OM - Rennes : victoire et spectacle au Vélodrome ! Parions Sport booste la cote à 2.90 !

Parions Sport propose une cote boostée sur un succès marseillais riche en buts : « Marseille gagne et les deux équipes marquent », avec une cote qui passe de 2,50 à 2,90 !

Cette offre est idéale si vous voyez l'OM imposer sa loi à domicile tout en concédant au moins un but face à l'attaque percutante de Habib Beye.

Analyse de la cote boostée

Ce pari combiné est gagnant si l'OM s'impose dans le temps réglementaire (90 min) et que Rennes parvient également à tromper le gardien Phocéen (ex : 2-1, 3-1, 3-2...).

🔥 L'OM, une attaque de feu, une défense qui joue avec le feu : sous De Zerbi, Marseille est une machine à marquer (44 buts en Ligue 1), mais leur style ultra-offensif laisse souvent des espaces. Sur les derniers matchs, l'OM a souvent gagné tout en encaissant (victoire 3-1 contre Lens, nul 2-2 contre le Paris FC).

: sous De Zerbi, Marseille est une machine à marquer (44 buts en Ligue 1), mais leur style ultra-offensif laisse souvent des espaces. Sur les derniers matchs, l'OM a souvent gagné tout en encaissant (victoire 3-1 contre Lens, nul 2-2 contre le Paris FC). 🏴󠁦󠁲󠁢󠁲󠁥󠁿 Rennes, le poil à gratter : les Bretons, portés par Esteban Lepaul et Breel Embolo, marquent quasiment à chaque sortie. Ils avaient d'ailleurs battu l'OM (1-0) lors de la première journée de championnat. Dans un Vélodrome qui va pousser, les Rennais auront forcément des contres à exploiter.

: les Bretons, portés par Esteban Lepaul et Breel Embolo, marquent quasiment à chaque sortie. Ils avaient d'ailleurs battu l'OM (1-0) lors de la première journée de championnat. Dans un Vélodrome qui va pousser, les Rennais auront forcément des contres à exploiter. 💰Une plus-value majeure : passer de 2,50 à 2,90 pour un scénario « victoire et spectacle » est une aubaine. Pour une mise maximale de 25 €, ce boost permet d'aller chercher un gain net très intéressant sur l'un des matchs les plus ouverts de la saison.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Rendez-vous sur l’application Parions Sport en Ligne, section « Cotes Boostées ». Sélectionnez l'affiche Marseille - Rennes (Coupe de France) et validez votre mise sur « Marseille gagne et les deux équipes marquent ».

Mise maximale : 25 €

Coup d'envoi : Ce mardi 3 février à 21h10 au Stade Vélodrome.

