Cotes passes décisives LDC : deux joueurs menacent un record vieux de 25 ans

Le record de neuf passes décisives sur une seule saison, détenu par Luís Figo, est à portée de main pour Michael Olise et Vinícius Júnior. Avec sept offrandes chacun, ils se retrouvent face à face lors de cette phase à élimination directe.

Marché de Paris Cote Olise termine meilleur passeur 3,75 Vini termine meilleur passeur 6,00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

La course pour briser le record de Figo

Un quart de siècle s'est écoulé depuis que Luis Figo a établi la référence. Aucun joueur n'a égalé son total de neuf passes décisives en une seule campagne de Ligue des champions, réalisé avec Barcelone en 1999/2000. Outre Michael Olise et Vinícius Júnior, seuls huit joueurs ont atteint la barre des sept passes, dont Xavi, Mesut Özil et Raúl González.

Cinq autres joueurs ont réussi à en délivrer huit, comme David Beckham ou Raphinha, mais le record de Figo reste inviolé. Aujourd'hui, deux artistes culminent à sept passes avant même de disputer les quarts de finale. Le destin a voulu que cela devienne personnel : le Real Madrid et le Bayern Munich se croisent sur la route du dernier carré.

Olise a été métamorphosé sous la houlette de Vincent Kompany. Avec 15 buts et 27 passes décisives en 38 matchs officiels, le Français est le premier joueur du Bayern à atteindre 5 passes ou plus en une saison de LDC depuis Leroy Sané en 2020/21 (6).

Étincelant lors du huitième de finale aller face à l'Atalanta, il a volé la vedette malgré cinq buteurs différents, signant deux buts et une passe lors du carton 6-1. Ses statistiques sont vertigineuses : Olise compte désormais plus de matchs à buts multiples en Ligue des champions (3) que de matchs avec un seul but inscrit (2). Suspendu au retour, il revient frais pour ce choc au sommet.

Parallèlement, Vinícius réécrit l'histoire de la Maison Blanche. Le Brésilien totalise 31 passes décisives en 80 apparitions en C1, égalant le total de Cristiano Ronaldo pour le club. L'icône portugaise avait eu besoin de 101 matchs pour atteindre ce chiffre, là où Karim Benzema s'est arrêté à 27 en 133 rencontres.

Seuls quatre joueurs devancent Vinícius au classement historique des passeurs de la compétition. À égalité au 5ème rang avec Kevin De Bruyne et Ryan Giggs, il voit devant lui Neymar, Lionel Messi, Ángel Di María et Cristiano Ronaldo — quatre joueurs qui n'évoluent plus en Europe.

Cette saison, "Vini" affiche 15 buts et 12 passes décisives en 42 matchs. Son doublé face à Manchester City au retour a scellé une qualification probante (5-1 au cumulé). Sur la dernière décennie, il est le seul joueur à cumuler plus de 25 buts et 25 passes dans la compétition, étant impliqué directement sur 39 buts depuis 2022.

Le créateur du Bayern face au détonateur madrilène

Le marché des cotes reflète un léger avantage pour Olise. Le Français a joué un match de moins que Vini en raison de sa suspension, ce qui le laisse parfaitement reposé pour affronter Madrid. Ses 27 passes toutes compétitions confondues prouvent qu'il est la plaque tournante du système Kompany.

Cependant, Vinícius a pour lui l'expérience de ces grands soirs. Il ne lui faut que deux passes en deux matchs pour égaler Figo, et une de plus pour le dépasser. Il n'est également qu'à deux longueurs du total de Neymar (33) au classement historique.

Le tableau joue aussi son rôle : le vainqueur de ce duel affrontera soit le PSG, soit Liverpool en demi-finale, offrant potentiellement deux matchs supplémentaires pour gonfler les statistiques.

Deux joueurs, sept passes chacun, un seul record. Si les cotes favorisent Olise, la "value" semble pencher du côté de Vinícius au regard de son historique face aux cadors européens. Miser sur l'un ou l'autre revient à parier sur l'excellence offensive de deux des meilleures équipes du monde.

L'histoire s'écrit souvent lors des chocs entre le Bayern et le Real. Olise et Vini ont 180 minutes pour graver leurs noms au sommet du panthéon des passeurs. Un seul d'entre eux verra les demi-finales.

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