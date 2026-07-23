Cotes du vainqueur de La Liga : pourquoi le Real Madrid pourrait être le choix le plus intéressant

Le Real Madrid s'est concentré sur le renforcement de ses options offensives après avoir surpassé le FC Barcelone sur le plan défensif. Cela suffira-t-il pour les mener au titre ?

Vainqueur de La Liga Cote FC Barcelone 1,72 Real Madrid 2,20

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Un Real renforcé pour embraser la course au titre en La Liga

Le FC Barcelone s’impose comme la référence sur le marché des paris pour le titre de la saison 2026/27, porté par des statistiques offensives supérieures à celles de la saison dernière. Pourtant, l'écart entre les deux géants espagnols était bien plus mince à l'autre bout du terrain. Une question simple se pose donc avant le début de la saison : la cote du favori est-elle trop basse pour ne pas tenter de la contrer ?

La réponse courte est oui. Comme dans de nombreux clubs à travers l'Europe, le chantier de la reconstruction bat son plein au Real Madrid. José Mourinho effectue son grand retour sur le banc. De quoi galvaniser les supporters madrilènes, impatients de reconquérir le titre de La Liga face à leur éternel rival. Les Merengues espèrent ainsi empêcher le Barça de décrocher trois titres de champion consécutifs, une performance que les Catalans n'ont plus réalisée depuis la période 2010/2011.

La dernière fois que le Real Madrid a remporté La Liga, il a également régné sur l'Europe. Avec le retour du Special One, ce rêve redevient une réalité envisageable.

Le statut de favori du FC Barcelone à l'épreuve

Le FC Barcelone aborde ce marché dans la peau d'un légitime favori. Ses métriques offensives lors de la dernière saison écoulée de La Liga étaient nettement supérieures à celles du Real, avec 95 buts inscrits contre 77 pour la Maison Blanche. Les statistiques avancées confirment ce constat : le Barça a généré 86,62 xG (buts attendus) contre 78,00 pour les Madrilènes.

Les Catalans ont surperformé leur total d'xG de 8,38, ce qui témoigne de leur grande efficacité face au but. Les hommes de Hansi Flick ont dominé La Liga au chapitre des tir totaux, devançant le Real Madrid 692 à 665, tandis que le bilan des tirs cadrés s'élevait à 257 contre 253. Les champions en titre n'ont pas volé leur sacre. Ils ont tout simplement été meilleurs et ont maintenu cette supériorité sur l'ensemble des indicateurs offensifs clés.

C'est dans le secteur défensif que la différence s'est révélée minime. Le Barça a concédé 36 buts en championnat, soit un seul de plus que le Real sur toute la saison. Les champions ont terminé quatrièmes de La Liga en termes d'xGA (buts attendus concédés), avec un total de 45,3. L'Athletic Club, pourtant classé 12e de l'exercice, a affiché un meilleur bilan dans ce domaine avec 42,24 xGA.

Au lieu de régler ces inquiétudes défensives, Flick semble avoir doublé la mise en renforçant à nouveau son secteur d'attaque. Les Catalans ont enregistré l'arrivée d'Anthony Gordon en provenance de Newcastle pour remplacer Marcus Rashford sur l'aile gauche.

Gordon n'a inscrit que six buts en 26 apparitions sous le maillot des Magpies, contre huit réalisations en 32 matchs pour Rashford. Ce dernier affichait un total d'xG de 7,35, contre 8,83 pour l'international anglais. Cela montre clairement que l'un d'eux a surperformé par rapport aux attentes statistiques.

Le départ de Robert Lewandowski prive par ailleurs le FC Barcelone d'un attaquant auteur de 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Si cela ne fragilise pas nécessairement l'équipe, cela rend sa faible cote au statut de favori plus difficile à justifier. Le Barça mérite son statut de favori, mais sa cote manque de valeur.

L'attaque barcelonaise était confortablement au-dessus du lot. Cependant, l'écart d'un seul but concédé montre que la différence entre les deux rivaux était bien plus serrée que ne le laisse penser le récit du marché entre le favori et son poursuivant.

Les arguments en faveur du Real Madrid dans la course au titre

Parier sur le Real implique d'abord de reconnaître la solidité de son socle défensif. Non seulement les Madrilènes ont encaissé le plus petit nombre de buts de la division, mais ils évoluent désormais sous la conduite pragmatique de José Mourinho. Comme attendu, leur total d'xGA la saison dernière s'élevait à 41,17 — le plus bas de La Liga —, qu'ils ont surperformé de -6,17.

Les Blancos n'ont subi que 122 tirs cadrés, soit 10 de moins que les champions en titre. De plus, les prétendants au titre n'ont concédé que 77,14 % de leurs buts depuis l'intérieur de la surface de réparation, contre 91,67 % pour le Barça. Cela prouve que la ligne arrière de Flick était nettement plus perméable que celle du Real.

Le point faible majeur résidait dans le secteur offensif, leurs 78,00 xG restant très éloignés des 86,62 du FC Barcelone. Le taux de conversion de 11,58 % affiché par le Real Madrid s'est révélé préoccupant, ne le classant qu'au septième rang de La Liga. Villarreal, troisième du championnat, a terminé en tête de ce classement avec 15,82 %, contre 13,73 % pour les champions d'Espagne.

Ces lacunes offensives pourraient ironiquement être résolues par le recrutement défensif du Real. La Casa Blanca a enrôlé trois défenseurs cet été. Ibrahima Konaté est arrivé libre en provenance de Liverpool, tandis que Marc Cucurella et Denzel Dumfries sont venus renforcer les couloirs.

Cucurella sort d'une Coupe du Monde réussie avec l'Espagne et signe son retour au pays. Le latéral gauche s'est classé parmi les 5 % des meilleurs défenseurs de la Premier League la saison dernière pour le nombre de ballons touchés dans la surface adverse et le nombre d'occasions créées.

Il a délivré 43 centres sur la surface la saison passée, dont 13 réussis (soit un taux de réussite de 30,2 %). Cucurella a créé 39 occasions en 34 apparitions, dont seulement cinq sur phase d'arrêt.

Dumfries apporte lui aussi une vraie plus-value offensive après son départ de l'Inter Milan. Il figurait parmi les 4 % des meilleurs défenseurs de la Ligue des Champions la saison dernière au ratio de buts, de buts attendus et de passes décisives attendues par 90 minutes.

Ces renforts défensifs pourraient apporter des solutions offensives supplémentaires et une vraie fluidité au collectif de José Mourinho la saison prochaine. Par conséquent, le Real Madrid constitue un choix à forte valeur ajoutée avec une cote supérieure à 2,00 sur le marché du vainqueur de La Liga.

L'avantage de 18 buts inscrits par le FC Barcelone, son total d'xG supérieur et son volume de tirs plus élevé en font un favori légitime pour l'exercice 2026/27.

Toutefois, la comparaison entre 35 et 36 buts concédés doit inciter les parieurs à la réflexion avant d'accepter aveuglément la faible cote barcelonaise. Si le réajustement d'effectif opéré par Mourinho permet de combler une partie du retard offensif, les Madrilènes n'auront pas besoin d'un miracle pour s'imposer comme de très sérieux prétendants au titre.

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