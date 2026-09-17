Cotes meilleur buteur Ligue des Champions : les six favoris passés au crible

Les principaux prétendants au titre de meilleur buteur de la Ligue des Champions 2026/27 sont Erling Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Raphinha, Mbappé et Torres.

Marché du meilleur buteur C1 2026/27 Cote Kylian Mbappé 6,00 Erling Haaland 6,50 Harry Kane 7,00 Ousmane Dembélé 10,00 Ferran Torres 11,00 Raphinha 13,00

Cotes fournies par Betway, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Kylian Mbappé : le leader du marché a encore de la marge dans cette compétition

Après un été électrique avec la France lors de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé est sans surprise le grand favori du marché du meilleur buteur de la Ligue des Champions.

Il a confirmé son statut de favori lors de la victoire 2-1 du Real face à l'Inter Milan au Bernabéu en phase de ligue. Le Français a inscrit le premier but de la rencontre et a été élu homme du match par FotMob.

Il a affiché 0,64 xG (buts attendus) et a même réalisé deux contributions défensives notables. Mbappé a cadré ses 4 tentatives de but. Il a également manqué deux grosses occasions d'alourdir son total. Pourtant, le fait que Mbappé se procure autant d'occasions est encourageant pour ceux qui misent sur lui dans ce marché.

Mbappé avait terminé la campagne de Ligue des Champions de la saison dernière en tant que meilleur buteur de la compétition avec 15 buts. Un but inscrit dès le début de saison ne devrait pas changer sa position dans la course.

Sa forme en Liga suggère qu'il est au sommet de sa forme. Il a marqué 7 buts en 6 apparences en championnat avec une note FotMob moyenne de 8,47.

Erling Haaland : un bon volume de tirs dès le début pour City

Le Norvégien de 26 ans est considéré comme le principal rival de Mbappé pour le Soulier d'or de la C1 cette saison, du moins selon les cotes. Cela n'a rien de surprenant compte tenu de son doublé lors de la victoire 2-0 de Manchester City face au Porto.

Haaland s'est depuis longtemps imposé comme l'un des meilleurs finisseurs du football mondial. Sa vitesse et sa présence physique le rendent presque impossible à marquer, dans et autour de la surface de réparation.

Il affiche une moyenne d'un but par match en Premier League et semble transposer cette forme en Ligue des Champions. Haaland a obtenu une note de 8,9 avec FotMob face au Porto, avec 1,33 xG et 4 tirs cadrés sur 6 tentatives.

Le seul bémol pour Haaland est que City n'est actuellement que 6e favori pour soulever le trophée. Cela signifie que 5 autres équipes sont jugées plus à même de réaliser un parcours poussé jusqu'en finale. Si les hommes d'Enzo Maresca sortent plus tôt que prévu, cela nuirait aux chances de Haaland pour le Soulier d'or.

Harry Kane : la domination du Bayern le maintient dans la course

Harry Kane a connu un été chargé, capitaine de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026. Beaucoup ont estimé que l'attaquant expérimenté n'était pas à son meilleur niveau avec les Trois Lions.

Il n'a également marqué qu'une seule fois en 3 apparences en Bundesliga. Ce rythme de but est bien en deçà de ses dernières saisons sous le maillot du Bayern.

Kane a montré des signes de retour à son meilleur niveau lors de la victoire 5-0 du Bayern face à Bodø/Glimt, marquant un but et délivrant une passe décisive. Cependant, il n'a cadré que 2 tirs sur 6 tentatives.

Ses cotes reflètent probablement fidèlement sa réputation et la ligne d'attaque du Bayern. Kane devrait continuer à profiter des occasions créées par des joueurs comme Michael Olise, auteur de 3 buts ou passes décisives face aux Norvégiens.

Ousmane Dembélé : un potentiel pari value si le PSG maintient son rythme

Ousmane Dembélé n'a pas encore marqué lors de ses 3 apparences en Ligue 1 avec le PSG cette saison. Il a cependant été tranchant lors du succès 6-1 des Parisiens face au Slovan Bratislava, marquant 2 buts et délivrant 2 passes décisives supplémentaires.

Il a terminé cette rencontre avec une note FotMob quasi parfaite de 9,7. Le tenant du Ballon d'Or garde manifestement son meilleur football pour la scène de la Ligue des Champions.

Il y a un véritable argument en faveur de Dembélé si le PSG choisit de le faire davantage tourner en Ligue 1. L'effectif fourni des Parisiens leur permet de préserver leurs éléments clés pour la Ligue des Champions. Cela pourrait donner à Dembélé un avantage considérable sur des joueurs comme Kane et Haaland, qui pourraient avoir besoin de jouer autant que possible en championnat national.

Quand un joueur débute sa campagne de Ligue des Champions avec deux buts, 10 tirs et 14 touches de balle dans la surface adverse, il faut s'y intéresser. Avec une probabilité implicite de seulement 11,11 %, Dembélé pourrait offrir une réelle valeur si le PSG va de nouveau loin dans la compétition.

Ferran Torres : un début fracassant qui en fait un autre pari value

Dembélé a presque été éclipsé par son coéquipier au PSG, Ferran Torres, lors de la victoire face au Slovan Bratislava. Torres a inscrit un triplé retentissant face aux Slovaques à partir d'un xG de seulement 0,53.

Cela montre à quel point l'ancien attaquant du Barça a été efficace devant le but. Ses trois tirs cadrés ont tous fini au fond des filets.

L'auteur du but ayant offert la Coupe du monde 2026 à l'Espagne a clairement quelque chose à prouver après avoir été poussé vers la sortie par le Barça cet été. Torres a également marqué 3 buts en 4 matchs de Ligue 1 pour débuter la saison 2026/27 en championnat. C'est indéniablement un homme en forme.

Pour ceux qui sont convaincus que le PSG réalisera de nouveau un parcours poussé jusqu'aux demi-finales ou au-delà, combiner Dembélé et Torres dans ce marché pourrait être une option.

Pour que l'équipe de Luis Enrique atteigne le dernier carré ou la finale, il faudra probablement que les deux joueurs continuent à se montrer décisifs avec régularité.

Raphinha : le Brésilien semble s'épanouir en faux numéro 9 du Barça

Raphinha pourrait bien être le meilleur pari value des cotes meilleur buteur de la Ligue des Champions à l'heure actuelle. Le joueur de 29 ans savoure son nouveau rôle de faux numéro 9 pour le Barça, Hansi Flick évoluant sans avant-centre de référence.

L'ancien attaquant de Leeds United s'est montré létal devant le but, avec 9 buts en 6 apparences en Liga. Le Brésilien a également connu le meilleur départ possible lors de la phase de ligue de la C1.

Il a inscrit un doublé lors du succès 5-1 du Barça face à Feyenoord. Il figure actuellement dans le 95,9e percentile de FotMob pour le xG cadré et le xG. Il se trouve également dans le 93,9e percentile pour le xG hors penalty, ce qui démontre sa qualité en jeu ouvert.

Comme Torres, Raphinha n'est pas un attaquant traditionnel, mais l'approche offensive agressive du Barça devrait lui offrir de nombreuses occasions cette saison. Il est logiquement derrière des joueurs comme Mbappé dans les cotes, mais il représente une option value à plus longue cote.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

+