sans ajustement rapide, les Gunners pourraient se retrouver fragiles et laisser le champ libre à City. Et si le duo Rodri - Haaland évolue à son meilleur niveau, stopper la machine mancunienne relèvera de l'exploit.

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