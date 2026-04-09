Cotes podium Ligue 1 : l'équipe en forme offre la meilleure valeur parmi les outsiders

Si quatre clubs français participeront à la prochaine édition de la Ligue des Champions, seuls les trois premiers du classement éviteront les périlleux tours de qualification.

Finir dans le Top 3 de la Ligue 1 Cote Marseille 1.95 Lille 3.00 Monaco 5.00 Lyon 9.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Marseille

Avec une avance confortable, le PSG et Lens sont pratiquement assurés de terminer la saison aux deux premières places de la Ligue 1. La lutte pour la troisième marche du podium s'annonce donc épique jusqu'au bout. Bien qu'ils occupent actuellement la quatrième place, les Marseillais sont les favoris des bookmakers.

Cette position s'explique principalement par un calendrier particulièrement clément. Les Phocéens n'ont plus aucun match à jouer contre des membres du top 6. Ils ne devront affronter qu'une seule équipe du top 8, avec la réception de Rennes au Vélodrome.

Marseille se classe également comme la troisième meilleure équipe de Ligue 1 selon son total de points attendus (xPTS) de 46,6. Cependant, la dynamique est un facteur crucial à ce stade de la compétition, et elle fait cruellement défaut aux Olympiens.

Roberto De Zerbi a quitté le club en février, laissant la place à l'ancien coach rennais Habib Beye. Si trois de ses quatre premiers matches de championnat se sont soldés par une victoire, le technicien de 48 ans reste sur deux défaites consécutives. Ces revers ont été concédés face à Lille et Monaco, deux rivaux directs pour la qualification en Ligue des champions.

Cette situation marque clairement la fin de l'effet de l'arrivée de Beye. De plus, l'attaque est en panne d'inspiration : Marseille n'a marqué plus d'un but qu'à une seule reprise lors de ses six dernières sorties en championnat. En conséquence, la cote actuelle de Marseille pour le podium semble trop basse pour représenter une opportunité intéressante.

Lille

À six journées du dénouement, Lille occupe la troisième place. Les Dogues sont passés devant Marseille grâce à leur victoire 2-1 au Stade Vélodrome en mars dernier. Les hommes du Nord ont confirmé cette dynamique avec un succès probant 3-0 à domicile contre Lens lors de la journée précédente.

L'élimination en huitièmes de finale de l'Europa League face à Aston Villa est désormais digérée. Cela devrait leur permettre de se concentrer pleinement sur le championnat, même si leurs concurrents pour le podium sont dans une configuration similaire.

L'équipe de Bruno Genesio est assurément l'une des plus en forme du moment. Seul Monaco affiche un meilleur bilan que leurs 18 points récoltés lors des huit dernières journées de l'élite.

Tout comme Marseille, Lille bénéficie d'une fin de saison qui offre de nombreuses occasions d'engranger des points. Ils n'ont plus qu'un seul match prévu contre une équipe de la première moitié de tableau : un déplacement potentiellement décisif au Stade Louis II lors de l'avant-dernière journée.

Compte tenu de leur forme actuelle bien supérieure, les Lillois sont capables de maintenir leur avance sur Marseille. Avec une probabilité implicite de 32,3 %, le LOSC représente un pari très solide pour une place dans le top 3.

Monaco

Le principal rival de Lille pour la troisième place pourrait bien être Monaco, qui est tout simplement l'équipe la plus en forme du championnat. Les Rouge et Blanc restent sur une impressionnante série de sept victoires consécutives. Durant cette période, la formation de Sébastien Pocognoli a fait tomber trois membres du top 4.

Même lors de leur récente double confrontation en Ligue des champions contre le PSG, les Monégasques ont été performants. Sans les cartons rouges reçus à l'aller comme au retour, le score cumulé de 5-4 en faveur des champions en titre aurait pu être bien différent. Les résidents de la Principauté ont d'ailleurs pris leur revanche en s'imposant 3-1 sur la pelouse parisienne en Ligue 1 le mois dernier.

Le calendrier de Monaco est également engageant. Lille est leur seul adversaire restant parmi les sept premiers du classement. Il faut d'ailleurs noter qu'ils n'ont plus perdu à domicile contre les Lillois depuis 2009.

Pocognoli peut également s'appuyer sur l'un des attaquants les plus prolifiques du championnat. Folarin Balogun a inscrit huit buts lors de ses huit dernières apparitions. Un bilan remarquable, surtout quand on sait que trois de ces matches étaient contre le PSG.

Monaco n'est crédité que d'une probabilité de 20 % de finir sur le podium. Au vu de leur dynamique actuelle, parier sur eux pour déjouer les pronostics constitue la meilleure valeur de ce marché.

Lyon

Le quatrième prétendant à cette troisième place est Lyon. Les Gones étaient encore candidats au titre en février et semblaient inarrêtables sous les ordres de Paulo Fonseca. Leur victoire 2-0 contre Nice à la mi-février marquait alors un 13e succès consécutif toutes compétitions confondues.

Cependant, les Lyonnais n'ont plus gagné le moindre match depuis. Malgré cinq matches nuls arrachés au cours d'une série de neuf rencontres sans victoire, leur déclin soudain est aussi surprenant que l'a été leur réussite initiale.

Des problèmes d'effectif ont largement contribué à cette chute. Le meilleur buteur Pavel Sulc, auteur de 11 réalisations en 23 matches de Ligue 1, fait partie des cadres actuellement sur le flanc.

Face à la forme étincelante de Lille et Monaco, il est difficile d'imaginer Lyon rester dans la course bien longtemps. Ils doivent encore affronter les deux premiers du classement, avec un prochain déplacement au Parc des Princes. Même avec une cote élevée, l'équipe de Fonseca ne semble pas être une option viable sur le marché du top 3.

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