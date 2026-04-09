Pronostic Napoli vs Inter 25/10/2025 : les Partenopei prêts à tenir tête à un Inter en grande forme

Napoli a été écrasé 6-2 par le PSV en milieu de semaine. Antonio Conte a admis qu'il a beaucoup de travail à faire avec son effectif remanié avant la visite de l'Inter.

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Pronostic Napoli vs Inter : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Napoli vs Inter

Match nul à une cote de 3,05 avec Winamax

Inter Milan (1er but) à une cote de 1,90 avec Winamax

Scott McTominay Buteur à tout moment à une cote de 4,75 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic du score – Napoli 1-1 Inter

Pronostic des buteurs – Napoli : McTominay – Inter : Bonny

L'Inter et les champions en titre, Napoli, ont connu des débuts similaires pour la saison 2025/26 de Serie A. Ils ont tous deux récolté 15 points lors de leurs sept premiers matchs, bien que l'Inter ait montré plus d'assurance.

L'Inter possède la meilleure attaque du championnat, avec 18 buts en sept matchs. En revanche, Napoli n'a marqué que 12 buts et a encaissé seulement un but de moins que son adversaire de samedi.

L'entraîneur de Napoli, Antonio Conte, a exprimé son opinion selon laquelle le club a recruté trop de joueurs cet été. Neuf nouvelles recrues ont peut-être altéré la chimie au sein de l'effectif de Napoli, et Conte a exprimé sa frustration après leur défaite 6-2 contre le PSV cette semaine.

Les champions en titre sont privés de Romelu Lukaku, écarté en raison d'un problème aux ischio-jambiers. Il y a des préoccupations concernant la condition physique de Scott McTominay et Rasmus Højlund, qui subiront des tests tardifs pour des douleurs à la cheville et aux muscles.

Les effectifs probables pour Napoli vs Inter

Composition attendue de Napoli : Milinković-Savić, Olivera, Di Lorenzo, Jesus, Beukema, Gilmour, Neres, Spinazzola, Anguissa, De Bruyne, Højlund

Composition attendue de Inter : Sommer, Bastoni, Acerbi, Akanji, Barella, Dumfries, Mkhitaryan, Dimarco, Çalhanoğlu, Bonny, Martinez

Parier sur un quatrième match nul d'affilée

Les trois dernières rencontres entre Napoli et Inter se sont soldées par des matchs nuls 1-1. C'est à nouveau un résultat très probable ce samedi soir. Les marchés de paris estiment qu'il y a 31,25 % de chances d'un match nul. Cela semble faible, compte tenu des données récentes en face-à-face et de leurs débuts de saison presque identiques.

Il ne fait aucun doute que Napoli cherche encore ses marques en tant qu'équipe remaniée. Conte l'a même évoqué lors de sa conférence de presse après le match contre le PSV. Cependant, le fait qu'ils ne soient qu'à un point du sommet de la Serie A suggère qu'ils restent extrêmement compétitifs.

Les hommes de Conte ont remporté leurs trois matchs à domicile en Serie A jusqu'à présent cette saison. C'est leur forme à l'extérieur qui les a déçus, avec des défaites contre les leaders du classement, l'AC Milan, suivies par Torino. Un match nul semble être un résultat juste ici, avec aucune des deux équipes ne voulant perdre plus de terrain sur les Rossoneri.

Pronostic 1 Napoli vs Inter : Match nul à une cote de 3,05 avec Winamax

L'Inter pour débloquer la situation

L'Inter a marqué en premier lors de quatre de ses cinq dernières rencontres avec Napoli. Ils ont également semblé plus fluides et productifs dans le dernier tiers jusqu'à présent cette saison. C'est pourquoi nous misons sur l'Inter pour ouvrir le score samedi avec une probabilité de seulement 52,63 %.

Des joueurs comme Lautaro Martinez et Ange-Yoan Bonny ont bien commencé la nouvelle campagne. Le duo a inscrit trois buts chacun en sept apparitions. L'adaptation réussie de Bonny à la vie avec l'Inter a été un soulagement pour les fans et a fourni une concurrence pour des joueurs comme Marcus Thuram.

L'Inter a marqué six buts de plus que Napoli en sept matchs – presque un but de plus par match. Par conséquent, les Nerazzurri devraient prendre l'initiative.

Pronostic 2 Napoli vs Inter : Inter Milan (1er but) à une cote de 1,90 avec Winamax

Une belle opportunité avec McTominay pour capitaliser sur son doublé en milieu de semaine

Scott McTominay a marqué les deux buts de Napoli lors de leur déroute 6-2 contre le PSV mardi soir. L'international écossais souffrirait d'un léger problème à la cheville. Cependant, il devrait être en mesure de jouer ce match crucial contre l'Inter.

Le joueur de 28 ans a inscrit 12 buts en 34 apparitions en Serie A la saison dernière avec un taux de réussite de 35,30 %. Bien qu'il n'ait marqué qu'un but en six matchs en 2025/26, la performance de mardi a montré des signes de reprise de sa forme de buteur.

Avec les marchés de paris ne lui donnant que 21,05 % de chances de marquer contre l'Inter, cela pourrait être une autre opportunité de valeur intéressante.