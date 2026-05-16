Pourquoi choisir le code promo Winamax pour ce derby ?

Parier sur un derby est toujours un exercice périlleux, surtout lors d'une dernière journée. C'est ici que le code promo Winamax devient votre meilleur allié. Winamax se distingue radicalement de la concurrence par une promesse simple : le remboursement en CASH.

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5 étapes pour activer votre bonus Winamax

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Opportunités de paris pour Paris FC - PSG

Si le PSG de Luis Enrique survole les débats, le PFC a déjà prouvé qu'il pouvait faire trembler son grand frère en l'éliminant de la Coupe de France plus tôt cette année.

L'enjeu est total : le PSG veut finir en beauté avant sa finale de Ligue des Champions, tandis que le Paris FC, porté par des joueurs comme Ilan Kebbal ou Ciro Immobile, rêve d'accrocher un dernier scalp prestigieux pour valider une saison exceptionnelle. L'ambiance s'annonce incandescente à Paris pour cette suprématie locale.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire du PSG 1,33 La logique sportive et la profondeur de banc du champion en titre. Les deux équipes marquent 1,48 Le PFC a marqué lors de ses 10 derniers matchs à domicile, et le PSG concède souvent dans les derbies. Buteur : Gonçalo Ramos 2.05 Le Portugais est l’atout offensif de cette fin de saison et sera le point d'appui majeur de l'attaque

L'avis de la rédaction

Malgré l'envie du Paris FC de renverser une nouvelle fois la hiérarchie parisienne, le PSG semble trop armé techniquement pour cette dernière journée. Nous voyons un match rythmé, riche en occasions.

⭐Notre pronostic : victoire du PSG 3-1. C’est le scénario idéal pour utiliser votre bonus WNMX* : une cote intéressante pour un pari 'sécurité' remboursé en argent réel !

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