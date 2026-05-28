Cotes du vainqueur de la Ligue des champions : les pronostics mis à jour le 28.05.26

Les cotes penchent en faveur du Paris Saint-Germain pour cette finale de Ligue des champions face à Arsenal, mais l'écart reste minime. C'est un choc électrique qui s'annonce à Budapest.

Équipe Cote Probabilité implicite % PSG 2,25 44,4 Arsenal 3,25 30,7

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Dernières cotes de la LDC & tendances du marché

Le Paris Saint-Germain a validé son titre de champion de Ligue 1 il y a deux semaines, ce qui a permis aux joueurs de souffler et de recharger les batteries.

Les hommes de Luis Enrique s'appuient sur un secteur offensif terrifiant, où Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia font figure de principaux dynamiteurs.

Du côté d’Arsenal, les Gunners ont terminé leur saison en boulet de canon, mettant fin à 22 ans d'attente en soulevant enfin la Premier League.

Les Londoniens affichent une assise défensive impressionnante ; Mikel Arteta a bâti un bloc particulièrement difficile à bouger.

Analyse équipe par équipe : les grands prétendants à la Coupe aux grandes oreilles

1. Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain s'est incliné lors de sa dernière sortie, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Cette défaite face au Paris FC est survenue alors que le titre en Ligue 1 était déjà plié, et que tous les esprits étaient logiquement tournés vers cette finale de LDC. Avant de s'envoler pour la Hongrie, les hommes de Luis Enrique affichent un bilan solide de 11 victoires sur leurs 15 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Cotes actuelles : 2.25

2.25 Le point FORT : Les Parisiens abordent ce rendez-vous avec l'expérience de leur titre continental décroché l'an dernier. L'effectif regorge de qualités individuelles capables de faire basculer un match.

Les Parisiens abordent ce rendez-vous avec l'expérience de leur titre continental décroché l'an dernier. L'effectif regorge de qualités individuelles capables de faire basculer un match. Le point FAIBLE : Des largesses défensives chroniques, avec notamment neuf buts encaissés lors de leurs six dernières rencontres.

Des largesses défensives chroniques, avec notamment neuf buts encaissés lors de leurs six dernières rencontres. Notre avis : Même si l'arrière-garde parisienne n'est pas un gage de sérénité absolue, nous voyons le PSG faire parler sa force de frappe offensive pour faire la différence à la Puskás Aréna.

2. Arsenal

Mikel Arteta vient de mener les siens à un sacre historique en Premier League ce mois-ci. Le technicien espagnol aura à cœur d'ajouter une ligne européenne majeure au palmarès d'Arsenal. Les Gunners restent sur une série de cinq victoires consécutives en compétition officielle et ont signé cinq clean sheets lors de leurs sept derniers matchs. Ils n'ont peut-être pas le même génie offensif que leurs adversaires français, mais leur bloc défensif est un véritable coffre-fort.

Cotes actuelles : 3.00

3.00 Le point FORT : La confiance est au zénith du côté de l'Emirates après le titre national. De plus, leur charnière et leur système défensif sont impressionnants de régularité.

La confiance est au zénith du côté de l'Emirates après le titre national. De plus, leur charnière et leur système défensif sont impressionnants de régularité. Le point FAIBLE : Un léger manque d'efficacité offensive dans les grands rendez-vous. On peut légitimement se demander si les Gunners auront le répondant nécessaire pour inscrire les buts de la gagne.

Un léger manque d'efficacité offensive dans les grands rendez-vous. On peut légitimement se demander si les Gunners auront le répondant nécessaire pour inscrire les buts de la gagne. Notre avis : Nous nous attendons à une finale extrêmement serrée à Budapest, mais nous pensons que les Londoniens devront se contenter de la place de finaliste.

Notre pronostic pour la Ligue des champions 2025–26

La cote actuelle du Paris Saint-Germain pour cette finale se traduit par une probabilité implicite de 44% de l'emporter au bout des 90 minutes réglementaires. De son côté, Arsenal dispose d'une probabilité implicite de 33% sur le marché du 1X2. Très peu de choses séparent ces deux poids lourds européens avant leur explication de texte à Budapest.

C'est une affiche alléchante entre deux des meilleures équipes du continent – une finale rêvée. Les Gunners étaient d'ailleurs installés dans le costume de favoris par les bookmakers avant même le coup d'envoi de la compétition, et ils ont assumé leur rang. Mikel Arteta a guidé le club londonien vers son premier titre de champion d'Angleterre depuis 2004, le moral est donc au plus haut.

Face à eux se dresse un PSG au sommet de son art. Les tenants du titre européens savent exactement ce qu'implique un sacre dans cette compétition, ce qui n'est pas le cas des Londoniens. Le géant anglais dispute ici sa première finale européenne depuis 2006. Leur dernier trophée continental remonte à la Coupe des Coupes en 1994.

La saison dernière, le PSG avait balayé l'Inter Milan (5-0) pour s'offrir le trophée, mais la tâche s'annonce bien plus ardue cette fois-ci. Arsenal est resté le favori des books à l'issue de la phase de ligue, tandis que le PSG pointait en troisième position derrière le Bayern Munich. La donne a changé pour les Rouge-et-Bleu après leur qualification épique face aux Roten (score cumulé de 6-5) en demi-finale.

Les opérateurs ont placé le « Moins de 2,5 buts » comme favori sur le marché de l'Over/Under, ce qui laisse présager une finale plutôt fermée et tactique. Le rendement défensif d’Arsenal cette saison va tout à fait dans le sens de ces projections. En revanche, pour le PSG, c'est une autre histoire. Comme on l'a vu face au Bayern, les Parisiens savent planter, mais ils prennent aussi l'eau facilement.

Fait marquant : avec seulement six buts encaissés en 14 matchs, les Gunners possèdent la meilleure défense de toute la compétition. À l’inverse, les Parisiens se présentent en finale après avoir concédé 22 buts en 16 rencontres. Un motif d'espoir évident pour le champion d'Angleterre. Mais attention : le PSG a parallèlement inscrit 44 buts au cours de ces 16 matchs, soit 15 de plus qu'Arsenal dans cette campagne européenne.

Les hommes d'Enrique sont adossés à un handicap asiatique de -0,25 (avec une cote d'outsider sur ce pari spécifique). En clair, si le score est de parité après 90 minutes, un pari sur Arsenal +0.25 Asian Handicap génère un gain d'un demi-bénéfice. Les parieurs ayant misé sur le PSG perdent quant à eux la moitié de leur mise dans ce scénario, tandis qu'une victoire française dans le temps réglementaire valide l'intégralité des profits.

Du côté des individualités, cinq joueurs de Ligue 1 figurent dans le Top 6 des favoris sur le marché « Buteur à n'importe quel moment ». Viktor Gyökeres est le seul représentant d'Arsenal dans ce haut de tableau, s'installant en troisième position des prévisions. Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Désiré Doué complètent ce Top 6 – une preuve irréfutable de la profondeur offensive des Parisiens.

La cote du PSG pour « Soulever le trophée » équivaut à 60% de chances de succès, que la décision se fasse dans le temps réglementaire, en prolongations ou aux tirs au but. Les 46% d'Arsenal placent le club en position de léger outsider face aux joueurs de Luis Enrique, mais les Gunners sont loin d'être condamnés. Les bookmakers s'attendent clairement à un dénouement similaire à celui de l'an passé pour le PSG, même si le score ne devrait pas être aussi fleuve qu'un 5-0.

Le grand facteur X de cette rencontre réside toutefois dans les compositions d'équipes. Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sont tous deux incertains suite à des pépins physiques récents. Heureusement pour Paris, le duo a repris l'entraînement cette semaine et fera tout pour débuter sur la pelouse de la Puskás Aréna.

Le PSG affiche un tout autre visage lorsque Hakimi et Dembélé sont sur le pré, notamment au vu de la largeur et de la percussion apportées par le Marocain. Le latéral est également solide défensivement et redoutable sur les phases de transition – un formidable accélérateur de jeu. Quant à la qualité intrinsèque de Dembélé, elle se passe de commentaires : son absence serait un coup dur majeur.

Les Rouge-et-Bleu ont programmé un match amical interne pour préparer l'événement, auquel le vainqueur du Ballon d'Or n'a pas pris part. Son retour à l'entraînement a néanmoins rassuré le staff, et il aura à cœur d'être de la partie. Malgré une saison 2025/26 tronquée par les blessures, Dembélé a tout de même affiché un ratio de 0,85 but par 90 minutes en Ligue 1 – juste derrière le Monégasque Ansu Fati (0,91).

Du côté d’Arsenal, l'absence de Ben White est actée, tandis que des doutes planent sur les participations de Jurriën Timber et Noni Madueke. En dehors de ces alertes, les Gunners se présentent en bonne forme, laissant de sacrés maux de tête à Arteta pour composer son onze de départ. Le choix entre Kai Havertz et Viktor Gyökeres à la pointe de l'attaque sera sans doute sa décision la plus complexe.

Cette affiche de samedi soir s'annonce donc palpitante entre deux des plus belles écuries du vieux continent. Chacune aura des arguments à faire valoir. Ce sera un duel classique entre l'attaque de feu du PSG et la défense de fer d'Arsenal, et le match peut basculer sur un détail. Au final, nous penchons pour un sacre des hommes de Luis Enrique – même si cela doit aller au-delà des 90 minutes.

Comment lire les cotes de la Ligue des champions ?

Si vous débutez dans l'univers des paris sportifs, analyser les cotes du vainqueur de la Ligue des champions peut s'apparenter à déchiffrer une langue étrangère. Cette section décortique tout ce que vous devez savoir sur le marché des paris "Outright" (vainqueur final), le fonctionnement des différents formats de cotes et le moment idéal pour placer vos pronostics.

4.1 Qu'est-ce qu'un pari à long terme ?

Lorsque vous analysez les « Cotes du vainqueur de la Ligue des champions », vous vous penchez sur ce que l'on appelle un marché à long terme.

Ces paris consistent à pronostiquer le vainqueur final de l'ensemble de la compétition, et non le résultat d'un match unique de 90 minutes.

Vous pouvez placer ce type de mise avant même le coup d'envoi du tournoi en septembre, ou au fil de l'eau pendant la compétition (comme c'est le cas actuellement, avant les quarts de finale).

Contrairement à un pari classique sur un match, où vous misez sur la victoire de l'Équipe A contre l'Équipe B un mardi soir spécifique, un pari à long terme reste actif tant que l'équipe choisie est en lice dans la compétition. Si elle soulève la coupe lors de la finale à Budapest, votre pari est gagnant.

4.2 Comment lire les trois principaux formats de cotes

Selon votre zone géographique ou le bookmaker que vous utilisez, les cotes peuvent s'afficher sous trois formats différents. Ils représentent exactement le même gain potentiel, seule la formulation change. Prenons l'exemple d'Arsenal :

Le format décimal (3,25) – Le plus populaire en Europe et à l'international : Il indique le retour total généré pour chaque unité misée, capital de départ inclus. Si vous misez 10 € sur Arsenal à 3,25, votre retour total est de 32,50 € (soit 22,50 € de bénéfice net et la récupération de votre mise de 10 €).

Il indique le retour total généré pour chaque unité misée, capital de départ inclus. Si vous misez 10 € sur Arsenal à 3,25, votre retour total est de 32,50 € (soit 22,50 € de bénéfice net et la récupération de votre mise de 10 €). Le format fractionnaire (9/4) – Très utilisé au Royaume-Uni et en Irlande : Ce format exprime le profit potentiel par rapport à la mise. La formule est : Profit / Mise. Avec une cote de 9/4, pour chaque tranche de 4 € misés, vous réalisez 9 € de bénéfice. Un pari de 4 € vous rapporte donc 13 € au total.

Ce format exprime le profit potentiel par rapport à la mise. La formule est : Profit / Mise. Avec une cote de 9/4, pour chaque tranche de 4 € misés, vous réalisez 9 € de bénéfice. Un pari de 4 € vous rapporte donc 13 € au total. Le format américain / Moneyline (+225) – Populaire aux États-Unis : Lorsqu'il est précédé d'un signe plus (+), le nombre indique le bénéfice net réalisé pour une mise de 100 $. Ainsi, une cote de

4.3 Qu'est-ce que la probabilité implicite ?

La probabilité implicite permet de convertir une cote de pari en un pourcentage. Elle indique précisément la probabilité qu'un événement se réalise selon les estimations des bookmakers.

La formule la plus simple pour la calculer utilise les cotes décimales :

1 ÷ cote décimale × 100 = probabilité implicite %

Prenons l'exemple de la cote actuelle d'Arsenal, qui est de 3,25 :

1 ÷ 3.25 = 0,3076

0,3076 × 100 = 30,8%

En clair, cela signifie que les bookmakers estiment qu'Arsenal a environ 30,8 % de chances de remporter la Ligue des champions. Si vous pensez que les chances réelles d'Arsenal sont supérieures à 30,8 %, ce pari présente une bonne « value » (valeur ajoutée). Si vous pensez au contraire que leurs chances sont inférieures, c'est un mauvais pari.

4.4 Pourquoi les cotes évoluent-elles ?

Le marché des paris à long terme est vivant et évolue en permanence. Les cotes fluctuent constamment en fonction de plusieurs variables :

Les résultats des matchs : Si une équipe s'impose de manière écrasante (comme la victoire du Bayern 10-2 au score cumulé), sa cote va « chuter » ou « s'effondrer » (passant par exemple de 6,00 à 4,00). Sa probabilité implicite augmente, et les gains potentiels diminuent.

Si une équipe s'impose de manière écrasante (comme la victoire du Bayern 10-2 au score cumulé), sa cote va « chuter » ou « s'effondrer » (passant par exemple de 6,00 à 4,00). Sa probabilité implicite augmente, et les gains potentiels diminuent. Le tirage au sort : Le tableau de phase finale joue un rôle crucial. Si un favori hérite d'un gros morceau dès les quarts de finale, sa cote va avoir tendance à grimper. S'il bénéficie d'un tirage plus "abordable", sa cote va baisser.

Le tableau de phase finale joue un rôle crucial. Si un favori hérite d'un gros morceau dès les quarts de finale, sa cote va avoir tendance à grimper. S'il bénéficie d'un tirage plus "abordable", sa cote va baisser. Les blessures de joueurs cadres : Si un joueur vedette comme Harry Kane venait à se blesser gravement et à déclarer forfait pour le reste du tournoi, la cote du Bayern Munich pour le titre final augmenterait immédiatement pour compenser cette perte majeure.

Si un joueur vedette comme Harry Kane venait à se blesser gravement et à déclarer forfait pour le reste du tournoi, la cote du Bayern Munich pour le titre final augmenterait immédiatement pour compenser cette perte majeure. Le volume des mises : Les bookmakers ajustent leurs lignes en fonction des tendances des parieurs afin de limiter leur propre exposition financière. Si la majorité du marché se met à miser massivement sur Barcelone, les opérateurs baisseront la cote des Blaugranas.

4.5 Parier tôt ou tard – Quel est le meilleur moment pour miser ?

Est-il préférable de parier sur la Ligue des champions en septembre ou en mai ? Il n'y a pas de vérité absolue ; tout dépend de votre stratégie et de votre tolérance au risque.

Miser tôt (gains plus élevés, risques accrus) : En pariant sur une équipe dès la phase de groupes, vous obtiendrez presque toujours des cotes plus attractives (et donc des gains plus importants) car les inconnues sont nombreuses. Vous attrapez de la "value" avant que le marché ne cerne le véritable niveau de l'équipe. En contrepartie, vous vous exposez à une élimination précoce ou à des blessures en cours de saison qui viendraient ruiner votre ticket.

En pariant sur une équipe dès la phase de groupes, vous obtiendrez presque toujours des cotes plus attractives (et donc des gains plus importants) car les inconnues sont nombreuses. Vous attrapez de la "value" avant que le marché ne cerne le véritable niveau de l'équipe. En contrepartie, vous vous exposez à une élimination précoce ou à des blessures en cours de saison qui viendraient ruiner votre ticket. Miser tard (gains plus faibles, risques limités) : Attendre les quarts ou les demi-finales offre beaucoup plus de certitudes. Vous connaissez précisément le tableau de la phase finale, l'état de forme du moment et l'infirmerie des équipes. Le revers de la médaille est que les cotes se seront considérablement écrasées, limitant vos gains potentiels.

Avertissement : Les paris sportifs comportent des risques financiers et des dangers d'addiction. S'il vous plaît, jouez de manière responsable et ne misez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous ou l'un de vos proches faites face à un problème de dépendance au jeu, n'hésitez pas à solliciter de l'aide auprès des organismes d'aide aux joueurs locaux ou nationaux.

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