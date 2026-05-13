Cotes Podium Ligue 1 : Lyon représente le pari "value" de cette dernière journée

Rennes reste également en embuscade pour cette troisième place, synonyme de qualification directe pour la phase de ligue de la prochaine Ligue des champions.

Équipe Cote Lille 1,17 Lyon 5,00 Rennes 23,0

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Lille

Avec un petit point d'avance sur Lyon, Lille est logiquement le grand favori pour conserver sa troisième place. Un succès à domicile face à Auxerre suffirait aux hommes de Paulo Fonseca pour valider leur ticket direct vers la lucrative phase de ligue de l'UCL.

Sur le papier, le calendrier est clair. L’AJA pointe à la 15e place du classement et n’a enregistré que sept victoires cette saison dans l’élite.

Cependant, attention au piège : deux de ces succès ont été acquis lors des deux dernières journées. Les Auxerrois arriveront au Stade Pierre-Mauroy avec le couteau entre les dents, luttant pour éviter la place de barragiste.

Si ces deux victoires récentes ont eu lieu à domicile contre des concurrents directs, l'équipe de Christophe Pélissier a prouvé qu'elle savait se montrer accrocheuse face aux gros.

Les Ajaistes n'ont perdu qu'un seul de leurs sept derniers matchs de Ligue 1 (une défaite étriquée 3-2 à Lyon) et ont même freiné Monaco au Stade Louis II en avril (2-2).

Ces statistiques suggèrent qu’une victoire lilloise est loin d’être acquise d'avance. Les Dogues, bien qu'en excellente forme générale, ont concédé le nul lors de leurs deux dernières réceptions face à des équipes de bas de tableau. À une cote aussi basse, miser sur Lille pour le top 3 semble manquer de "value".

Lyon

L'Olympique Lyonnais est le mieux placé pour profiter d'un faux pas nordiste. Lancés sur une série de quatre victoires consécutives, les Gones ont subi un coup d'arrêt brutal à Toulouse (défaite 2-1), perdant ainsi leur destin entre leurs mains.

Pour cette dernière journée, l'OL reçoit Lens, actuel dauphin. Toutefois, les Sang et Or pourraient n'avoir plus rien à jouer si le PSG l'emporte mercredi soir. Face à des Parisiens libérés de toute échéance européenne immédiate, l'équipe de Luis Enrique devrait jouer le jeu à fond.

Même en cas de victoire contre Paris, les espoirs de titre de Lens resteraient infimes, dépendant d'une défaite du PSG lors de l'ultime journée et d'un basculement massif de la différence de buts. Après une saison harassante, l'équipe de Pierre Sage pourrait manquer de jus au Parc Olympique Lyonnais.

Les signes de fatigue sont déjà là : Lens n'a remporté aucun de ses cinq derniers déplacements en championnat, une série qui remonte à février, incluant une correction 3-0 subie à Lille le mois dernier.

À l'inverse, Lyon abordera ce choc avec une semaine de récupération complète. Les Gones peuvent s'appuyer sur une solidité retrouvée à domicile avec une moyenne impressionnante de 2,31 points par match cette saison.

Devant leur public, ils ont inscrit 30 buts pour seulement 14 encaissés (3e meilleure défense à domicile du championnat). Mieux encore, ils ont remporté trois de leurs quatre confrontations à la maison contre des membres du top 6 actuel.

Tous les voyants sont au vert pour que Lyon fasse le travail dimanche soir. Si Lille tremble face à Auxerre, la cote de l'OL pour le podium devient particulièrement attrayante.

Rennes

En cas de double défaillance devant eux, le Stade Rennais pourrait jouer les opportunistes. Une victoire contre Marseille permettrait aux Bretons de doubler Lyon si les Gones perdent des points, ce qui assurerait au minimum une place pour le troisième tour préliminaire de la C1.

Pour accrocher la 3e place, Rennes doit aussi espérer une défaite de Lille contre Auxerre, car les hommes de Bruno Genesio disposent actuellement d'une meilleure différence de buts.

Mais l'équation est complexe : Marseille doit impérativement battre Rennes pour espérer doubler son adversaire du soir au classement. Si l'équipe de Habib Beye ne peut plus prétendre à la Ligue des champions, elle reste ultra-motivée par la qualification en Europa League.

Rennes affiche une forme étincelante avec cinq victoires sur ses six derniers matchs. Pourtant, leur dernier déplacement s'est soldé par une défaite 4-2 à Lyon. La tâche ne sera pas plus simple au Stade Vélodrome, forteresse où l'OM n'a chuté que deux fois cette saison.

Compte tenu des scénarios multiples nécessaires, il est difficile d'imaginer que tous les résultats tourneront en faveur de Rennes. Le marché du top 3 semble risqué pour eux ; une cinquième place paraît être un objectif bien plus réaliste.

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