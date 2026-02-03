Goal.com
Dorian Cadart

OM - Rennes : victoire et spectacle au Vélodrome ! Parions Sport booste la cote à 2.90 !

C'est l'affiche royale de ces 8e de finale ! Après l'élimination surprise du PSG au tour précédent, la voie vers le Stade de France s'ouvre, mais le tirage n'a pas épargné l'OM. Les hommes de Roberto De Zerbi défient des Rennais toujours redoutables dans les matchs à élimination directe.

Parions Sport propose une cote boostée sur un succès marseillais riche en buts : « Marseille gagne et les deux équipes marquent », avec une cote qui passe de 2,50 à 2,90 !

Cette offre est idéale si vous voyez l'OM imposer sa loi à domicile tout en concédant au moins un but face à l'attaque percutante de Habib Beye.

🎁Si vous n'avez pas encore de compte sur le bookmaker, utilisez notre code promo Parions Sport GOAL110 pour obtenir jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue dont 10€ sans dépôt ! 🎁

Analyse de la cote boostée

Ce pari combiné est gagnant si l'OM s'impose dans le temps réglementaire (90 min) et que Rennes parvient également à tromper le gardien Phocéen (ex : 2-1, 3-1, 3-2...).

  • 🔥L'OM, une attaque de feu, une défense qui joue avec le feu : sous De Zerbi, Marseille est une machine à marquer (44 buts en Ligue 1), mais leur style ultra-offensif laisse souvent des espaces. Sur les derniers matchs, l'OM a souvent gagné tout en encaissant (victoire 3-1 contre Lens, nul 2-2 contre le Paris FC).
  • 🏴󠁦󠁲󠁢󠁲󠁥󠁿Rennes, le poil à gratter : les Bretons, portés par Esteban Lepaul et Breel Embolo, marquent quasiment à chaque sortie. Ils avaient d'ailleurs battu l'OM (1-0) lors de la première journée de championnat. Dans un Vélodrome qui va pousser, les Rennais auront forcément des contres à exploiter.
  • 💰Une plus-value majeure : passer de 2,50 à 2,90 pour un scénario « victoire et spectacle » est une aubaine. Pour une mise maximale de 25 €, ce boost permet d'aller chercher un gain net très intéressant sur l'un des matchs les plus ouverts de la saison.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Rendez-vous sur l’application Parions Sport en Ligne, section « Cotes Boostées ». Sélectionnez l'affiche Marseille - Rennes (Coupe de France) et validez votre mise sur « Marseille gagne et les deux équipes marquent ».

  • Mise maximale : 25 €
  • Coup d'envoi : Ce mardi 3 février à 21h10 au Stade Vélodrome.
