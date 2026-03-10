Cotes relégation Premier League : Tottenham touche le fond

Igor Tudor a été nommé pour sauver la saison des Spurs, mais les Londoniens ont continué de couler. Ils ne devancent plus West Ham, premier relégable (18e), que d'un petit point.

Relégation en Premier League Cote West Ham 2.5 Tottenham 2.75 Nottingham Forest 3.5 Leeds 7

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

West Ham

Pendant un temps, la course au maintien en Premier League a semblé manquer de piquant. Alors que Wolves et Burnley lâchaient prise, West Ham paraissait également s'enfoncer vers la relégation sans réelle opposition.

Les Londoniens pointaient à la 19e place lors du limogeage de Graham Potter et de la nomination de Nuno Espírito Santo en septembre. Malgré son expérience avérée dans l'élite anglaise, le technicien portugais a d'abord peiné à inverser la tendance, ne récoltant que 11 points lors de ses 16 premiers matchs (2 victoires seulement).

Le véritable tournant de la saison des Hammers a eu lieu en janvier, avec une victoire héroïque 2-1 sur la pelouse de Tottenham. Avant ce choc, 13 points séparaient les deux rivaux. Avec les titularisations des recrues Pablo et Taty Castellanos, c’est finalement Callum Wilson, sorti du banc, qui a délivré les siens à la 93e minute. Deux mois plus tard, ce but prend une dimension capitale. Fort de quatre victoires sur les huit derniers matchs, Nuno a enfin imposé sa patte.

L’émergence de Crysencio Summerville (5 buts sur cette période) permet à l’équipe de ne plus dépendre uniquement de Jarrod Bowen. Désormais, West Ham a retrouvé la confiance et le momentum nécessaires pour sauver sa peau. Bien qu’ils restent de légers favoris pour accompagner Burnley et Wolves à l'échelon inférieur, les Hammers vendront chèrement leur peau, et la vraie valeur se trouve sans doute ailleurs.

Tottenham

L'heure est aux ténèbres du côté des Spurs. L’éventualité de voir un membre du "Big Six" être relégué n’a jamais été aussi concrète. Dans l'ère moderne de la Premier League, seul Manchester City a connu un tel traumatisme.

Après le départ d'Ange Postecoglou, pourtant sacré en Europa League, Thomas Frank a repris les rênes, mais son passage a été marqué par un manque cruel de résultats. Remplacé en février par Igor Tudor, la situation ne s'est pas améliorée. Si la relégation semblait encore improbable il y a peu, le réveil de West Ham combiné au bilan catastrophique de Tudor (zéro point pris) a totalement changé la donne.

La récente défaite 3-1 à domicile contre Crystal Palace a marqué le cinquième revers consécutif de Tottenham. Sur ce match, les Eagles ont obtenu trois "grosses occasions" contre une seule pour des Spurs limités à un xG de 1,09. Cette méforme chronique alimente déjà les rumeurs d'un nouveau changement d'entraîneur.

Actuellement, Tottenham ressemble au "value bet" sur le marché de la relégation. En plein marasme alors que leurs concurrents avancent, les Spurs affichent le pire bilan à domicile du championnat (0,67 point par match). Leurs 31,5 xPTS (points attendus) sont également les plus bas des quatre équipes luttant pour éviter la 18e place. Après une 17e place décevante la saison passée, ces difficultés ne sont pas fortuites. Les blessures de longue date pèsent lourd, et le retour des cadres défensifs en avril pourrait intervenir trop tard pour colmater les brèches.

Nottingham Forest

À l'instar de Tottenham, Nottingham Forest doit composer avec les joutes européennes. Un 8e de finale abordable contre Midtjylland offre de réelles perspectives en Europa League, mais le maintien en Premier League doit rester l’objectif prioritaire.

La saison au City Ground est un véritable chaos organisationnel. Nuno a quitté le navire en septembre après un conflit avec le propriétaire Vangelis Marinakis. Ni Postecoglou, ni Sean Dyche n’ont réussi à redresser la barre. C’est désormais Vítor Pereira qui a la lourde tâche de sauver Forest. Malgré un seul point pris en trois matchs, le calendrier ne lui a fait aucun cadeau.

Le futur proche s'annonce plus clément : les réceptions de Fulham, Burnley et d'un Aston Villa en difficulté sont des opportunités de points cruciaux. Les déplacements chez un Tottenham en perdition et un Sunderland sur le déclin en avril seront également déterminants. Deux ou trois succès sur ces rencontres pourraient suffire aux hommes de Pereira pour valider leur maintien, profitant de la chute libre des Spurs.

Leeds

Avec 31 points au compteur, Leeds est le mieux positionné pour éviter cette 18e place fatidique. Les Whites ont surfé sur une excellente dynamique autour du Nouvel An, portée par un Dominic Calvert-Lewin en état de grâce.

Cependant, l’attaquant de 28 ans a perdu de sa superbe, ne marquant qu'à une seule reprise lors de ses huit dernières apparitions. Leeds reste sur une série de quatre matchs sans victoire en championnat, et le revers 1-0 contre Sunderland a fait souffler un vent de panique à Elland Road.

Avec une probabilité de relégation implicite de 14,3 %, Leeds offre une alternative de pari intéressante derrière Tottenham, principalement car la dynamique actuelle est inquiétante. Trois défaites en quatre matchs à domicile suggèrent que l’antre de Leeds n'est plus la forteresse espérée par Daniel Farke.

Toutefois, les réceptions de Wolves et Burnley offrent à Leeds une voie royale pour glaner six points et assurer quasiment son salut. Sur le papier, les Whites ne font pas partie des trois plus mauvaises équipes du pays : leurs xPTS (41,3) et xG (41,4) indiquent une équipe capable de viser plus haut. Mais à ce stade de la saison, seule la réalité comptable des matchs à domicile importera.

+