Cotes du meilleur buteur de Premier League : analyse des principaux rivaux d'Haaland

Alexander Isak est considéré comme le candidat le plus crédible pour détrôner Haaland. Au vu de sa forme en 2024/25 et 2023/24, le Suédois possède le potentiel le plus solide.

Marché du meilleur buteur de Premier League 26-27 Cotes Erling Haaland 1.66 Alexander Isak 10.00 Igor Thiago 11.00 João Pedro 15.00 Benjamin Šeško 23.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

🇳🇴 Erling Haaland - 1,66

Haaland a une nouvelle fois terminé meilleur buteur de Premier League en 2025/26 avec 27 réalisations. Ce succès fait suite à deux Souliers d'Or consécutifs remportés en 2022/23 (36 buts) et 2023/24 (27 buts).

Pep Guardiola est peut-être parti, mais mener l'attaque de Manchester City devrait continuer d'offrir à Haaland une quantité d'occasions franches que très peu d'attaquants au monde peuvent espérer égaler.

Ses 25,43 xG la saison dernière ont dominé le championnat, devant le joueur de Brentford Igor Thiago (20,57 xG). Haaland devrait également rester le tireur de penalty attitré des Citizens, lui qui en a transformé trois la saison passée. Un avantage précieux sur un marathon de 38 journées.

Le problème réside uniquement dans le prix de sa cote. Il n'y a aucune marge d'erreur. Une simple blessure, un coup de mou ou un changement de philosophie tactique sous le nouveau staff, et le pari tombe à l'eau. En l'état, la cote ne rémunère absolument pas le risque encouru.

🇸🇪 Alexander Isak - 10,00

L'attaquant suédois de Liverpool apparaît comme la menace la plus sérieuse pour Haaland, à condition que son physique le laisse tranquille.

L'arrivée d'Andoni Iraola devrait booster le rendement offensif de Liverpool, et Isak en sera le premier bénéficiaire. Seuls Arsenal (71), Manchester City (77), Manchester United (69) et Liverpool (63) ont inscrit plus de buts que le Bournemouth d'Iraola (58) la saison dernière.

C'est un bilan impressionnant au vu du gouffre financier qui sépare ces clubs. Mohamed Salah est parti, et Hugo Ekitike a peu de chances de rejouer au cours de l'année civile 2026 en raison d'une blessure.

Isak hérite donc quasi exclusivement du poids de l'attaque. S'il parvient à retrouver le niveau qui était le sien à Newcastle, il a toutes les armes pour chahuter Haaland.

Toutefois, sa régularité physique reste un motif d'inquiétude. Il n'a disputé que 14 matchs la saison dernière, après 34 apparitions en 2024/25 (pour 23 buts), 30 en 2023/24 (22 buts) et 22 en 2022/23. Les vainqueurs du titre de meilleur buteur disputent généralement la grande majorité des 38 rencontres au programme, ce qui pourrait constituer un frein pour Isak sur ce marché.

🇧🇷 Igor Thiago - 11,00

Le Brésilien de Brentford a été la grande révélation de la dernière saison de Premier League. Ses prestations ont été tellement percutantes qu'elles lui ont valu une place dans le groupe du Brésil pour la Coupe du Monde cet été.

Sera-t-il capable de réitérer pareille performance en 2026/27 ? Thiago a brillé au cours d'une année où l'on prédisait à Brentford une lutte acharnée pour le maintien. Pourtant, sous la houlette du novice Keith Andrews, les Bees ont déjoué les pronostics pour décrocher une place dans la première moitié du tableau.

Thiago a inscrit 22 buts pour 20,58 xG, marquant plus d'un tiers des 55 réalisations de Brentford lors de l'exercice écoulé.

Il s'agit d'une surperformance statistique notable qui pourrait s'avérer difficile à maintenir dans le temps. Si les Bees conservent des statistiques sous-jacentes similaires et que Thiago continue de surperformer ses xG, une probabilité impliquée de 9 % semble tout à fait défendable. En revanche, une régression vers ses buts attendus lui compliquerait la tâche pour sustained la cadence des favoris.

🇧🇷 João Pedro - 15,00

João Pedro pourrait s'imposer comme le pari each-way malin avant le coup d'envoi officiel de la Premier League. Une grande partie de son intérêt réside dans le calendrier favorable de Chelsea. Pedro a inscrit 15 buts la saison passée, ce qui n'a toutefois pas suffi pour lui ouvrir les portes de la Seleção lors de la Coupe du Monde 2026.

Il a tout de même terminé meilleur buteur des Blues au terme d'un nouvel exercice frustrant pour le club. Il doit désormais faire ses preuves sous les ordres du nouveau manager, Xabi Alonso.

Le bilan d'Alonso avec le Bayer Leverkusen montre que son système repose rarement sur un attaquant axial exclusif. Lors de la saison du titre du Leverkusen en 2023/24, seuls deux joueurs (Victor Boniface et Florian Wirtz) avaient dépassé la barre des dix buts.

La 10e place de Chelsea signifie également que le club est privé de coupe d'Europe, ce qui permettra au groupe de se consacrer exclusivement aux compétitions nationales. Un vrai plus par rapport à ses rivaux qui devront gérer les déplacements en milieu de semaine.

Cette combinaison en fait l'une de nos meilleures options à forte valeur avant même que le ballon ne roule. Nous privilégierons toutefois la position each-way en visant une présence dans le top 4 du classement des buteurs plutôt qu'une victoire finale.

🇸🇮 Benjamin Šeško - 23,00

L'intérim de Michael Carrick s'est très bien déroulé. Toutefois, l'équipe de United a bénéficié d'un calendrier allégé sans matchs en semaine.

Une 3e place finale change la donne. La saison 2026/27 signe le retour des joutes européennes en parallèle d'un calendrier domestique très exigeant, ce qui soulève des interrogations sur la profondeur du banc et la capacité de Carrick à gérer la rotation.

Si United parvient à digérer cette charge de travail, Šeško est idéalement placé pour en tirer profit. Il a trouvé le chemin des filets à 11 reprises en 30 matchs de Premier League l'an dernier. C'est un bilan honorable pour une première saison en Angleterre, d'autant qu'elle a été perturbée par un début d'exercice délicat sous Rúben Amorim.

C'est son sprint final qui s'est avéré particulièrement prometteur : neuf buts lors de ses 14 dernières sorties, dont huit après être entré en jeu.

S'il s'impose comme le titulaire indiscutable en pointe dans le schéma de Carrick, la barre des 20 buts en championnat devient un objectif réaliste pour le jeune homme de 23 ans. Reste à savoir si cela suffira pour devancer Haaland. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un coup audacieux à tenter pour une probabilité estimée à seulement 4,35 %.

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