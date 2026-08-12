Les principaux prétendants pour le Ballon d’Or 2026

Aucun favori incontesté, un nouveau champion du monde et une cérémonie imminente à Londres. La course au Ballon d'Or 2026 est sans doute la plus ouverte depuis des années. Qui fait la course en tête ?

Marché du vainqueur du Ballon d’Or 2026 Cotes Harry Kane 2.50 Lamine Yamal 3.25 Rodri 4.50 Kylian Mbappé 5.50 Lionel Messi 7.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Harry Kane

L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, est le favori des bookmakers pour remporter son premier Ballon d'Or. Il a enchaîné les buts à un rythme effréné sur les plus grandes scènes durant la période prise en compte pour le trophée.

Kane a empilé 61 buts et délivré 7 passes décisives en 51 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot du Bayern. Cela inclut 36 réalisations en Bundesliga en 31 matchs et 14 autres en Ligue des champions. Il a ensuite entretenu cette forme étincelante cet été avec 6 buts en 7 matchs, guidant l'Angleterre jusqu'à la troisième place de la Coupe du monde.

Les performances individuelles et le caractère décisif figurant parmi les critères prépondérants du Ballon d’Or, très peu de joueurs peuvent rivaliser avec le rendement de Kane sur les scènes nationale, européenne et internationale.

Cependant, l'histoire ne joue pas en sa faveur. Kane deviendrait le premier vainqueur anglais depuis Michael Owen en 2001. Il serait également le premier lauréat évoluant en Bundesliga depuis Matthias Sammer avec le Borussia Dortmund en 1996, et le premier joueur du Bayern à soulever le trophée depuis Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Les succès collectifs et les titres restent prépondérants dans ce vote. C'est cet ensemble de facteurs qui explique pourquoi Kane s'est hissé en tête des cotes sans pour autant s'imposer comme un favori incontestable.

Si Kane possède de solides arguments, la cote du favori laisse très peu de marge d'erreur. Compte tenu de la rareté des vainqueurs anglais ou issus de Bundesliga, Kane est un choix à éviter aux cotes actuelles.

🇪🇸 Lamine Yamal

Le jeune ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal, figure parmi les prétendants sérieux. Si le prix ne reposait que sur les titres collectifs, il trônerait en tête des cotes. À 19 ans, le prodige a remporté la Coupe du monde avec l'Espagne et La Liga avec Barcelone. Les accomplissements de l'équipe constituent en effet l'un des paramètres majeurs du vote.

Son bilan individuel s'avère tout aussi impressionnant : il a cumulé 24 buts et 18 passes décisives en 45 matchs sous les couleurs du FC Barcelone au cours de la saison 2025/26.

Néanmoins, Yamal a été perturbé par les blessures durant une grande partie de l'année 2026 et n'a pas évolué à son meilleur niveau pendant le Mondial. Cet été, sa contribution chez les futurs champions du monde s'est limitée à un seul but et une passe décisive.

Cet équilibre a toute son importance. Le Ballon d'Or récompense avant tout les prestations individuelles. La candidature de Yamal perde de sa superbe si les jurés privilégient l'impact réel lors de la Coupe du monde.

Il remportera très probablement ce trophée au cours de sa carrière. Toutefois, la cote actuelle n'est pas suffisamment attrayante pour parier sur lui cette année.

🇪🇸 Rodri

Le capitaine espagnol Rodri a soulevé la Coupe du monde. Il a reçu le Ballon d'Or du meilleur joueur du tournoi après un parcours exceptionnel en Amérique du Nord.

Titulaire lors des huit rencontres, Rodri a affiché une note moyenne de 7,1 en phase de groupes et de 7,4 lors des matchs à élimination directe. Autant de chiffres qui soulignent son rôle prépondérant dans le sacre de la Roja.

Déjà sacré en 2024, le milieu de terrain a dû cravacher après une grave blessure au genou pour revenir au sommet. Désormais de retour à son meilleur niveau, il n'existe pas de meilleur milieu de terrain sur la planète à l'heure actuelle. Ses prestations dans les grands rendez-vous peuvent peser lourd dans un vote qui n'est pas exclusivement réservé aux meilleurs buteurs.

Le problème réside dans la période de référence. Le Ballon d'Or 2026 couvre la saison 2025/26, d'août 2025 à juillet 2026. Or, Rodri a manqué une grande partie de cet exercice sur blessure. Il n'a disputé que 21 matchs de Premier League avec Manchester City (soit 1 511 minutes de jeu) pour un seul but, tout en ne participant qu'à cinq rencontres de Ligue des champions.

Sur la simple foi de ses derniers mois, Rodri ferait un beau vainqueur. Mais au vu de l'ensemble de la période évaluée par les jurés, il ne faut pas miser sur lui pour le Ballon d’Or 2026. S'il a les moyens d'intégrer la liste finale des nommés, d'autres options offrent un bien meilleur rapport qualité-cote.

🇫🇷 Kylian Mbappé

La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, a réalisé une saison individuelle de haut vol. Il représente une excellente value pour décrocher ce qui serait son premier Ballon d'Or.

Chose remarquable, il a raflé trois Souliers d'Or durant cette période d'évaluation. Meilleur buteur de la Coupe du monde avec 10 réalisations, il a aussi terminé en tête du classement des buveurs de La Liga avec 25 buts en 31 matchs, sans oublier la Ligue des champions où il a régné en maître avec 15 buts en seulement 11 apparitions.

Au total, Mbappé a inscrit 42 buts et délivré 7 passes décisives en 44 matchs sous le maillot du Real Madrid toutes compétitions confondues. Il a enchaîné avec un Mondial d'exception, compilant 10 buts et 4 passes décisives en huit rencontres. Mbappé y a décroché le Ballon de Bronze en plus du Soulier d'Or, ce qui lui donne sans doute le dossier le plus solide de tous les candidats.

Le Ballon d'Or s'appuie sur trois critères : les performances individuelles et l'impact décisionnel, les titres collectifs, ainsi que la classe et le fair-play.

Mbappé a excellé sur le premier point et a marqué des points précieux sur le troisième lors d'une rencontre particulièrement engagée contre le Paraguay pendant la Coupe du monde. Pris pour cible par des tacles particulièrement virulents, Mbappé s'est contenté de sourire face à ce traitement de choc. Sa réaction face à cet engagement physique est devenue l'une des images marquantes du tournoi.

Le palmarès collectif pèsera évidemment dans le décompte final. Pourtant, les statistiques de Mbappé en club comme en sélection sont tellement impressionnantes qu'il s'impose comme le prétendant dont la cote est la plus généreuse au vu de son bilan.

Si les cotes des favoris sont trop basses, Mbappé fait figure d'outsider offrant une vraie valeur sur le marché.

🇦🇷 Lionel Messi

Le légendaire Lionel Messi demeure parmi les sérieux prétendants chez les bookmakers pour remporter le Ballon d’Or et améliorer son propre record avec un neuvième sacre.

Sa Coupe du monde a été exceptionnelle, même au vu de ses standards hors normes. Figurant parmi les meilleurs buteurs de la compétition, Messi a empilé huit buts et quatre passes décisives en huit matchs. Le joyau d'Inter Miami a porté l'Argentine jusqu'en finale, obtenant le Ballon d'Argent.

Les chiffres de Messi en club restent tout aussi solides, avec 12 buts inscrits en 14 matchs de saison régulière de MLS en 2026, après avoir trouvé le chemin des filets à 29 reprises en 28 rencontres de championnat en 2025.

Cela maintient sa candidature individuelle au premier plan, même si le contexte de son club diffère de celui des prétendants évoluant en Europe.

La question est de savoir si sa cote est suffisamment attrayante. Kane a empilé les buts sur la scène européenne et Mbappé a associé un rendement exceptionnel en club à une Coupe du monde retentissante. Messi conserve des arguments crédibles, mais sa cote s'avère trop basse pour présenter un réel intérêt dans une optique de paris sportifs. Mieux vaut s'abstenir de miser sur lui au prix actuel.

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