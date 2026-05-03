Pourquoi choisir le code promo Winamax ?

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Comment profiter de l'offre Winamax en 5 étapes

Inscription : rendez-vous sur le site Winamax et créez votre compte utilisateur en quelques clics. Saisie du code : indiquez le code promo WNMX* dans le champ dédié lors du formulaire. Dépôt initial : effectuez votre premier dépôt (par exemple 100 € pour optimiser le bonus de bienvenue). Placement du pari : misez sur l'affiche Manchester United - Liverpool sur le type de pari de votre choix. Remboursement : si le résultat ne vous sourit pas, Winamax vous crédite votre mise en cash (argent réel) immédiatement après la fin du match.

Nos pistes de paris pour Manchester United - Liverpool

Entre des Red Devils en quête de rachat devant leur public et des Scousers lancés à pleine vitesse pour terminer sur le podium, l'intensité promet d'être à son paroxysme. Avec des joueurs de classe mondiale comme Bruno Fernandes pour mener le jeu mancunien face à la redoutable efficacité d’Alexander Isak, chaque mètre de pelouse sera disputé avec une ferveur électrique.

Pari Cote Pourquoi ? 🏟️Victoire de Liverpool ou match nul 1,50 La troisième place de Premier League est enjeu et Liverpool doit gagner pour revenir à hauteur de son adversaire. 🚀Plus de 3,5 buts 2,00 Les confrontations entre ces deux géants sont historiquement spectaculaires et prolifiques. 👟Buteur : Alexander Isak 2,50 L’attaquant Suédois est de retour et doit compenser les blessures de Mohamed Salah et Hugo Ekitike.

L'avis de la rédaction

Même si Old Trafford reste une forteresse difficile à prendre, la série actuelle de Liverpool est meilleure. Nous nous attendons à un match ouvert avec des buts des deux côtés, mais un avantage net pour les visiteurs.

⭐Notre pronostic : victoire de Liverpool 3-1. En profitant du code WNMX*, vous pouvez tenter ce score exact ou une cote audacieuse sans prendre le moindre risque financier !

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