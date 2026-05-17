Pourquoi profiter du code promo Betclic pour cette affiche ?

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5 étapes pour activer votre bonus Betclic

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Idées de pronos pour Lille - Auxerre

Les Dogues, portés par une fin de saison canon (victoires marquantes contre Monaco et Lens), n'ont qu'un objectif : sécuriser leur place sur le podium pour s'offrir un ticket direct vers la Ligue des Champions.

De son côté, l'AJA ne vient pas en victime expiatoire. Bien que malmenés au classement, les Auxerrois de Christophe Pélissier ont montré un visage accrocheur ces dernières semaines, avec des succès cruciaux contre Nice et Angers. Entre la maîtrise technique lilloise orchestrée par Benjamin André et l'efficacité de Lassine Sinayoko côté bourguignon, ce choc s'annonce bien plus indécis que ne le suggère le papier.

Pari Cote Pourquoi ? 🏰Lille gagne par 2 buts ou + 1,85 Le LOSC doit soigner son goal-average et finit souvent fort à domicile. 🎯Buteur : Fernandez-Pardo 2,33 En grande forme dans ce sprint final, il est l'arme fatale des Dogues. ✅Les deux équipes marquent 1,94 Auxerre joue sa survie et a marqué lors de ses 4 derniers déplacements.

L'avis de la rédaction

Lille est sur une dynamique de 'machine de guerre' comme le souligne la presse spécialisée. À domicile, devant un stade comble, nous voyons mal les Nordistes laisser échapper la Ligue des Champions. Cependant, Auxerre vendra chèrement sa peau pour éviter les barrages.

⭐Notre pronostic : victoire de Lille 3-1. Un score qui reflète la domination lilloise tout en respectant la capacité de réaction des Auxerrois.

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