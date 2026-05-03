Pourquoi choisir le code promo Betclic pour ce match ?

Le code promo Betclic BCG* change radicalement la donne pour votre soirée football. Contrairement à un pari classique où l'erreur est fatale, Betclic vous offre un filet de sécurité impressionnant. Si votre première tentative sur ce Lyon - Rennes est perdante, l'opérateur vous crédite jusqu'à 100 € en feebets (crédits de jeu) pour retenter votre chance immédiatement.

En bonus, l'activation de ce code vous ouvre les portes des tables de poker avec 5 parties de Spin&Rush offertes, parfait pour diversifier le plaisir après le coup de sifflet final. C'est l'une des offres les plus solides du marché pour s'élancer sans la pression du résultat immédiat.

Comment profiter de l'offre en 5 étapes

Inscription : rendez-vous sur le site ou l'application Betclic et remplissez le formulaire d'inscription. Code promo : renseignez impérativement le code BCG* dans le champ dédié lors de votre création de compte. Premier dépôt : effectuez un dépôt (minimum 10 €) via le mode de paiement de votre choix. Placement du pari : mise jusqu'à 100 € sur l'affiche Lyon - Rennes (résultat simple, score exact, buteur, etc.). Activation du bonus : si votre pari est perdant, recevez vos feebets ainsi que vos tickets de poker dès la fin du match.

Pistes de pronos pour Lyon - Rennes

Avec des talents comme Endrick côté Gone et la créativité du milieu breton, chaque détail tactique pèsera lourd. C'est l'occasion idéale pour les parieurs de vibrer devant cette opposition de styles où l'enjeu comptable est déjà crucial pour la suite de la saison.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Lyon 2,15 À domicile, les Gones doivent s'imposer pour affirmer leurs ambitions. Plus de 2,5 buts 1,57 Deux équipes portées vers l'avant avec des largesses défensives chroniques. Buteur : Esteban Lepaul 2,40 Le meilleur buteur du championnat enchaîne les buts et dévoile l’étendu de son talent cette saison.

L’avis de la rédaction

Ce Lyon - Rennes s'annonce particulièrement ouvert. Si l'OL dispose de l'avantage du terrain, le Stade Rennais possède les armes pour piquer en contre-attaque. Nous anticipons une rencontre riche en occasions de buts.

⭐Notre pronostic : match nul ou victoire de Lyon avec les deux équipes qui marquent. C'est le moment parfait pour utiliser votre bonus de 100 € sur une cote combinée !

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