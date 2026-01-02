Pronostic Nice vs Strasbourg, retour de Puel avec Nice

Rencontre importante pour Nice lors de cette dix-septième journée de Ligue 1. Notre expert partage son pronostic Nice vs Strasbourg de ce 3 janvier.

Les meilleurs paris pour Nice Strasbourg

Un match important pour les niçois en grand besoin de points pour la suite de la saison. Notre spécialiste a analysé cette rencontre et vous partage ses choix avec son pronostic Nice Strasbourg :

Victoire de Nice ⭐ à la cote de 2,75 sur Unibet, soit une probabilité de 36,3 % que Nice remporte ce match.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,49 sur Unibet, soit une probabilité de 67,1 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,59 sur Unibet, soit une probabilité de 38,6 % que le match voit de nombreux buts être inscrits.

Notre pronostic Nice vs Strasbourg voit un match gagné par Nice 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’OGC Nice est dans une mauvaise forme et vient de connaître de gros changements dans le club. Le président a cédé sa place et a été remplacé par Jean-Pierre Rivière, qui revient aux affaires. Franck Haise a décidé de partir et c’est Claude Puel qui revient à la tête de l’équipe et aux affaires après quatre ans sans équipe à diriger.

Il aura comme mission de redresser la tête d’une équipe qui reste sur six défaites en championnat.

Les Alsaciens connaissent un coup de bien sur la fin de l’année 2025 et doivent se reprendre rapidement pour rester dans la course aux places européennes. Ils sont sur quatre matchs sans victoire en Ligue 1, mais ont remporté leur match européen et de Coupe de France. Un retour en forme est nécessaire pour rebondir et se remettre à la chasse aux places européennes qui sont maintenant à quatre points de longueur.

Les effectifs probables pour Nice Strasbourg

Composition attendue de Nice : Dupé - Clauss, Bah, Peprah, Bard - Abdul Sameed, Sanson, Vanhoutte - Diop, Moffi, Cho

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Hogsberg, Doukouré, Chilwell - Ouattara, Barco, El Mourabet, Moreira - Enciso - Emegha, Panichelli

Du renouveau à Nice pour un nouveau départ

L’arrivée de Claude Puel pour gérer cette équipe est ce qu’il faut à un effectif en manque de confiance pour se relancer. Sa grande expérience en tant qu’entraîneur et sa connaissance du club sont un plus pour repartir sur de bonnes bases et repartir vers l’avant. Les Niçois ne pourront pas compter sur leur gardien, Diouf, parti à la Coupe d’Afrique des Nations, mais disposent de talents pour faire la différence dans ce match.

Les strasbourgeoies se déplacent sur la Côte d’Azur en pensant à une rencontre à leur portée et auront sûrement un adversaire plus imprévisible. Un changement d’entraîneur est toujours difficile à appréhender avec un changement de tactique et un style de jeu complètement différent. Il sera difficile pour les hommes de Liam Rosenior de s’adapter à un nouveau visage lors de cette rencontre.

Pronostic 1 Nice vs Strasbourg : Victoire de Nice - cote de 2,75 sur Unibet

Deux équipes qui ont du talent pour marquer

Malgré l’arrivée d’un nouvel entraîneur et d’un nouvel élan, le manque de confiance niçois sera toujours là pour ce premier match aux commandes pour Claude Puel. Il devra composer avec une équipe qui a déjà encaissé 29 buts et qui ne montre pas un visage serein en défense. Cela n’empêchera pas le tacticien de mettre sa patte et de demander un jeu offensif.

Avec Diop, Moffi, Cho et les autres joueurs de l’effectif, le talent est là pour faire la différence. Face à Strasbourg qui est en difficulté lors de déplacement et qui encaisse en moyenne deux buts par match à l’extérieur. Il y aura la place de marquer plus d’une fois et de faire la différence dans cette dix-septième journée de Ligue 1.

Pronostic 2 Nice vs Strasbourg : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,49 sur Unibet

Des buts prévus dans cette rencontre

Avec Claude Puel a leur tête, les joueurs de Nice s’appuieront sur une équipe solide défensivement, mais surtout qui va proposer du jeu. Lors d’une première rencontre, il sera difficile de voir les évolutions en défense, mais sur la proposition de jeu, nous verrons rapidement un changement dans les intentions. Avec la qualité niçoise, nous aurons l’occasion de voir de nombreux buts être inscrits.

Avec quelques automatismes à trouver, les niçois auront quelques soucis derrière et les strasbourgeois disposent d’un effectif talentueux. Devant, Panichelli réussit un début de saison exceptionnel, et ce sera l’occasion de revoir Emegha. Deux joueurs efficaces devant le but qui pourraient faire la différence. Un match avec enjeu et avec de nombreux buts nous attend.

Pronostic 3 Nice vs Strasbourg : Plus de 2,5 buts - cote de 1,59 sur Unibet

