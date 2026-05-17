L'avantage ultime du code promo Winamax : le remboursement en CASH

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Cela signifie que si votre pronostic sur OM - Rennes tombe à l'eau, vous récupérez votre mise en argent réel. Vous pouvez retirer cette somme directement sur votre compte bancaire ou tenter une nouvelle chance sans aucune condition de rejouer. En prime, dès votre premier dépôt, Winamax vous crédite 10 € de freebets supplémentaires, vous permettant de placer un pari annexe sans aucun risque.

5 étapes pour profiter de l'offre Winamax

Création du compte : rendez-vous sur le portail Winamax et cliquez sur « S'inscrire ». Saisie du code : remplissez vos informations et insérez le code promo WNMX* dans le champ dédié. Premier dépôt : déposez la somme de votre choix (100 € pour maximiser l'offre). Vos 10 € de freebets seront ajoutés instantanément. Placement du pari : misez jusqu'à 100 € sur l'affiche OM - Rennes (simple ou combiné). Remboursement : si votre pari est perdant, Winamax vous reverse l'intégralité de votre mise (jusqu'à 100 €) en CASH sur votre compte.

Pistes de paris pour OM - Rennes

C’est un tournant majeur pour la course à l'Europe où chaque centimètre de terrain sera disputé. Entre des Marseillais poussés par un public incandescent et des Rennais réputés pour leur jeu de transition ultra-rapide, l’opposition de style promet des étincelles.

Le duel à distance entre les créateurs sera la clé : la vista olympienne devra répondre à la solidité tactique des Bretons. Dans cette atmosphère de grand soir, la tension sera à son comble, rendant ce match aussi spectaculaire pour les yeux que stratégique pour les parieurs.

Pari Cote Pourquoi ? 🏟️Victoire de l'OM 1,94 La force du Vélodrome et la dynamique actuelle des Marseillais à domicile. 🚀Plus de 3,5 buts 2,30 Deux équipes portées sur l'offensive qui affichent souvent des scores fleuves. 🎯Buteur : Mason Greenwood 2,15 L'atout offensif numéro 1 de l'OM pourrait connaître sa dernière au Vélodrome.

L’avis de la rédaction

Marseille est souverain dans son antre cette saison, mais Rennes possède le vice nécessaire pour piéger les blocs hauts en contre-attaque. Nous anticipons un match ouvert avec une pression constante sur les deux surfaces de réparation.

⭐Notre pronostic : victoire de l'OM 2-1. Avec le code WNMX*, vous pouvez tenter ce score exact en toute sérénité puisque votre mise vous sera rendue en argent réel en cas d'erreur !

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