Pourquoi profiter du code promo Betclic pour ce match ?

S'engager sur une rencontre de Ligue 2 peut parfois réserver des surprises. C'est là que le code promo Betclic BCG* prend tout son sens. Contrairement à une mise classique où l'erreur est fatale, Betclic vous offre un filet de sécurité non négligeable. Si votre premier pronostic ne passe pas, l'opérateur crédite votre compte en feebets jusqu'à hauteur de 100€.

C'est l'occasion rêvée de tenter une cote audacieuse sur une victoire du Red Star à Bauer ou un but d'un attaquant en forme. En prime, les amateurs de cartes seront ravis : l'activation de ce code débloque également 5 parties de Poker Spin&Rush, une manière ludique de diversifier vos gains potentiels.

Comment activer votre bonus en 5 étapes

Inscription : rendez-vous sur le site ou l'application Betclic et remplissez le formulaire d'inscription. Code promo : lors de l'étape de validation, renseignez le code BCGOAL dans le champ dédié. Premier dépôt : effectuez un dépôt (minimum 10€) via le moyen de paiement de votre choix. Placement du pari : mise d'un montant allant jusqu'à 100€ sur le match Red Star - Rodez. Remboursement : si votre pari est perdant, vous recevez vos crédits de jeu (feebets) dès la fin de la rencontre.

Nos pistes de paris pour Red Star - Rodez

Pour le club audonien, ce barrage pour la montée en Ligue 1 est la première étape avec un quart de finale contre le cinquième de Ligue 1, portés par une ferveur populaire unique. Face à eux, les Ruthénois, réputés pour leur résilience et leur capacité à piquer en contre-attaque, ne viennent pas en touristes. Entre l'ambition francilienne et la rigueur de l'Aveyron, cette affiche s'annonce électrique et particulièrement indécise, idéale pour tester votre flair de parieur sur une rencontre à élimination directe.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire Red Star 2.20 La force de Bauer est indéniable et le Red Star doit s'imposer chez lui. Plus de 2,5 buts 1.89 Rodez est une équipe joueuse qui laisse souvent des espaces en contre. Buteur : Damien Durand 2.70 L'atout offensif numéro 1 pour débloquer la situation devant le public local.

L'avis de la rédaction

Le Red Star affiche souvent un visage conquérant à domicile, mais Rodez possède l'expérience nécessaire pour gérer la pression. Nous anticipons un match ouvert où les deux équipes trouveront le chemin des filets.

⭐Notre pronostic : Match nul ou victoire du Red Star avec plus de 1,5 but dans le match. Un pari sécurisé avec le bonus Betclic pour viser une rentabilité intéressante sans stress.

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