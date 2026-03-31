4 value bets à saisir pour les finales des barrages de la Coupe du monde

Le décor est planté pour une soirée qui s’annonce riche en tension et en dramaturgie ce mardi. Trois outsiders reçoivent sur leurs terres, avec notamment l'opportunité pour le Kosovo de vivre une soirée historique.

Marchés des barrages de la Coupe du monde Cotes Bosnie-Herzégovine +1 (Handicap) vs Italie 2.50 Suède bat Pologne 2.05 Kosovo +1 (Handicap) vs Turquie 1.91 Danemark bat République tchèque 1.95

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Bosnie-Herzégovine vs Italie

Le séisme de cette dernière semaine de qualifications pourrait venir de l'Italie. La Squadra Azzurra, quadruple championne du monde, a déjà manqué les deux précédentes éditions. Un troisième échec consécutif plongerait le football italien dans une crise sans précédent.

Cette perspective va peser lourd sur les épaules des joueurs italiens à Zenica. Pour rappel, les éliminations en barrages contre la Suède puis la Macédoine du Nord avaient déjà brisé leurs rêves prématurément. De plus, les revers cinglants subis face à la Norvège en phase de poules (3-0 et 4-1) suggèrent que cette version 2026 de la Nazionale est peut-être la plus fragile de ces dernières années.

Les hommes de Gennaro Gattuso ont également dû s'en remettre à un but à la 91e minute pour disposer d'Israël sur terrain neutre en Hongrie. Rien ne laisse présager une victoire aisée face à une équipe bosnienne physique et souveraine chez elle. Les Bosniens ont frôlé la qualification directe cet automne, ne cédant la première place qu'à cause d'un but autrichien à la 77e minute de leur ultime match. Le handicap +1 en faveur de la Bosnie offre ici une réelle valeur.

Suède vs Pologne

Graham Potter a bénéficié de deux matchs amicaux pour expérimenter après sa prise de fonction en octobre, avec un objectif unique : préparer ces barrages décrochés via la Ligue des Nations.

Si les débuts du technicien anglais n'ont pas été flamboyants, les Scandinaves ont répondu présent au moment de vérité la semaine dernière. Leur victoire 3-1 en demi-finale contre l'Ukraine était amplement méritée. La Suède a généré 2,32 xG contre seulement 0,76 pour ses adversaires lors de ce match disputé à Valence. Fait intéressant : ils l'ont emporté avec seulement 32 % de possession, rompant avec le style habituel de Potter pour gagner en efficacité.

Auteur d'un triplé, Viktor Gyokeres sera l'atout maître face à la Pologne. Les Suédois sont invaincus à domicile contre cet adversaire depuis... 1930. Face à une Pologne peu inspirée offensivement (seulement 0,91 xG lors de sa demi-finale à domicile contre l'Albanie), la victoire de la Suède est un choix solide.

Kosovo vs Turquie

Voir le Kosovo se qualifier pour son premier tournoi majeur, seulement dix ans après son premier match officiel, serait un exploit monumental. Déjà proches du but pour l'Euro 2020 avant d'être freinés par les restrictions liées au Covid-19 face à la Macédoine du Nord, les Kosovars reviennent en barrages avec beaucoup plus d'expérience.

Classés au 99e rang mondial (derrière le Luxembourg) au début des éliminatoires, ils ont franchi un palier sous la houlette de l'ancien sélectionneur autrichien Franco Foda. Le Kosovo n'a perdu qu'un seul de ses six matchs dans un Groupe B relevé (Slovénie, Suisse, Suède), avant de créer la sensation en s'imposant 4-3 en Slovaquie lors de la demi-finale la semaine dernière.

Côté turc, le talent est là avec des pépites comme Arda Güler ou Kenan Yıldız, mais les lacunes défensives sont criantes (12 buts encaissés en six matchs de poule). Miser sur le Kosovo avec un handicap +1 semble être un pari intelligent compte tenu de la dynamique actuelle.

République tchèque vs Danemark

Depuis sa séparation d'avec la Slovaquie dans les années 90, la République tchèque n'a connu qu'une seule phase finale de Coupe du monde. S'ils bénéficient de l'avantage du terrain à Prague, les Tchèques devront montrer un tout autre visage que lors de leur demi-finale laborieuse.

Les hommes de Miroslav Koubek ont dû attendre la 86e minute et un but de Ladislav Krejci pour arracher la prolongation face à l'Irlande, avant de s'imposer aux tirs au but malgré un manque flagrant de créativité (deux occasions franches seulement en 120 minutes). Sur le temps réglementaire, les Tchèques ne comptent que deux victoires lors de leurs six derniers matchs, face à Saint-Marin et Gibraltar.

À l'inverse, le Danemark arrive en pleine confiance avec un trio offensif Isaksen-Hojlund-Damsgaard redoutable. Les Danois ont balayé la Macédoine du Nord (4-0) et affichent une statistique impressionnante de 20 buts inscrits sur leurs six dernières sorties. Historiquement, le Danemark est invaincu lors de ses sept dernières confrontations face aux Tchèques. La victoire sèche du Danemark (probabilité implicite de 51,3 %) paraît être l'option la plus logique.

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