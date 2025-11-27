Pronostic Monaco vs PSG 29/11/2025 : les Parisiens en pleine forme après une grande remontée

Les Parisiens continuent leur marche en avant et devraient l'emporter sur Monaco après leur impressionnante victoire en Ligue des Champions mercredi.

Pronostic Monaco vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco vs PSG

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Monaco 1-3 PSG

Pronostic des buteurs : Monaco – Folarin Balogun ; PSG – Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé

Les dernières semaines ont été positives pour le Paris Saint-Germain. Les hommes de Luis Enrique ont trébuché contre le Bayern Munich plus tôt ce mois-ci. Cependant, c'est leur seule défaite lors des 12 derniers matchs. Ils ont renversé Tottenham Hotspur cette semaine, renforçant encore la confiance des leaders de la Ligue 1.

En revanche, Monaco a connu quelques semaines difficiles. Leur bilan récent montre qu'ils n'ont remporté qu'un de leurs cinq derniers matchs et sont sans victoire depuis trois rencontres toutes compétitions confondues. Les hommes de Sébastien Pocognoli ont concédé 10 buts au cours des 240 dernières minutes, ce qui est une grande préoccupation avant ce match.

Les effectifs probables pour Monaco vs PSG

Composition attendue de Monaco : Hradecky, Salisu, Kehrer, Henrique, Vanderson, Camara, Coulibaly, Outtara, Akliouche, Fati, Balogun

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos

PSG arrive en grande forme

Il y a un favori clair au Stade Louis II, et il n'est pas surprenant que le PSG soit attendu pour l'emporter. Les hôtes ont connu une période difficile récemment, tandis que les visiteurs sont en excellente forme. Les Parisiens ont également dominé Monaco ces dernières années, remportant quatre des cinq dernières confrontations sans en perdre aucune.

Les Monégasques seront privés de Christian Mawissa et Eric Dier, blessés. De plus, Denis Zakaria est suspendu. Cependant, ils récupèrent Folarin Balogun après sa suspension contre le Stade Rennes. Ils doivent néanmoins montrer une nette amélioration après avoir perdu deux matchs à domicile de suite.

Pendant ce temps, le PSG sera sans Désiré Doué et Achraf Hakimi en raison de blessures, et il y a des doutes sur la présence de Nuno Mendes. Cependant, Ousmane Dembélé est de retour, et ils ne manquent pas d'options offensives. En termes de qualité et de forme, ils ont l'avantage pour ce match.

PSG prolifique en marche

Malgré leurs divers problèmes de blessures ces dernières semaines, les buts n'ont pas séché pour les hommes d'Enrique. Ils ont marqué cinq buts contre Tottenham en milieu de semaine et avaient auparavant inscrit trois buts contre Le Havre et Lyon. Les Rouge-et-Bleu ont également trouvé le chemin des filets à sept reprises contre Bayer Leverkusen le mois dernier. Ils ont déjà vu 17 joueurs différents marquer lors de la saison 2025/26.

Ajoutez à cela le mauvais bilan défensif de Monaco récemment, et il y a de bonnes raisons de s'attendre à une pluie de buts dans ce match. Le PSG a marqué 4+ dans trois de ses cinq derniers matchs contre Monaco. Ils n'ont échoué à marquer qu'une seule fois toutes compétitions confondues cette saison. Avec les hôtes en difficulté pour garder leur cage inviolée, l'équipe visiteuse pourrait l'emporter largement ici.

Les Rouge et Blanc marquent beaucoup. Ils ont inscrit 11 buts lors de leurs sept derniers matchs, mais ils ne peuvent pas toujours surpasser leurs adversaires. C'est exactement ce qui pourrait se passer à Fontvieille.

Le dilemme du buteur

Avec six buts, Joao Neves est le meilleur buteur du PSG jusqu'à présent cette saison. Il est suivi de près par Vitinha, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola avec cinq buts. De nombreux joueurs ont contribué avec des buts à des moments importants. C'est impressionnant que l'équipe ait réussi sans Dembélé et Doué, ce qui témoigne du travail d'Enrique à Paris.

Cependant, notre attention se porte sur Khvicha Kvaratskhelia contre Monaco. C'est un homme en forme et un véritable casse-tête. Le Géorgien a également trouvé le chemin des filets la dernière fois qu'il a affronté Le Rocher. Kvaratskhelia a inscrit 12 buts et a réalisé 23 passes décisives en 23 matchs depuis la Coupe du monde des clubs, dont cinq lors de ses cinq derniers matchs.

Les deux équipes ont de nombreux joueurs capables de trouver le chemin des filets, ce qui rend difficile le choix d'un seul. Cependant, nous misons sur le géorgien pour causer des problèmes à cette défense fragile.