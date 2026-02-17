Monaco - PSG : Paris pour frapper fort dès l'aller ! Unibet booste la cote "Mi-temps / Fin de match" à 2.25 !

Pour ce duel 100% français sur la scène européenne, Unibet propose une cote boostée sur la domination parisienne : "Le PSG mène à la mi-temps et gagne le match", avec une cote qui grimpe de 1,89 à 2,25 !

Cette offre est idéale si vous prévoyez que les hommes de Luis Enrique imposeront leur rythme d'entrée pour sécuriser un avantage précieux avant le match retour.

Analyse de la cote boostée

Ce pari (Mi-temps / Fin de match) est gagnant si le PSG mène au score à la pause ET remporte la rencontre au coup de sifflet final.

Une entame de match étouffante 🚀 : Le PSG a pris l'habitude de démarrer ses rencontres européennes avec une intensité folle. Avec un trio offensif Dembélé-Kvaratskhelia-Barcola en pleine possession de ses moyens, les Parisiens ont les armes pour faire sauter le verrou monégasque dès les premières minutes.

: Le PSG a pris l'habitude de démarrer ses rencontres européennes avec une intensité folle. Avec un trio offensif Dembélé-Kvaratskhelia-Barcola en pleine possession de ses moyens, les Parisiens ont les armes pour faire sauter le verrou monégasque dès les premières minutes. Monaco sous pression 🧱💥 : Bien que victorieuse contre Nantes le week-end dernier (3-1), la défense monégasque a montré des signes de fébrilité lors de ses dernières sorties en phase de ligue. Face au pressing incessant des milieux parisiens comme Vitinha (meilleur buteur du club en C1 cette saison), les espaces risquent de s'ouvrir très tôt pour Paris.

: Bien que victorieuse contre Nantes le week-end dernier (3-1), la défense monégasque a montré des signes de fébrilité lors de ses dernières sorties en phase de ligue. Face au pressing incessant des milieux parisiens comme Vitinha (meilleur buteur du club en C1 cette saison), les espaces risquent de s'ouvrir très tôt pour Paris. L'expérience des grands rendez-vous 🏆 : Malgré leur récente défaite surprise à Rennes (1-3), les Parisiens savent se sublimer en Ligue des Champions. Portés par un effectif presque au complet et une soif de rachat, ils ont les qualités pour gérer leur avance une fois le score ouvert, comme ils l'ont fait régulièrement cette saison.

Coup d'envoi : Ce mardi 17 février à 21h00 au Stade Louis-II.

Temps réglementaire uniquement (90 min).

