Le PSG est à nouveau champion en titre de la Ligue des Champions, après avoir battu Arsenal aux tirs au but en finale. Pourtant, les cotes suggèrent que la tâche sera plus ardue cette saison.

Marché vainqueur Ligue des Champions 2026/27 Cote PSG 5,40 Arsenal 6,30 Barcelone 6,30 Bayern Munich 6,30 Real Madrid 6,70

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

PSG

L'équipe de Luis Enrique a conservé le trophée à Budapest, battant Arsenal aux tirs au but après un nul 1-1. Les Parisiens ont remporté 11 de leurs 17 matches de Ligue des Champions la saison passée et inscrit 49 buts, le total le plus élevé des cinq prétendants présentés ici.

Khvicha Kvaratskhelia a été élu joueur de la saison, avec 10 buts et six passes décisives. Ferran Torres a depuis rejoint le club, tout juste auréolé du but victorieux en finale de Coupe du monde avec l'Espagne.

Le marché leur accorde une probabilité implicite de 16,7 %. C'est court. Seuls le Real Madrid, l'Ajax et le Bayern ont déjà remporté trois titres consécutifs. Le PSG a par ailleurs perdu Bradley Barcola, parti à Liverpool cet été.

En phase de ligue, Barcelone se déplace au Parc des Princes, et le PSG se rend à Manchester City. Ces deux rencontres en diront long. Des favoris crédibles, mais dont la cote reste suffisamment courte pour être combattue au vu de leurs résultats domestiques poussifs en ce début de saison.

Arsenal

Arsenal présente le dossier le plus convaincant de ce plateau. Les Gunners sont devenus la première équipe à remporter ses huit matches de phase de ligue, avant d'atteindre la finale de la saison passée sans connaître la défaite.

La défense d'Arsenal a été irréprochable lors de l'édition 2025/26 de la Ligue des Champions. Les Londoniens n'ont encaissé que quatre buts en huit matches de phase de ligue et ont conservé cinq clean sheets. Ils ont également terminé en tête du classement xG de la phase de ligue, avec 20,4. Arsenal a largement surperformé son xGA de 13,5, n'encaissant que 7 buts sur l'ensemble de la compétition.

Bruno Guimarães apporte du contrôle à un effectif qui a également remporté la Premier League la saison dernière. Le Real Madrid et le Borussia Dortmund se déplaceront dans le nord de Londres, avec des déplacements à prévoir à Munich, Naples, au Real Betis et à Prague face au Slavia.

Une probabilité implicite de 14,3 % semble trop faible au regard de ce profil. Arsenal est le choix à privilégier si sa cote reste proche de celle du PSG.

Barcelone

Le défaut reste le même. Le pressing haut de Hansi Flick laisse des espaces derrière face aux équipes élites spécialistes de la contre-attaque. C'est exactement ainsi que l'Atlético Madrid les a éliminés en quarts de finale la saison dernière.

L'arrivée de Rodri pourrait aider à solidifier la défense. Le Ballon d'Or 2024 débarque de Manchester City avec une victoire en finale de Ligue des Champions et une Coupe du monde à son palmarès. Sa capacité à protéger la défense pourrait changer la donne.

Manchester City et Aston Villa se rendront au Camp Nou, tandis que le PSG les attend à l'extérieur. Une probabilité de 14,3 % ne séduit que si l'on croit à cette nouvelle solidité.

Bayern Munich

Le Bayern domine le classement du coefficient des clubs et présente la puissance de feu la plus lourde. Les Bavarois ont inscrit 43 buts en 14 matches de Ligue des Champions la saison dernière et en ont remporté 11. Ils affichent également le xG le plus élevé de la compétition, à 38,1.

Harry Kane compte 33 buts en 38 apparitions en Ligue des Champions sous les couleurs du club. Le Bayern a également établi un record en Bundesliga, avec 122 buts inscrits sur le plan national. Ismaël Saibari les a rejoints en provenance du PSV pour étoffer cette attaque.

L'inquiétude se situe à l'autre bout du terrain. L'approche de Vincent Kompany a débouché sur une défaite 5-4 lors de la manche aller de la demi-finale à Paris. Le Bayern a été éliminé sur un seul but d'écart au cumul des deux matches.

Arsenal se déplacera à Munich, tandis que l'Atlético Madrid attend les Bavarois à l'extérieur. Avec une probabilité de 14,3 %, le Bayern doit démontrer davantage de solidité avant que sa cote ne devienne réellement intéressante.

Real Madrid

Le Real Madrid affiche une cote légèrement plus longue que le reste du groupe. Il est toutefois clair que le marché respecte encore le talent de l'effectif, et le nouvel entraîneur. José Mourinho retrouve le Bernabéu pour un second passage sur le banc.

L'édition 2025/26 de la Ligue des Champions a été mitigée pour les standards du club. Les Madrilènes ont remporté neuf de leurs 14 matches, en ont perdu cinq et ont encaissé 20 buts.

Le Bayern les avait éliminés en quarts de finale. Madrid a terminé la saison sans trophée, après avoir fait appel à la fois à Xabi Alonso et à Álvaro Arbeloa sur le banc.

Au-delà de l'arrivée de Mourinho, l'effectif s'est aussi renforcé avec Marc Cucurella et Yan Diomande. Kylian Mbappé, de son côté, a terminé meilleur buteur à la fois de la Liga et de la Ligue des Champions.

Les réceptions face à l'Inter, au PSV, à Leipzig et au LASK paraissent abordables. Les déplacements à Arsenal, à la Roma, au Shakhtar et à l'AEK Athènes en diront davantage. Une probabilité de 13,3 % reste courte pour un effectif en pleine transition.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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