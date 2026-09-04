Sept des neuf matches de Ligue 1 la semaine dernière ont vu plus de 2,5 buts. Ces sept mêmes rencontres se sont aussi conclues dans le marché BTTS - Oui. Nous attendons une répétition ce week-end.

Marché Sélection Cote PSG vs Monaco Les 2 équipes marquent & plus de 2,5 buts 1,55 Lyon vs Auxerre Les 2 équipes marquent - oui 1,65 Le Havre vs Brest Les 2 équipes marquent - oui 1,72

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Plus de buts attendus en Ligue 1

La 2e journée de Ligue 1 a été particulièrement productive. 30 buts ont été inscrits sur neuf rencontres, soit une moyenne de 3,33 buts par match. Sept des neuf matches se sont terminés avec un minimum de trois buts marqués. Sept des neuf rencontres (78 %) ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets dans le même match.

Cela ne garantit pas automatiquement que le championnat français s'enflamme à nouveau cette semaine. Cependant, peu de sélections en Ligue 1 semblent prêtes à reproduire la recette du week-end dernier. Nous allons approfondir trois matches qui suggèrent de surveiller les marchés Les 2 équipes marquent - oui ou Les 2 équipes marquent & plus de 2,5 buts.

Paris Saint-Germain vs Monaco - Les fragilités parisiennes pourraient continuer

PSG face à Monaco est l'angle le plus marquant en matière de buts sur cette journée, car les Parisiens ont été perméables en ce début de saison. Après deux matches nuls sur le score de 2-2, les champions attendent toujours leur première victoire en championnat. Les hommes de Luis Enrique ont tiré 18 fois contre Lille le week-end dernier, soit le double du total de leur adversaire, et ont affiché un xG (buts attendus) de 1,44.

Le scénario avait été similaire lors de leur match d'ouverture. Le PSG avait enregistré 19 tirs et un xG de 2,17, plus du double des totaux de Rennes dans ces deux statistiques. Les champions d'Europe joueront à domicile pour la première fois en Ligue 1 cette saison, mais leurs difficultés de début de saison pourraient ouvrir la porte à Monaco. Les visiteurs ont pris six points sur leurs deux matches et n'ont encore encaissé aucun but.

Monaco affichait un xG de 1,72 lors de sa dernière sortie contre Marseille. Malgré tout, le club a concédé 13 tirs à son adversaire, soit deux de moins que ceux qu'il a lui-même tentés. Il faut aussi souligner que deux des trois buts de Monaco cette saison proviennent de coups de pied arrêtés. Cela offre une autre voie pour exploiter la défense du PSG au Parc des Princes.

Les confrontations directes sont impossibles à ignorer ; chacune des trois dernières rencontres a produit un minimum de quatre buts. De plus, les deux équipes ont marqué dans quatre des cinq dernières confrontations directes. Paris Brunner devrait être l'homme dangereux pour les visiteurs, puisqu'il a marqué lors de ses quatre matches officiels cette saison.

Le PSG pourrait avoir besoin de changer de tactique. Vitinha et Marquinhos sont les deux joueurs du championnat qui tentent le plus de longs ballons par 90 minutes, avec respectivement 15,8 et 15,5.

Cependant, l'arrivée de Ferran Torres au sein d'une attaque déjà redoutable devrait permettre aux hôtes de trouver le chemin des filets. Ils n'ont pas encore trouvé leur rythme, mais cette tendance accompagne le PSG depuis deux ou trois saisons.

Lyon vs Auxerre - Des failles dans la défense visiteuse

Lyon face à Auxerre semble être le pari BTTS le plus net des trois. Auxerre est dernier de Ligue 1 sans le moindre point. Pourtant, le club a tout de même trouvé le chemin des filets lors de ses deux matches de championnat.

Auxerre affiche un meilleur xG que son hôte, avec 3,66 contre 2,45. Cependant, leur discipline pourrait leur coûter cher, puisqu'ils concèdent en moyenne 18,5 fautes par 90 minutes, le plus haut total du championnat. Fait notable, Auxerre a déjà concédé deux penaltys, le total le plus élevé de la division, à égalité avec une autre équipe.

À l'autre bout du terrain, Remy Labeau Lascary a marqué le but égalisateur lors de la dernière sortie, et il pourrait effectuer ses grands débuts à Lyon.

Les statistiques offensives de Lyon sont correctes sans être impressionnantes, avec trois buts en deux matches pour un xG de 2,45. Ce qui devrait encourager les hôtes, c'est le xGA (buts attendus contre) de leur adversaire, qui s'élève à 5,92 sur deux matches, le plus élevé du championnat.

Par ailleurs, sept des huit dernières confrontations directes ont vu les deux équipes marquer. Le nombre de buts n'est pas resté faible non plus, puisque neuf des dix dernières confrontations entre ces deux clubs ont dépassé la barre des 2,5 buts.

Le Havre vs Brest - À contre-courant de la tendance

Les deux premiers matches de Brest en ce début de saison de Ligue 1 ont été un spectacle réjouissant pour les neutres. Les deux rencontres se sont terminées 2-2, à l'extérieur contre Le Mans, nouvellement promu, puis à domicile contre Toulouse. Le xG des visiteurs, à 5,76, n'est dépassé que par celui de Lens, même s'ils n'ont marqué que quatre buts sur l'ensemble de ces occasions.

Leur profil n'est pas particulièrement dominant, mais il suffit à suggérer qu'ils peuvent contribuer si Brest laisse les matches ouverts. Julien Lachuer est le nouvel homme à la tête de Brest, et il a mis en place un secteur offensif de qualité.

Brest occupe la troisième place de Ligue 1 pour les grosses occasions créées avec 11, et la deuxième place pour les tirs cadrés, avec une moyenne de sept par match.

L'équipe à domicile est toujours sans victoire cette saison, avec un match nul et une défaite. Le xGA du Havre cette saison est de 3,34, ce qui suggère que l'équipe visiteuse est susceptible de percer cette défense. Les bilans à domicile et à l'extérieur de la saison passée apportent un certain soutien à cette prévision.

Le Havre a marqué 20 buts et en a concédé 18 sur 17 matches à domicile, tandis que Brest a marqué 15 buts et en a concédé 32 sur 17 matches à l'extérieur. La défense de Brest à l'extérieur, en particulier, laisse une place pour un but du Havre, même si les confrontations récentes ont été plus serrées et plus unilatérales.

Lyon vs Auxerre est la sélection BTTS la plus solide, car Auxerre a associé une véritable production offensive à huit buts déjà encaissés.

PSG vs Monaco offre le cas de buts le plus solide des trois, les confrontations récentes entre les deux équipes ayant dépassé cette barre à de nombreuses reprises.

Le Havre vs Brest est la plus imprévisible des trois affiches, mais elle mérite tout de même d'être surveillée. Le volume de tirs précoce des visiteurs compte davantage que l'historique récent, marqué par de faibles scores, de cette confrontation.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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