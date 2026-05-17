Pourquoi activer le code Betclic BCG* pour cette rencontre ?

Utiliser le code promo Betclic BCG* lors de ce Strasbourg - Monaco n'est pas seulement une opportunité, c'est une véritable sécurité pour votre bankroll. L'avantage majeur réside dans la nature du bonus : votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en feebets s'il est perdant.

Contrairement à un pari classique où l'échec signifie la perte sèche de votre mise, Betclic vous redonne une seconde chance immédiate sous forme de crédits de jeu. C'est l'occasion parfaite pour tenter une cote audacieuse sur un buteur ou un score exact sans la pression habituelle. De plus, pour les amateurs de cartes, l'offre inclut 5 parties de Poker Spin&Rush offertes, de quoi varier les plaisirs entre deux périodes de match.

5 étapes pour profiter de l'offre Betclic

Accédez au site ou à l'application : cliquez sur le bouton d'inscription de la plateforme Betclic. Remplissez le formulaire : renseignez vos informations personnelles (identité, adresse, coordonnées). Saisissez le code promo : dans le champ dédié, inscrivez le code BCG* pour activer vos avantages. Effectuez un premier dépôt : créditez votre compte (minimum 10 €) via le moyen de paiement de votre choix. Placez votre pari : pariez jusqu'à 100 € sur le match Strasbourg - Monaco. Si vous perdez, votre compte est crédité du montant misé en freebets dès la fin du match !

Pistes de pronos pour Strasbourg - Monaco

Les Alsaciens, portés par un public toujours aussi fervent, cherchent à confirmer leur solidité à domicile et leur capacité à bousculer les cadors du championnat. En face, le club de la Principauté débarque avec ses ambitions européennes et une armada offensive redoutable capable de faire sauter n'importe quel verrou. Entre la fougue de la jeunesse strasbourgeoise et le sang-froid des cadres monégasques, l'issue de cette rencontre reste particulièrement indécise, ce qui en fait le terrain de jeu idéal pour vos pronostics.

Pari Cote Pourquoi ? Match Nul 3,78 Strasbourg est très solide à la Meinau et Monaco pourrait se contenter d'un point à l'extérieur. Plus de 2,5 buts 1,40 Les deux équipes disposent d'un potentiel offensif élevé et jouent souvent vers l'avant. Buteur : Folarin Balogun 2.25 L'attaquant monégasque est souvent l'homme des grands rendez-vous face aux blocs physiques.

L'avis de la rédaction

Ce duel s'annonce extrêmement serré. Si Monaco possède intrinsèquement un effectif supérieur, l'énergie du Racing à domicile compense souvent les écarts techniques. Nous tablons sur un match ouvert avec des buts de chaque côté.

⭐Notre pronostic : match nul (1-1) ou victoire serrée de Monaco sur le score de 1-2. Profitez du bonus Betclic pour sécuriser ce pari risqué mais très rémunérateur !

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