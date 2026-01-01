Pronostic Monaco vs Lyon, match très important pour Monaco

Découvrez l’analyse de notre expert et son pronostic Monaco vs Lyon. Un match important de la dix-septième journée de Ligue 1 ce samedi 3 janvier.

Les meilleurs paris pour Monaco Lyon

Ce match est décisif pour Monaco dans la course à l’Europe. Une affiche de la dix-septième journée de Ligue 1 analysée par notre expert. Découvrez les trois choix de notre spécialiste et son prono Monaco Lyon :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 1,86 sur Unibet, soit une probabilité de 53,7 % que Monaco remporte ce match.

Folarin Balogun ou Mika Biereth buteur ⭐ à la cote de 1,54 sur Unibet, soit une probabilité de 64,9 % que l’un des attaquants marque.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,46 sur Unibet, soit une probabilité de 68,5 % que le match se termine avec 3 buts ou plus.

Notre pronostic Monaco vs Lyon voit une victoire de Monaco 2 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’année 2026 commence directement avec une affiche entre Monaco et Lyon. Le club du Rocher se doit de remporter ce match après une première partie de championnat difficile et une neuvième place, en milieu de classement. Loin des attentes de début de saison, les coéquipiers de Denis Zakaria sont sur une série de une seule victoire lors des cinq derniers matchs.

Ils doivent vite se remettre en route et enchaîner les bons matchs pour espérer l’Europe en fin de saison.

Les joueurs de Paulo Fonseca connaissent une saison à l’inverse de leurs adversaires. Attendus en milieu de classement avec des difficultés suite aux déboires financiers du club, les lyonnais ont renversé la tendance avec une cinquième place et toujours en course pour la Ligue des Champions. Ils ont fini 2025 avec une victoire contre Le Havre en championnat avant de dérouler 3 buts à 0 en Coupe de France.

Les effectifs probables pour Monaco Lyon

Composition attendue de Monaco : Hradecky - Caio Henrique, Salisu, Kehrer, Vanderson - Zakaria, Teze - Akliouche, Golovin - Balogun, Biereth

Composition attendue de Lyon : Grief - Maitland-Niles, Kluivert, Hateboer, Tagliafico - Morton, Tessmann - Sulc, Tolisso, Moreira - Satriano

Monaco a besoin de cette victoire

Les joueurs de Pocognoli sont à la peine au classement et ont un besoin de victoire pour recoller aux équipes de tête. La fin de saison est en jeu face à un adversaire direct. Avec trois points de plus, ils reviendraient à hauteur des lyonnais et auraient encore l’espoir de se battre pour les places européennes durant la seconde moitié du championnat.

Une défaite et tout deviendrait plus difficile, avec un gros manque de confiance dans l’effectif.

Lyon va connaître un moment assez compliqué pendant ce mois de janvier avec la Coupe d’Afrique des Nations. Les absences de Clinton Mate et Moussa Niakhaté rendent la défense un peu plus friable. Les deux titulaires de la charnière centrale seront absents et leur complémentarité est la force des Rhodaniens. Ils devront compter sur un duo Hateboer/Kluivert, assez inexpérimenté pour contenir les assauts monégasques.

Pronostic 1 Monaco vs Lyon : Victoire de Monaco - cote de 1,86 sur Unibet

Les buteurs de Monaco sur une nouvelle dynamique

Face à une défense en rodage, les attaquants de l’AS Monaco devraient en profiter pour se créer des occasions et faire trembler les filets. En difficulté lors du début de saison, le danois Mika Biereth a finalement trouvé la faille en Coupe de France avant les vacances avec un doublé contre l’AJ Auxerre. Ses réalisations ont permis au club de passer ce tour et de remporter la rencontre 2 buts à 1.

L’attaquant en forme reste Folarin Balogun du côté monégasque. L’américain a enchaîné les rencontres malgré quelques soucis de blessure et a réussi à marquer quatre fois lors du début de saison en Ligue 1. Il est aussi efficace en Ligue des Champions et retrouve sa meilleure forme physique avant la Coupe du Monde prévue cet été dans son pays. Une raison de recommencer à briller dès ce premier match de 2026.

Pronostic 2 Monaco vs Lyon : Folarin Balogun ou Mika Biereth buteur - cote de 1,54 sur Unibet

Une rencontre entre deux équipes efficaces

Monaco a marqué 26 buts en 16 journées, Lyon 22 buts. Ces deux équipes sont parmi les clubs efficaces de la Ligue 1, surtout que les monégasques marquent en moyenne deux buts par match lorsqu’ils jouent au Stade Louis II. En pouvant compter sur un groupe presque au complet, dont leur deux attaquants, ils pourront faire la différence lors de cette rencontre.

Lyon n’est que huitième en Ligue 1 à l’extérieur et marque en moyenne un but par match loin de ses bases. Ce match est donc l’occasion de s’améliorer en déplacement et de reléguer leurs adversaires en marquant un peu plus de buts. La défense monégasque pouvant se montrer assez friable avec 12 buts encaissés.

Pronostic 3 Monaco vs Lyon : Plus de 2,5 buts - cote de 1,46 sur Unibet

