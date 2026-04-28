PSG - Bayern : Kvaratskhelia et Olise pour faire sauter le verrou ! Unibet booste la cote à 2,20 !

Entre deux des meilleures attaques d'Europe, le spectacle promet d'être total dans la capitale. Pour cette affiche de gala, Unibet propose une cote boostée sur l'efficacité des joyaux offensifs : « Khvicha Kvaratskhelia ou Michael Olise buteur et 3 buts ou plus dans le match », avec une cote qui grimpe de 1,90 à 2,20 !

Le filet de sécurité Unibet : votre pari est remboursé si le joueur sur lequel repose le gain (Kvaratskhelia ou Olise) n'est pas titulaire.

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Analyse de la cote boostée

Des dynamiteurs de défense 🚀 : Khvicha Kvaratskhelia est devenu l'arme fatale du PSG depuis son arrivée. Sa capacité à doucher l'ambiance d'entrée 🧱💥 par ses dribbles dévastateurs en fait un candidat naturel au but. En face, le Bayern compte sur un Michael Olise en état de grâce, auteur de buts décisifs lors des tours précédents. Miser sur l'un de ces deux profils pour trouver la faille est un choix stratégique fort pour ce choc européen.

🚀 : Khvicha Kvaratskhelia est devenu l'arme fatale du PSG depuis son arrivée. Sa capacité à doucher l'ambiance d'entrée 🧱💥 par ses dribbles dévastateurs en fait un candidat naturel au but. En face, le Bayern compte sur un Michael Olise en état de grâce, auteur de buts décisifs lors des tours précédents. Miser sur l'un de ces deux profils pour trouver la faille est un choix stratégique fort pour ce choc européen. La garantie d'un match ouver t 📉 : historiquement, les confrontations entre Paris et Munich sont synonymes de buts. Avec la philosophie offensive de Luis Enrique et le pressing constant des Bavarois, le palier des « 3 buts ou plus » semble très accessible. Aucune des deux équipes ne sait fermer le jeu, et l'enjeu d'une place en finale devrait pousser les attaquants à prendre des risques dès le coup d'envoi 🎯.

t 📉 : historiquement, les confrontations entre Paris et Munich sont synonymes de buts. Avec la philosophie offensive de Luis Enrique et le pressing constant des Bavarois, le palier des « 3 buts ou plus » semble très accessible. Aucune des deux équipes ne sait fermer le jeu, et l'enjeu d'une place en finale devrait pousser les attaquants à prendre des risques dès le coup d'envoi 🎯. Une « value » à saisir pour la demi-finale 📈 : Avec une mise maximale de 50 €, cette cote revalorisée à 2,20 offre un excellent rapport risque/gain. Dans une rencontre où le talent individuel de Kvaratskhelia ou d'Olise peut débloquer la situation à tout moment, combiner leur efficacité à un match prolifique est le scénario idéal pour ce mardi soir au Parc des Princes.

Comment en profiter sur Unibet ?

Rendez-vous sur votre application Unibet, dans la section « Cotes Boostées ». Sélectionnez l'affiche PSG - Bayern Munich et validez votre mise sur le pari « Khvicha Kvaratskhelia ou Michael Olise buteur et 3 buts ou plus dans le match ».

Coup d'envoi : ce mardi 28 avril à 21h00 au Parc des Princes.

Mise maximale : 50 €.

Temps réglementaire uniquement (90 min).

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