La France à la conquête de la Ligue des Nations et de l'Euro 2028 sous l'ère Zidane

La France possède sans doute l'effectif le plus talentueux de la planète. Pourtant, les Bleus ont déçu lors des demi-finales du Mondial 2026. Zidane parviendra-t-il à faire repartir cette machine de guerre ?

Marchés des paris à long terme - Équipe de France Cotes La France remporte la Ligue des Nations 26-27 4.00 La France remporte l'Euro 2028 5.50

Cotes fournies par Winamax, au moment de la publication et sujettes à modification.



Didier Deschamps a passé 14 ans à la tête de l'équipe de France. Sacré champion du monde en 2018, de nouveau finaliste en 2022 et vainqueur de la Ligue des Nations 2020-21, il a placé la barre très haut pour son successeur : l'obligation quasi absolue de ramener des trophées.

Le départ de Deschamps après la Coupe du Monde 2026 était prévu de longue date. Malheureusement, le scénario de l'élimination des Bleus — un revers 2-0 sans relief en demi-finale face à l'Espagne — a laissé un goût d'inachevé et une nette marge de progression.

Pour combler ce vide, Zinedine Zidane a signé un contrat de quatre ans. L'ancien technicien a déjà prouvé sa capacité à tirer le meilleur d'un effectif composé de super-stars lors de son passage sur le banc du Real Madrid, qu'il a mené vers un triple triomphe consécutif historique en Ligue des Champions entre 2016 et 2018.

Aujourd'hui, il hérite d'un groupe au potentiel tout aussi impressionnant. Si "Zizou" réussit à sublimer ces talents, les Bleus ont les armes pour régner à nouveau sur le football européen et mondial.

Zidane hérite de la génération française la plus douée

La France s'impose comme la sélection la plus armée au monde sur le papier, et la Coupe du Monde 2026 n'a fait que le confirmer. Kylian Mbappé a décroché le Soulier d'Or avec 10 réalisations, tandis que Michael Olise a fini meilleur passeur du tournoi avec sept caviars.

L'effectif compte également dans ses rangs Ousmane Dembélé, actuel Ballon d'Or, sans oublier la montée en puissance de Bradley Barcola et Désiré Doué qui apportent une profondeur offensive effarante.

Avec 10 buts inscrits sur l'ensemble des cinq matchs à élimination directe, l'attaque tricolore dispose d'une puissance de feu largement suffisante pour aller chercher des titres majeurs.

Le vrai problème se situe à l'autre bout du terrain. La France a concédé huit buts au cours de ces mêmes cinq rencontres couperets. Le manque de maîtrise a été flagrant lors du naufrage 2-0 contre l'Espagne en demi-finale, tout comme la défaite 6-4 face à l'Angleterre lors du match pour la troisième place. Si le potentiel offensif n'a jamais fait débat, le contrôle du jeu au milieu de terrain s'est avéré problématique, en particulier face à des oppositions de premier plan. C'est précisément ce chantier que Zidane doit régler.

Les déclarations de Zidane lors de sa prise de fonction démontrent qu'il s'agit d'un choix mûrement réfléchi et non d'une simple opportunité de carrière. Décrivant le poste de sélectionneur des Bleus comme un "rêve" et affirmant qu'il s'agissait du seul banc qu'il convoitait, l'ancien coach du Real a décliné toutes les offres de clubs durant ses cinq années de sabbat. Il arrive pleinement investi dans ce projet, loin d'un simple retour aux affaires par désoeuvrement.

La Ligue des Nations va très vite nous offrir de premiers éléments de réponse. La France a hérité du Groupe 1 de la Ligue A (édition 2026-27), aux côtés de la Turquie, de la Belgique et de l'Italie.

Les Bleus entameront leur campagne par un déplacement périlleux à Istanbul le 25 septembre, avant de s'envoler pour la Belgique trois jours plus tard. Ils recevront ensuite l'Italie le 2 octobre, puis la Belgique le 5 octobre. La présence des Diables Rouges et de la Nazionale apporte un vrai relief à cette poule.

Ce premier voyage en Turquie s'annonce suffisamment piège pour éviter tout excès de confiance. Néanmoins, Zidane dispose de toutes les armes nécessaires pour sortir en tête de ce groupe et valider son billet pour le Final Four.

Le technicien français débarque également avec un pedigree que très peu de managers peuvent lui contester. Ses trois Ligues des Champions consécutives restent le chef-d'œuvre de son CV, lui qui affichait la moyenne folle d'un titre tous les 24 matchs sur le banc de la Casa Blanca. Au vu de ces standards, son équipe de France chassera les trophées dès ses premières sorties.

Pourquoi l'arrivée de Zidane génère de la valeur sur les marchés de la Ligue des Nations et de l'Euro 2028

La France figure systématiquement parmi les favoris des bookmakers lors des grands rendez-vous, et les chiffres sous-jacents confirment ce statut.

Entre mars 2025 et juillet 2026, les Bleus ont disputé 22 rencontres pour un bilan de 16 victoires, 1 nul et 5 défaites. Ils ont empilé 58 buts sur cette période, affichant une différence de buts nette de +28.

Ils se sont également classés quatrièmes meilleures attaques de la Ligue des Nations 2024-25 avec 20 buts inscrits, seulement devancés par l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal. Il ne s'agit donc pas d'une équipe en reconstruction ou en quête de repères : le réservoir de talents est déjà bien présent.

Ce qui manquait, c'est cette capacité à contrôler les temps forts et les temps faibles, et c'est là que l'apport tactique et le charisme d'un nouveau staff doivent faire passer un cap aux Tricolores. Zidane affiche un bilan de 104 victoires en 149 matchs en tant qu'entraîneur, soit un ratio impressionnant de 69,8 % de victoires.

Au Real Madrid, Zidane a su faire cohabiter et briller une attaque composée de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale. Sa réputation ne s'est jamais bâtie sur un schéma tactique rigide ou dogmatique, mais plutôt sur sa faculté à s'adapter aux forces en présence et à maintenir ses cadres sous pression sans les faire déjouer.

Sous l'angle des paris sportifs, la nomination de Zidane est une perspective particulièrement séduisante au vu du matériel offensif à sa disposition. La puissance de feu est là ; le défi réside dans l'équilibre et la structure collective.

Le marché a d'ores et déjà réagi. La France figure en haut des tableaux de cotes pour la Ligue des Nations 2026-27, signe que les bookmakers anticipent un impact immédiat du technicien sur un groupe qui avait manqué le dernier carré lors de la précédente édition.

L'Euro 2028 reste une perspective à plus long terme et l'ensemble des opérateurs n'a pas encore coté l'événement. Cependant, les valeurs actuelles montrent bien que les traders s'attendent à ce que l'effet Zidane apporte des titres rapidement plutôt qu'une simple phase de transition pacifiée.

L'Espagne s'impose comme le rival numéro un sur ces deux compétitions, ce qui n'a rien d'une surprise. Sa capacité à confisquer le ballon au milieu de terrain a été le facteur clé de la demi-finale du Mondial.

Cependant, la France possède un réservoir et une profondeur de banc supérieurs à la Roja. L'une des priorités de Zidane sera de restructurer le milieu français pour apporter un équilibre garantissant que les futures batailles de l'entrejeu face aux Espagnols ne soient plus aussi à sens unique.

Il convient toutefois de poser un avertissement clair : à ce stade, miser sur la France relève davantage de la projection théorique que de la confirmation empirique.

Nous n'avons encore aucune preuve concrète de la patte tactique que Zidane imprimera sur le terrain. Le revers 6-4 contre l'Angleterre est venu rappeler aux parieurs que la seule accumulation de talents offensifs ne suffit pas à faire basculer les grands matchs.

La France s'impose donc comme une sélection à garder absolument dans son viseur pour les paris Outright (vainqueur final), plutôt qu'une équipe sur laquelle miser les yeux fermés à n'importe quelle cote. La première salve de matchs de Ligue des Nations apportera un début de réponse très instructif, mais les Bleus devraient s'installer durablement au cœur des débats pour le sacre final.

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