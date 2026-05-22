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Les 5 étapes pour en profiter dès maintenant

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Nos pistes de pronos pour Lens - Nice

D'un côté, le Racing Club de Lens s'appuie sur son collectif de fer et la confiance engrangée cette saison. De l'autre, l'OGC Nice mise sur sa discipline tactique et la vitesse de ses flèches offensives pour piquer en contre-attaque. Entre la ferveur artésienne et le pragmatisme azuréen, la bataille s'annonce totale au milieu de terrain. Pour pimenter cette finale, une opportunité en or se présente à vous pour parier sans prendre le moindre risque.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Lens 1,50 À la suite de leur superbe saison, les Lensois sont favoris pour cette finale de Coupe de France. Odsonne Edouard buteur 2,25 Le numéro 9 des Sang et Or est à la pointe de l’attaque et aura plus d’une occasion pour marquer. Plus de 2,5 buts dans le match 1,62 Les deux équipes disposent d'armes offensives redoutables capables de débloquer la situation à tout moment.

L’avis de la rédaction

Cette finale s'annonce particulièrement serré, mais la tendance veut que Lens soit en pleine confiance. Nice doute cette saison avec un barrage pour son maintien à jouer et met cette rencontre au second plan.

⭐Notre pronostic : nous misons sur une victoire étriquée de Lens (1-0 ou 2-1). C'est le moment idéal pour utiliser votre premier pari de 100 € sans pression : si Lens gagne, vous encaissez un joli pactole, s'ils se loupent, votre argent vous est intégralement rendu en cash !

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