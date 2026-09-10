Trois journées restent un petit échantillon, mais les chiffres rendent les marchés Les 2 équipes marquent à Auxerre et à Brest intéressants à surveiller ce week-end.

Marché de paris Ligue 1 - journée 4 2026/27 Cote Les 2 équipes marquent - oui (Auxerre vs Nice) 1,65 Les 2 équipes marquent - oui (Brest vs PSG) 1,65

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Les buts se sont enchaînés en Ligue 1 depuis le début de la saison

La Ligue 1 a offert de nombreux buts lors des premières journées, pour le plus grand plaisir des parieurs comme des supporters. On compte 160 buts en 26 matches suivis, soit une moyenne de 3,08 par rencontre.

La Ligue 1 affichait une moyenne de 2,85 buts sur 309 matches la saison dernière, et les parieurs avaient malgré tout connu une campagne rentable. Les championnats français ont traditionnellement offert de la valeur aux parieurs sur les Unders.

Il est bien sûr impossible d'affirmer avec certitude que les buts continueront d'affluer toute la saison. Il existe néanmoins suffisamment d'indices pour suggérer un angle à court terme sur le marché des Deux équipes marquent (BTTS).

Les rencontres Auxerre vs Nice et Brest vs PSG ce week-end pourraient produire des buts dans les deux camps, mais pour des raisons différentes.

Auxerre a déjà montré des signes de fragilité défensive. À l'inverse, Brest a été impressionnant offensivement, notamment dans le dernier tiers. Le club breton affronte désormais le champion de France en titre, qui s'est montré étonnamment vulnérable.

Auxerre vs Nice - l'ouverture d'Auxerre plaide pour le BTTS - Oui

Auxerre reçoit Nice au Stade de l'Abbé-Deschamps le samedi 12 septembre à 20h45. Les hôtes sont déjà devenus l'une des équipes les plus fiables de la division côté Over.

Les Auxerrois sont derniers après trois défaites, avec quatre buts marqués et onze encaissés. Le BTTS et le plus de 2,5 buts se sont vérifiés à chacun de leurs matches de championnat. Les problèmes défensifs d'Auxerre sont clairement visibles à travers leurs résultats. Une défaite 5-2 à Lens a été suivie d'une défaite 3-1 à domicile contre Angers. Auxerre s'est ensuite incliné 3-1 à Lyon lors de sa dernière sortie.

Ils ont tout de même montré un certain potentiel offensif, générant 4,4 xG (buts attendus) sur 30 tirs. Ils ont également tiré en moyenne 4,4 fois cadrés lors de ces trois matches.

La défense d'Auxerre reste la principale raison de ce choix. La dernière défaite à Lyon a montré à quel point l'équipe peut être étirée sur des coups de pied arrêtés et des retraits en retrait. C'est préoccupant pour une équipe qui concède déjà des occasions à un tel rythme.

Les absences en défense n'arrangent rien. Assane Dioussé, Marvin Senaya, Bryan Okoh et Sekou Fofana sont tous absents, tandis qu'Axel Tuanzebe n'est pas pleinement apte.

Nice est la raison pour laquelle ce n'est pas le pari BTTS le plus net du programme de Ligue 1 ce week-end. Les Niçois n'ont marqué qu'une seule fois en trois matches de championnat, avec seulement 2,9 xG et 2,3 tirs cadrés par match.

Nice a été en deçà dans le dernier tiers depuis le début de la saison. Le match nul 1-1 contre Le Mans le week-end dernier a toutefois représenté un pas positif pour Nice devant le but. L'historique récent des confrontations directes entre ces deux équipes renforce notre confiance dans un pari BTTS ce week-end.

Auxerre avait remporté ce match 2-1 la saison dernière, tandis que Nice s'était imposé 3-1 au match retour. Nice connaît également des soucis défensifs, avec Antoine Mendy, Moise Bombito, Laurent Abergel et Morgan Sanson indisponibles. Le milieu défensif algérien Hicham Boudaoui, qui protège habituellement la défense niçoise, est également incertain.

Brest vs PSG - Brest peut exposer les problèmes défensifs du PSG

Brest reçoit le Paris Saint-Germain au Stade Francis-Le Blé le dimanche 13 septembre à 20h45. À première vue, c'est l'angle BTTS le plus net des deux affiches.

Brest est 7e après un début de saison invaincu en trois matches, avec six buts marqués et cinq encaissés. Le BTTS et le plus de 2,5 buts se sont vérifiés à chaque match de championnat jusqu'ici.

Brest affiche les meilleures statistiques offensives des quatre équipes concernées. Le club a produit 8,1 xG sur 57 tirs et 7,7 tirs cadrés par match lors de ses trois premiers matches.

Deux matches nuls 2-2 contre Le Mans et Toulouse ont été suivis d'une victoire 2-1 au Havre. Ces trois premiers matches suggèrent que Brest peut créer des occasions dans des rencontres ouvertes. Le club se classe deuxième de Ligue 1 pour les occasions franches créées (16).

La position du PSG au classement donne à Brest une raison supplémentaire d'envisager le pari BTTS. Les hommes de Luis Enrique sont 13es avec deux points en trois matches, ayant marqué cinq buts et en encaissé six. Malgré leur solide historique récent dans le football français, le PSG reste sans victoire en Ligue 1 cette saison. C'est un début surprenant pour le champion de France en titre.

Même sans trop s'appuyer sur les statistiques précoces, ce bilan en championnat suffit à montrer une certaine vulnérabilité. Leur qualité offensive reste évidente. Ils ont trouvé le chemin des filets lors de leurs trois matches de championnat, malgré ce piètre retour en points.

Le calendrier resserré est un autre facteur à prendre en compte. Le PSG a battu le Slovan Bratislava 6-1 en Ligue des Champions mercredi soir avant de se déplacer à Brest dimanche. La fatigue ou la rotation pourrait affecter leur performance.

La principale réserve pour ce pari concerne l'historique des confrontations directes. Le PSG a remporté les cinq dernières rencontres face à Brest. Cela inclut deux victoires 3-0 lors des deux manches du barrage de Ligue des Champions la saison dernière, ainsi qu'une victoire 1-0 en championnat.

Ce bilan rend le pari moins évident, d'autant que Brest a échoué à plusieurs reprises à marquer face aux hommes d'Enrique. Néanmoins, Brest vs Paris Saint-Germain reste le pari BTTS le plus probable des deux options.

Brest a montré un net potentiel offensif, avec le BTTS qui s'est vérifié lors de chacun de ses trois derniers matches. Le début sans victoire du PSG a inclus six buts encaissés. Brest vs PSG constitue donc le pari BTTS le plus solide des deux.

Auxerre vs Nice est plus difficile à suivre, Nice n'ayant marqué qu'une seule fois en trois matches de championnat malgré 2,9 xG produits. Le bilan défensif d'Auxerre rend le BTTS séduisant, mais le manque de buts de Nice reste la principale préoccupation. Cela rend ce marché de buts plus difficile à suivre que d'autres options BTTS plus solides ce week-end.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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