Pariez sur la Coupe de France après l'élimination surprise du PSG

Sans le PSG en Coupe de France, la course au titre est plus intense que jamais. Qui seront les favoris ? Quelle surprise pouvons-nous attendre ?

Vainqueur de la Coupe de France Cotes Marseille 3,50 Lyon 4,50 Monaco 8 Strasbourg 13

Marseille, le nouveau favori de la compétition

Encore amenés par Roberto de Zerbi, malgré la déroute en Ligue des Champions, les Marseillais font figure de favoris de la compétition. Ils sont encore un peu malades après avoir connu un nouveau match nul face au Paris FC en se faisant reprendre au score. Néanmoins, ils ont l’effectif pour jouer sur plusieurs tableaux, dont le championnat et la Coupe de France, les deux restant pour les Phocéens.

Ils ont renforcé leur équipe avec les arrivées de Timber et Nwaneri pour offrir de la profondeur à leur banc. Ils pensaient que cela serait utile pour jouer en Europe, mais l’élimination précoce demande à l’OM de se réorganiser, tout en restant compétitif. En tant que favoris, ils devraient réussir un beau parcours. La première étape, et pas des moindres, sera d’éliminer Rennes en huitième de finale.

Lyon, un calendrier pas forcément à leur avantage

Les Lyonnais ont hérité de Laval, un club en difficulté en Ligue 2, pour leur huitième de finale. En jouant à domicile, ils sont archi favoris pour se qualifier pour le prochain tour et continuer leur route vers la finale de la Coupe de France. Derrière Marseille et avec la saison qu’ils mènent, ils ont un statut de favoris avec l’absence du PSG. Quatrième de Ligue 1, ils sont sur une très belle série de victoires qui les voit être en pleine confiance.

Pourtant, cette deuxième partie de saison est très chargée pour les joueurs de Paulo Fonseca. Il va devoir trouver les moyens de faire tourner son effectif pour jouer sur tous les tableaux avec une belle chance en Ligue Europa, le championnat avec une place en Ligue des Champions à aller chercher, et cette Coupe de France. De quoi avoir du spectacle dans le Rhône pour cette fin de saison alléchante.

Lens et Monaco, deux outsiders crédibles pour la suite

Lens est la grande surprise de ce début de saison en tenant tête au Paris Saint-Germain en championnat. Les joueurs de Pierre Sage continuent leur parcours après une défaite contre Marseille, ils ont su renverser la tendance en remportant leur match de championnat. Cette semaine, ils se déplacent à Troyes avec la possibilité de continuer en Coupe de France, mais ce sera un match difficile contre le leader de Ligue 2.

Les Monégasques ont eux un effectif taillé pour jouer les premières places du championnat, mais sont pourtant bloqués à la dixième place. Ils ont enchaîné les mauvais résultats et se retrouvent en difficulté, malgré leur présence en Ligue des Champions. Cette Coupe de France est l’occasion de remporter un titre et de garder un objectif concret pour la fin de saison, ce qui en fait un des outsiders sérieux. Leur match contre Strasbourg en huitième s’annonce pourtant délicat.

Strasbourg et Toulouse, les plus grandes surprises

Le prochain match de Strasbourg en Coupe de France pourrait faire d’eux les favoris de la compétition. Une rencontre contre Monaco est toujours difficile, mais ils auront l’avantage d’être à La Meinau pour cette affiche des huitièmes de finale. En étant en course pour l’Europe en championnat, ils peuvent surprendre pendant ce tournoi et créer la surprise en s’imposant au Stade de France lors de la finale.

Les Toulousains sont les derniers gagnants de la Coupe de France, autre que le Paris Saint-Germain. Avec un match à domicile contre Amiens, club de Ligue 2, ils ont un avantage notable pour passer en quart de finale. Même s’ils peuvent être irréguliers, être si près du but, avec le grand favori éliminé, et d’autres qui le seront lors de ce tour, Toulouse dispose d’une nouvelle chance de mettre les mains sur la Coupe de France en fin de saison.

