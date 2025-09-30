Pronostic Monaco vs Man City 01/10/2025 : pourquoi nous prévoyons des buts à Fontvieille

Les hommes de Pep Guardiola ont retrouvé leur forme offensive contre Burnley, et nous nous attendons à ce qu'ils prolongent leur série d'invincibilité à Monaco.

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Pronostic Monaco vs Man City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco vs Man City

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,15 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,70 sur Winamax

Phil Foden marque ou assiste à une cote de 1,77 sur Winamax

Manchester City devrait gagner 3-1 contre Monaco.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Monaco a été inconstant jusqu'à présent cette saison et n'a pas encore fait de match nul. Ils ont remporté quatre victoires et subi trois défaites toutes compétitions confondues, perdant récemment 3-1 contre Lorient samedi. Ils doivent considérablement élever leur niveau de jeu s'ils veulent tenir tête à Manchester City.

Les Cityzens n'ont pas non plus été irréprochables jusqu'à présent en 2025/26. Ils ont récemment obtenu de belles victoires contre Manchester United et Naples, et ont fait match nul avec Arsenal, mais ils ont chuté face à Tottenham Hotspur et Brighton & Hove Albion. Leur victoire 5-1 contre Burnley le week-end dernier devrait cependant leur donner un coup de pouce bienvenu en termes de confiance.

Les effectifs probables pour Monaco vs Man City

Composition attendue de Monaco : Kohn, Vanderson, Dier, Kehrer, Henrique, Akliouche, Coulibaly, Teze, Minamino, Fati, Biereth

Composition attendue de Man City : Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bobb, Silva, Reijnders, Doku, Haaland

Monaco et City enflamment le tableau d'affichage

Quand deux équipes aussi offensives que Monaco et Manchester City se rencontrent, il n'est pas surprenant de s'attendre à beaucoup d'action. Les hôtes ont marqué 15 buts en sept matchs jusqu'à présent, tandis que City en a inscrit 18 en huit. Pourtant, aussi dangereux qu'ils soient en attaque, les deux équipes peuvent être vulnérables en défense.

Les hommes d'Adi Hütter ont concédé presque autant de buts qu'ils en ont marqué (13) et n'ont pas encore gardé leur cage inviolée cette saison. Les visiteurs, quant à eux, ont concédé six fois, et quatre équipes ont trouvé le chemin des filets contre eux jusqu'à présent en 2025/26. Les deux entraîneurs ont des raisons de croire qu'ils peuvent exploiter les faiblesses de l'autre.

Avec des talents offensifs tels qu'Erling Haaland, Phil Foden et Mika Biereth, ainsi que le retour en forme d'Ansu Fati, cela pourrait être un match très divertissant.

Pronostic 1 Monaco vs Man City : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,15 sur Winamax

Pas de clean sheets ici

Comme mentionné précédemment, les deux équipes ont montré qu'elles pouvaient marquer, mais elles ne sont pas imperméables en défense. Tottenham et Brighton ont tous deux réussi à marquer deux fois contre City, et même Burnley a marqué une fois à l'Etihad ce week-end. Cela donnera à Hütter l'espoir de poser des problèmes aux géants de Manchester.

Reste à voir s'ils pourront marquer plus de buts qu'une équipe qui en a inscrit 13 lors de ses cinq derniers matchs. Nous nous attendons à ce que l'équipe visiteuse reparte avec les points ici, mais cela ne signifie pas que Monaco se laissera faire sans se battre. La préoccupation pour les Rouge et Blanc sera cependant la défaite 4-1 contre le Club Bruges la dernière fois - City sera désireux d'exploiter toute faiblesse.

Les problèmes de blessures pèsent également sur Monaco : Lamine Camara (cheville), Denis Zakaria (aine), Aleksandr Golovin (ischio-jambiers) et le gardien titulaire Lukas Hradecky sont tous absents. Paul Pogba sera impatient de faire ses débuts, mais ce match pourrait arriver trop tôt. Cela a le potentiel d'être un match incroyablement ouvert.

Pronostic 2 Monaco vs Man City : Les deux équipes marquent à une cote de 1,70 sur Winamax

Foden retrouve enfin sa forme

Le talent de Foden est indéniable ; il a montré à de nombreuses reprises pourquoi il est si bien noté et considéré comme un joueur si spécial. Cependant, il a traversé une période difficile au cours de l'année écoulée, et cela n'a pas été facile. Cette saison, cependant, il semble revenir à son meilleur niveau.

Avec quatre buts et passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la Premier League, l'international anglais fait à nouveau son impact. En ajoutant ses quatre G/A à la Coupe du Monde des Clubs, il en a huit lors de ses dix dernières apparitions pour l'équipe de Guardiola - un retour au Foden que nous connaissons tous.

Avec Omar Marmoush absent en raison d'une blessure au genou et Rayan Cherki écarté à cause d'un problème à la cuisse, le joueur de 25 ans a une chance de se démarquer, et jusqu'à présent, il le fait. Haaland est, bien sûr, le buteur le plus probable, mais il y a une valeur certaine à soutenir le numéro 47 de City.