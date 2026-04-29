Pourquoi profiter du code WNMX*** pour ce choc ?

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Si votre premier pronostic sur ce match ne passe pas, le site vous reverse l'intégralité de votre mise (jusqu'à 100 €) directement sur votre compte. Vous pouvez alors choisir de rejouer cette somme ou de la virer immédiatement vers votre compte bancaire. En prime, l'activation du code WNMX* vous octroie 10 € de freebets supplémentaires dès votre premier dépôt, de quoi tester une cote plus audacieuse sans le moindre risque.

Comment activer votre bonus en 5 étapes

Direction Winamax : cliquez sur le bouton d'inscription et remplissez le formulaire d'informations personnelles. Code promo : lors de la phase de dépôt, renseignez scrupuleusement le code WNMX* dans le champ dédié. Premier dépôt : alimentez votre compte (le bonus est optimal avec un dépôt de 100 €). Placez votre pari : misez jusqu'à 100 € sur l'affiche Atletico Madrid - Arsenal (simple ou combiné). Zéro stress : si Arsenal s'impose ou que l'Atletico verrouille le score et que vous perdez, Winamax vous crédite le montant perdu en cash après la validation de vos documents.

Pistes de pronos pour Atletico - Arsenal

D'un côté, la forteresse du Metropolitano dirigée par un Diego Simeone toujours aussi volcanique ; de l'autre, la symphonie tactique de Mikel Arteta. Entre la rigueur défensive des Colchoneros et la fluidité offensive des Gunners emmenés par Martin Ødegaard, l'opposition de style promet des étincelles. C'est le genre de soirée où chaque duel physique et chaque inspiration technique peut faire basculer le destin de la rencontre.

Pari Cote Pourquoi ? ⚖️Match nul 3,20 Deux blocs tactiques très compacts qui pourraient se neutraliser. 🧱Moins de 2,5 buts 1,52 L'Atletico adore fermer le jeu lors des grands rendez-vous européens. 🎯Buteur : Kai Havertz 3,65 L'Allemand est l'homme des grands matchs et pèse énormément dans la surface.

L'avis de la rédaction

Ce match s'annonce particulièrement fermé. Si Arsenal a les armes pour dominer techniquement, l'expérience de l'Atletico à domicile est un facteur clé.

⭐Nous tablons sur un match nul (1-1) très disputé. Avec le remboursement en CASH de Winamax, c'est le moment idéal pour tenter la grosse cote du nul sans risquer votre capital.

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