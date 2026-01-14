Nigéria - Maroc : Le duel des Lions contre les Eagles ! Profitez de la cote boostée sur Brahim Díaz buteur et le succès du Maroc !

Winamax propose une cote boostée exceptionnelle sur l'homme en forme de cette CAN : "Brahim Díaz buteur et le Maroc gagne", avec une cote qui bondit de 3,80 à 4,25 !

Cette offre est idéale pour ceux qui voient le prodige du Real Madrid porter son pays vers l'ultime marche de la compétition.

Analyse de la cote boostée

Ce pari exige que Brahim Díaz marque à n'importe quel moment du temps réglementaire et que le Maroc s'impose avant les prolongations. À 4,25, le gain potentiel est massif pour une demi-finale.

Le Soulier d'Or en vue : Avec déjà 5 buts inscrits en 5 matchs, Brahim Díaz survole la compétition. Il a marqué lors de chaque rencontre de phase finale jusqu'ici (Cameroun, Bénin). Sa confiance est à son paroxysme.

L'avantage du terrain : Jouer une demi-finale à Rabat devant 68 000 supporters est un avantage immense. Le Maroc a marqué lors de tous ses matchs depuis le début du tournoi et Díaz est le point d'ancrage de toutes les offensives.

Un boost de rentabilité majeur : Passer de 3,80 à 4,25 est une revalorisation rare à ce stade de la compétition. C'est l'opportunité parfaite pour parier sur le favori du tournoi tout en profitant de l'efficacité de sa star numéro 1.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous dans l'onglet "Cotes Boostées" de votre application Winamax. Sélectionnez la demi-finale Nigéria - Maroc et misez sur le scénario "Brahim Díaz buteur et son équipe gagne".

Coup d'envoi ce soir à 21h00 !

